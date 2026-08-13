10'000 PS und 500 km/h: 3 Tage Drag-Racing-Action auf dem Hockenheimring
Mehr als 250 Teams, knapp 20 Rennklassen und Dragster mit mehr als 10'000 PS: Vom 21. bis 23. August 2026 trifft sich bei den «NytrOlympiX» die europäische Drag-Racing-Elite auf dem Hockenheimring.
Nach dem Besucherrekord im vergangenen Jahr mit mehr als 47'000 Gästen kehren die «NitrOlympX» zurück nach Hockenheim. Europas grösstes Drag-Racing-Event bildet erneut einen Höhepunkt im Kalender der FIA- und FIM-Drag-Racing-EM. Fahrerinnen und Fahrer aus zahlreichen europäischen Nationen kämpfen in den FIA-Klassen Top Fuel, Top Methanol, Pro Modified und Pro Stock sowie in den FIM-Kategorien Top Fuel Bike, Super Twin Bike, Pro Stock Bike, Super Street Bike und Junior Drag Bike um Siege und Meisterschaftspunkte.
Ergänzt wird das hochkarätige Feld durch zahlreiche Sportsman-Klassen. Sie gehören seit vielen Jahren fest zu den «NitrOlympX» und stellen die enorme technische und sportliche Vielfalt des Drag Racings unter Beweis.
Comeback des dreifachen Europameisters
Für einen der besonderen sportlichen Höhepunkte sorgt Timo Habermann. Der dreifache FIA-Europameister der Top-Methanol-Klasse kehrt nach sechs Jahren Pause in den sportlichen Wettbewerb zurück. Bereits bei den «NitrOlympX» 2025 hatte Habermann gemeinsam mit seinem Bruder Dennis bei Showruns ein viel beachtetes Comeback auf der Rennstrecke gefeiert.
Nun wird es wieder ernst: Als Fahrer des Teams Werner Habermann Racing greift er erneut nach wichtigen Meisterschaftspunkten. Dass mit ihm zu rechnen ist, hat Habermann bereits im Mai in Santa Pod unter Beweis gestellt. Dort setzte er ein beeindruckendes Zeichen und stellte einen neuen Europarekord auf.
Motorsport hautnah erleben
Die «NitrOlympX» leben allerdings nicht nur von der Action auf der Quartermile. Ein besonderer Reiz der Veranstaltung ist die unmittelbare Nähe zum Geschehen. Das frei zugängliche Fahrerlager ermöglicht den Besuchern Einblicke in die Arbeit der Teams, die ihre Fahrzeuge zwischen den Läufen warten, abstimmen und für den nächsten Start vorbereiten.
Dabei kommen die Rennboliden den Fans so nah wie kaum bei einer anderen Motorsportveranstaltung. Zu den spektakulärsten Maschinen gehören Top Fuel Dragster mit Leistungen von mehr als 10'000 PS. Auf der Strecke können sie aus dem Stand auf über 500 km/h beschleunigen. Zusätzlich warten Hot Seats direkt an der Strecke, Sonderführungen, eine Händlermeile, das beliebte US-Car-Treffen und ein vielfältiges gastronomisches Angebot auf die Besucher.
Lichteffekte und Rockmusik
Der Samstagabend gehört traditionell der Nightshow. Ab 20 Uhr verwandelt sich das Motodrom in eine spektakuläre Kulisse. Jet-Dragster, Top Fueler, Raketen-Bikes, Stunts, Lichteffekte und weitere Showelemente sorgen für einen der Höhepunkte des Wochenendes.
Auch abseits der Strecke gibt es 2026 Neues: Auf der Showbühne im Fahrerlager sorgt «ROCK FM» an allen drei Tagen mit Gewinnspielen, Interviews und Unterhaltungsprogramm für zusätzliche Stimmung. Nach der Nightshow folgt am Samstag der musikalische Abschluss.
Die offizielle ROCK-FM-Hausband «DELTA ROCK» bringt mit fetten Gitarrenriffs und purem Rocksound die grossen Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre zurück auf die Bühne. Auf dem Programm stehen Klassiker von AC/DC, Deep Purple, Fleetwood Mac, Journey, Guns N’ Roses, Van Halen und vielen weiteren Rock-Grössen.
Tickets für drei Tage Vollgas
Für Besucher stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung. Freitagtickets sind ab 39 Euro erhältlich, das Wochenendticket für drei Tage Action kostet ab 75 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager.
Tickets sind im
Wer den Adrenalin-Kick direkt an der Startlinie erleben möchte, kann sich ausserdem mit einem Hot-Seat-Zusatzticket einen der exklusiven Slots sichern. Die Preise starten je nach Tag und Session bei 100 Euro und reichen bis 250 Euro. Alle Infos gibt es im Netz
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach