Werkstetter/Pirat in Cremona: WM-Comeback mit lachendem und weinendem Auge
Nach zehnmonatiger verletzungsbedingter Pause kehrten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat in die Seitenwagen-WM zurück. Für die deutsch-französische Paarung gab es in Cremona Licht und Schatten.
Weil die Teams der Seitenwagen-WM erstmals auf dem nach dem 1971 tödlich verunglückten MV Agusta-Werksfahrer Angelo Bergamonti benannte Kurs gastierten, wurde ihnen in zwei zusätzlichen Trainings die Möglichkeit eingeräumt, sich mit der 3,768 Kilometer lange Strecke anzufreunden und eine optimale Abstimmung für Fahrwerk bzw. Übersetzung zu finden.
Nach der ersten Session hatten Patrick Werkstetter, der nach einer Knieverletzung monatelang um seine Rückkehr kämpfte, und sein Beifahrer Valentin Pirat als Vierte hinter Harry Payne/Kevin Rousseau, Ted Peugeot/Vincent Peugeot und Sam Christie/Tom Christie dort angeschlossen, wo sie 2025 beim WM-Finale in Oschersleben aufgehört hatten.
Dass die Platzierung kein Zufall war, zeigte das deutsch-französische Duo tags darauf in der zweiten privaten Trainingseinheit, die sie als Sechste abschlossen. Und auch im ersten freien Training ging es für das Team Sattler Motorsport/Bonovo Action in dieser Tonart weiter. Auf das zweite freie Training wurde bei brütender Hitze verzichtet, um Mensch und Material zu schonen.
Ausgerechnet bei der Qualifikation lief es für die WM-Sechsten des Vorjahres nicht nach Wunsch. Der zehnte Startplatz war nicht nach ihrem Geschmack. Die Wärme machte dem Gespann zu schaffen und sie blieben klar über ihren Zeiten aus den Trainings davor. «Wir hoffen, dass wir bis zum Rennen alles wieder im Griff haben, dann heißt es Attacke», lautete danach ihre Devise.
Glück und Pech liegen im Rennsport eng zusammen
Im samstägigen Sprintrennen lief für sie alles wieder wie am Schnürchen und es ging aus ihrer Sicht Schlag auf Schlag. Ein Gegner um den anderen hatten ihrem Vorwärtsdrang nichts entgegenzusetzen. Bei Halbzeit des 12-Runden-Rennens bereits auf dem achten Rang, konnten bis zum Ziel noch zwei weitere Plätze gutgemacht werden.
Die Pflicht war erledigt, am Sonntag sollte die Kür folgen. Schon in der Startrunde konnten zwei Gegner abgeschüttelt werden und nach dem ersten Drittel des 18-Runden-Rennens waren auch der Weltmeister Bennie Streuer mit Manon Vissenberg im Boot, mit denen man sich rundenlang ein Rad-an-Rad-Duell auf Augenhöhe lieferte, auf die siebente Position verdrängt.
Gerade als man alles im Griff zu haben schien, folgte die Ernüchterung. Werkstetter/Pirat wurden von der Technik im Stich gelassen. «Der Öldruck war abrupt weg, sieben Sekunden später hat der Motor blockiert», verriet Teamchef Josef Sattler. «Noch wissen wir nicht, warum es passiert ist. Es könnte vielleicht am Tankschaum liegen, der sich langsam auflöst.»
Anstatt sich weitere wertvolle Punkte für die Weltmeisterschaft zu sichern, musste man das Rennen wenige Runden vor der Zielflagge aufgeben. «Der Ausfall ist natürlich ärgerlich, aber so ist Rennsport. Wir nehmen aber auf alle Fälle das Positive aus Cremona mit. Patrick und Valentin haben in der langen Pause nichts verlernt und sind extrem gut drauf.»
Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
12
19:41,031
2.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
12
19:51,442
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
12
19:52,997
4.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
12
19:59,059
5.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
12
20:02,256
6.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
12
20:19,328
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
12
20:22,480
8.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
12
20:22,888
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
12
20:30,760
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
12
20:35.322
11.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
12
20:51,976
12.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
12
21:09,637
13.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
12
21:18,550
14.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
12
21:21,271
15.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
11
19:58,737
16.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
10
21:42,433
DNF
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
6
DNF
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
2
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal
LCR Yamaha
2
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