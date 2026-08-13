10'000 PS und 500 km/h: 3 Tage Drag-Racing-Action auf dem Hockenheimring

Nach dem Besucherrekord im vergangenen Jahr mit mehr als 47'000 Gästen kehren die «NitrOlympX» zurück nach Hockenheim. Europas grösstes Drag-Racing-Event bildet erneut einen Höhepunkt im Kalender der FIA- und FIM-Drag-Racing-EM. Fahrerinnen und Fahrer aus zahlreichen europäischen Nationen kämpfen in den FIA-Klassen Top Fuel, Top Methanol, Pro Modified und Pro Stock sowie in den FIM-Kategorien Top Fuel Bike, Super Twin Bike, Pro Stock Bike, Super Street Bike und Junior Drag Bike um Siege und Meisterschaftspunkte.

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Ergänzt wird das hochkarätige Feld durch zahlreiche Sportsman-Klassen. Sie gehören seit vielen Jahren fest zu den «NitrOlympX» und stellen die enorme technische und sportliche Vielfalt des Drag Racings unter Beweis.

Comeback des dreifachen Europameisters

Für einen der besonderen sportlichen Höhepunkte sorgt Timo Habermann. Der dreifache FIA-Europameister der Top-Methanol-Klasse kehrt nach sechs Jahren Pause in den sportlichen Wettbewerb zurück. Bereits bei den «NitrOlympX» 2025 hatte Habermann gemeinsam mit seinem Bruder Dennis bei Showruns ein viel beachtetes Comeback auf der Rennstrecke gefeiert.

Auch auf zwei Rädern wird Gas gegeben Foto: Hockenheim-Ring GmbH Auch auf zwei Rädern wird Gas gegeben © Hockenheim-Ring GmbH

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Nun wird es wieder ernst: Als Fahrer des Teams Werner Habermann Racing greift er erneut nach wichtigen Meisterschaftspunkten. Dass mit ihm zu rechnen ist, hat Habermann bereits im Mai in Santa Pod unter Beweis gestellt. Dort setzte er ein beeindruckendes Zeichen und stellte einen neuen Europarekord auf.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen

Motorsport hautnah erleben

Die «NitrOlympX» leben allerdings nicht nur von der Action auf der Quartermile. Ein besonderer Reiz der Veranstaltung ist die unmittelbare Nähe zum Geschehen. Das frei zugängliche Fahrerlager ermöglicht den Besuchern Einblicke in die Arbeit der Teams, die ihre Fahrzeuge zwischen den Läufen warten, abstimmen und für den nächsten Start vorbereiten.

Das Fahrerlager ist für die Fans frei zugänglich Foto: Hockenheim-Ring GmbH Das Fahrerlager ist für die Fans frei zugänglich © Hockenheim-Ring GmbH

Dabei kommen die Rennboliden den Fans so nah wie kaum bei einer anderen Motorsportveranstaltung. Zu den spektakulärsten Maschinen gehören Top Fuel Dragster mit Leistungen von mehr als 10'000 PS. Auf der Strecke können sie aus dem Stand auf über 500 km/h beschleunigen. Zusätzlich warten Hot Seats direkt an der Strecke, Sonderführungen, eine Händlermeile, das beliebte US-Car-Treffen und ein vielfältiges gastronomisches Angebot auf die Besucher.

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Lichteffekte und Rockmusik

Der Samstagabend gehört traditionell der Nightshow. Ab 20 Uhr verwandelt sich das Motodrom in eine spektakuläre Kulisse. Jet-Dragster, Top Fueler, Raketen-Bikes, Stunts, Lichteffekte und weitere Showelemente sorgen für einen der Höhepunkte des Wochenendes.

Feuer und Flamme: Auch wenn es dunkel wird, bleibt es spannend Foto: Hockenheim-Ring GmbH Feuer und Flamme: Auch wenn es dunkel wird, bleibt es spannend © Hockenheim-Ring GmbH

Auch abseits der Strecke gibt es 2026 Neues: Auf der Showbühne im Fahrerlager sorgt «ROCK FM» an allen drei Tagen mit Gewinnspielen, Interviews und Unterhaltungsprogramm für zusätzliche Stimmung. Nach der Nightshow folgt am Samstag der musikalische Abschluss.

Die offizielle ROCK-FM-Hausband «DELTA ROCK» bringt mit fetten Gitarrenriffs und purem Rocksound die grossen Hits der 70er-, 80er- und 90er-Jahre zurück auf die Bühne. Auf dem Programm stehen Klassiker von AC/DC, Deep Purple, Fleetwood Mac, Journey, Guns N’ Roses, Van Halen und vielen weiteren Rock-Grössen.

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Tickets für drei Tage Vollgas

Für Besucher stehen verschiedene Ticketoptionen zur Verfügung. Freitagtickets sind ab 39 Euro erhältlich, das Wochenendticket für drei Tage Action kostet ab 75 Euro. Alle Tickets beinhalten den Zutritt zum Fahrerlager.

Tickets sind im Online-Ticketshop des Hockenheimrings erhältlich.