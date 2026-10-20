Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Road Racing

  4. /

  5. Road-Racing

  6. /

  7. News

Werbung

John McGuinness gesteht: «Es ist wie eine Sucht, ich kann nicht aufhören»

Allen Unkenrufen zum Trotz, die bereits sein Karriereende nach der Saison 2026 vorhersagten, wird John McGuinness auch im kommenden Jahr beim North West 200 und der Tourist Trophy am Start stehen.

Helmut Ohner

Von

Road-Racing

Daumen hoch, John McGuinness wird auch 2027 am Start stehen
Daumen hoch, John McGuinness wird auch 2027 am Start stehen
Foto: Honda UK - James Wright/Double Red
Daumen hoch, John McGuinness wird auch 2027 am Start stehen
© Honda UK - James Wright/Double Red

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Gerade erst hat John McGuinness seine Saison abgeschlossen. Bei den finalen Läufen der National Superstock 1000-Meisterschaft in Brands Hatch belegte er bei kaltem und nassem Wetter einen 18. und zwölften Platz. Danach zeigte sich der 54-jährige Evergreen durchaus zufrieden mit seiner Leistung. «In der Startaufstellung habe ich mir noch gedacht, dass ein gutes Ergebnis nicht zu schaffen sein wird. Aber ich habe rasch einen guten Rhythmus gefunden. Es freut mich, dass ich nach Rang 18 nochmals einige Punkte einfahren konnte», gestand er gegenüber TNT Sports.

Werbung

Werbung

In diesem Gespräch ließ er auch durchblicken, dass er noch lange nicht daran denkt, seinen Helm an den Nagel zu hängen. «Mein Job hat sich in letzter Zeit zwar verändert. Ich bin Markenbotschafter und es gibt darüber hinaus auch andere Aufgaben bei Honda zu erledigen, aber ich verspüre immer noch den Drang in mein Lederdress zu schlüpfen. Es ist offensichtlich wie eine Sucht, ich kann einfach nicht damit aufhören. Auch wenn ich mittlerweile etwas mehr auf die Waage bringe, brennt das Feuer immer noch in mir.»

Vor allem ein Umstand sorgt dafür, dass der 23-fache Tourist-Trophy-Sieger - er ist damit hinter Michael Dunlop (36) und Joey Dunlop (26) der dritterfolgreichste Fahrer in der über hundertjährigen Geschichte der TT - weitermachen möchte. «Die diesjährige Senior-TT musste wegen eines Unfalls abgebrochen und konnte danach nicht wieder gestartet werden. Ich möchte die TT aber nicht mit einer Roten Flagge beenden», begründet der zweifache Familienvater seinen Entschluss, seine Karriere zumindest auch im nächsten Jahr noch fortsetzen zu wollen.

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Road Racing News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien