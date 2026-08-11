Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Werkstetter/Pirat in Cremona: WM-Comeback mit lachendem und weinendem Auge

Nach zehnmonatiger verletzungsbedingter Pause kehrten Patrick Werkstetter/Valentin Pirat in die Seitenwagen-WM zurück. Für die deutsch-französische Paarung gab es in Cremona Licht und Schatten.

Seitenwagen

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat waren auf Anhieb wieder vorne dabei
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat waren auf Anhieb wieder vorne dabei
Foto: Helmut Ohner
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat waren auf Anhieb wieder vorne dabei
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Weil die Teams der Seitenwagen-WM erstmals auf dem nach dem 1971 tödlich verunglückten MV Agusta-Werksfahrer Angelo Bergamonti benannte Kurs gastierten, wurde ihnen in zwei zusätzlichen Trainings die Möglichkeit eingeräumt, sich mit der 3,768 Kilometer lange Strecke anzufreunden und eine optimale Abstimmung für Fahrwerk bzw. Übersetzung zu finden.

Werbung

Werbung

Nach der ersten Session hatten Patrick Werkstetter, der nach einer Knieverletzung monatelang um seine Rückkehr kämpfte, und sein Beifahrer Valentin Pirat als Vierte hinter Harry Payne/Kevin Rousseau, Ted Peugeot/Vincent Peugeot und Sam Christie/Tom Christie dort angeschlossen, wo sie 2025 beim WM-Finale in Oschersleben aufgehört hatten.

Dass die Platzierung kein Zufall war, zeigte das deutsch-französische Duo tags darauf in der zweiten privaten Trainingseinheit, die sie als Sechste abschlossen. Und auch im ersten freien Training ging es für das Team Sattler Motorsport/Bonovo Action in dieser Tonart weiter. Auf das zweite freie Training wurde bei brütender Hitze verzichtet, um Mensch und Material zu schonen.

Im Artikel erwähnt

Ausgerechnet bei der Qualifikation lief es für die WM-Sechsten des Vorjahres nicht nach Wunsch. Der zehnte Startplatz war nicht nach ihrem Geschmack. Die Wärme machte dem Gespann zu schaffen und sie blieben klar über ihren Zeiten aus den Trainings davor. «Wir hoffen, dass wir bis zum Rennen alles wieder im Griff haben, dann heißt es Attacke», lautete danach ihre Devise.

Werbung

Werbung

Glück und Pech liegen im Rennsport eng zusammen

Im samstägigen Sprintrennen lief für sie alles wieder wie am Schnürchen und es ging aus ihrer Sicht Schlag auf Schlag. Ein Gegner um den anderen hatten ihrem Vorwärtsdrang nichts entgegenzusetzen. Bei Halbzeit des 12-Runden-Rennens bereits auf dem achten Rang, konnten bis zum Ziel noch zwei weitere Plätze gutgemacht werden.

Die Pflicht war erledigt, am Sonntag sollte die Kür folgen. Schon in der Startrunde konnten zwei Gegner abgeschüttelt werden und nach dem ersten Drittel des 18-Runden-Rennens waren auch der Weltmeister Bennie Streuer mit Manon Vissenberg im Boot, mit denen man sich rundenlang ein Rad-an-Rad-Duell auf Augenhöhe lieferte, auf die siebente Position verdrängt.

Gerade als man alles im Griff zu haben schien, folgte die Ernüchterung. Werkstetter/Pirat wurden von der Technik im Stich gelassen. «Der Öldruck war abrupt weg, sieben Sekunden später hat der Motor blockiert», verriet Teamchef Josef Sattler. «Noch wissen wir nicht, warum es passiert ist. Es könnte vielleicht am Tankschaum liegen, der sich langsam auflöst.»

Anstatt sich weitere wertvolle Punkte für die Weltmeisterschaft zu sichern, musste man das Rennen wenige Runden vor der Zielflagge aufgeben. «Der Ausfall ist natürlich ärgerlich, aber so ist Rennsport. Wir nehmen aber auf alle Fälle das Positive aus Cremona mit. Patrick und Valentin haben in der langen Pause nichts verlernt und sind extrem gut drauf.»

Werbung

Werbung

Resultat, Sprintrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 08.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

19:41,031

2.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

19:51,442

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

19:52,997

4.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

19:59,059

5.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

20:02,256

6.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

20:19,328

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

12

20:22,480

8.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

20:22,888

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

20:30,760

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

12

20:35.322

11.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

12

20:51,976

12.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

21:09,637

13.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

21:18,550

14.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

12

21:21,271

15.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

19:58,737

16.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

10

21:42,433

DNF

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

6

DNF

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

2

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Pau-Arnos

    20.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event

  3. Assen

    19.09.2026
    Zum Event

  4. Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM