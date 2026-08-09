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Cremona, Hauptrennen: Christie/Christie siegen, Payne/Rousseau fallen aus

Christie/Christie vor Peugeot/Peugeot und Päivärinta/Christie lautet der überraschende Einlauf im Hautrennen in Cremona. Der Ausfall von Payne/Rousseau macht die Weltmeisterschaft nochmals spannend.

Helmut Ohner

Von

Seitenwagen

Sam und Tom Christie vor Ted und Vincent Peugeot
Sam und Tom Christie vor Ted und Vincent Peugeot
Foto: Mark Walters
Sam und Tom Christie vor Ted und Vincent Peugeot
© Mark Walters

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Weil die Hitzewelle Anfang August auch die Gegend rund um den Circuit «Angelo Bergamonti» fest im Griff hat, wurde nach Rücksprache mit den 18 angereisten Teams das Hauptrennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft von ursprünglich 20 auf 18 Runden verkürzt.

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Wie nicht anders zu erwarten, übernahmen die Polesetter und Sieger des Sprintrennens, der Brite Hary Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhasen Racing sofort das Kommando. Mit gleichmäßig schnellen Runden entfernten sie sich rasch von ihren Verfolgern. Zur Halbzeit lagen die Weltmeister 2024 mit nahezu sieben Sekunden voran.

Um den zweiten Platz war ein spannendes Duell zwischen den Titelverteidigern Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) entbrannt, den später Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) zu einem Dreikampf machten. Markus Schlosser/Kevin Krieg (Gustoil Sidecar Racing) drehten derweil an fünfter Stelle einsam ihre Runden.

Hinter den Top-5-Gespannen hatten sich einige Grüppchen gebildet. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) gegen Bennie Streuer/Manon Vissenberg, Corey und Danyon Turner (Turner Bros Racing) gegen Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Thomas Eder/Kevin Kölsch gegen Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing).

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Technischer Defekt beendet Rennen von Payne/Rousseau

Ab der zwölften Runden wurden die Rundenzeiten von Payne/Rousseau plötzlich langsamer. Aufmerksame Beobachter hatten eine leichte Rauchfahne gesehen. Aus dem 15. Umlauf kamen die fünffachen Saisonsieger nicht mehr bei Start-Ziel vorbei.

Damit übernahmen Christie/Christie vor Peugeot/Peugeot, die das Rennen ihres Lebens fuhren, und Päivärinta/Christie die Führung. Schlosser/Krieg lagen vor Streuer/Vissenberg unbedrängt an der vierten Stelle. Während Werkstetter/Pirat ihr Gespann mit Defekt abstellen mussten, hatten sich Eder/Kölsch Venus/Hofer zur Brust genommen.

Weil sich die Rennleitung veranlasst sah, in der 15. Runde das Safetycar auf die Strecke zu schicken, blieb die Reihenfolge bis zum Zieleinlauf unverändert. Durch den Ausfall von Payne/Rousseau rücken die Top-3-Teams nach acht von zwölf Rennen wieder eng zusammen.

Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026

Pl.

Fahrer/Beifahrer

Gespann

Rdn.

Zeit

1.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

18

30:39,567

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

18

30:40,216

3.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

18

30:40,826

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

18

30:41,344

5.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

18

30:43,333

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

18

30:44,042

7.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

18

30:45,956

8.

Cyril Vinet/Gerald Vinet

ARS Yamaha

18

30:50,211

9.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

18

30:54,671

10.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

18

30:55,027

11.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

17

30:41,629

12.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

17

30:42,404

13.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

17

31:10,080

14.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

17

31:53,256

DNF

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

DNF

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

14

DNF

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

13

DNS

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

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Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen

Pl.

Team

Maschine

Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

152,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

148

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

137

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

86,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

65

6.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

7.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

54

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

47,5

9.

PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

10.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

44,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

23

13.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

23

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

22

15.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

21

16.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

18

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

15

18.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

14

19.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

10

20.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

7,5

21.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

22.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

23.

Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)

LCR Yamaha

5

24.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

2

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