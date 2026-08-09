Cremona, Hauptrennen: Christie/Christie siegen, Payne/Rousseau fallen aus
Christie/Christie vor Peugeot/Peugeot und Päivärinta/Christie lautet der überraschende Einlauf im Hautrennen in Cremona. Der Ausfall von Payne/Rousseau macht die Weltmeisterschaft nochmals spannend.
Weil die Hitzewelle Anfang August auch die Gegend rund um den Circuit «Angelo Bergamonti» fest im Griff hat, wurde nach Rücksprache mit den 18 angereisten Teams das Hauptrennen der Seitenwagen-Weltmeisterschaft von ursprünglich 20 auf 18 Runden verkürzt.
Wie nicht anders zu erwarten, übernahmen die Polesetter und Sieger des Sprintrennens, der Brite Hary Payne und sein französischer Beifahrer Kevin Rousseau vom Team Steinhasen Racing sofort das Kommando. Mit gleichmäßig schnellen Runden entfernten sie sich rasch von ihren Verfolgern. Zur Halbzeit lagen die Weltmeister 2024 mit nahezu sieben Sekunden voran.
Um den zweiten Platz war ein spannendes Duell zwischen den Titelverteidigern Sam und Tom Christie (CES Performance) sowie Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) entbrannt, den später Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) zu einem Dreikampf machten. Markus Schlosser/Kevin Krieg (Gustoil Sidecar Racing) drehten derweil an fünfter Stelle einsam ihre Runden.
Hinter den Top-5-Gespannen hatten sich einige Grüppchen gebildet. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) gegen Bennie Streuer/Manon Vissenberg, Corey und Danyon Turner (Turner Bros Racing) gegen Paul Leglise/Marjorie Cescutti (521 Competition) und Thomas Eder/Kevin Kölsch gegen Markus Venus/Thomas Hofer (ITW Racing).
Technischer Defekt beendet Rennen von Payne/Rousseau
Ab der zwölften Runden wurden die Rundenzeiten von Payne/Rousseau plötzlich langsamer. Aufmerksame Beobachter hatten eine leichte Rauchfahne gesehen. Aus dem 15. Umlauf kamen die fünffachen Saisonsieger nicht mehr bei Start-Ziel vorbei.
Damit übernahmen Christie/Christie vor Peugeot/Peugeot, die das Rennen ihres Lebens fuhren, und Päivärinta/Christie die Führung. Schlosser/Krieg lagen vor Streuer/Vissenberg unbedrängt an der vierten Stelle. Während Werkstetter/Pirat ihr Gespann mit Defekt abstellen mussten, hatten sich Eder/Kölsch Venus/Hofer zur Brust genommen.
Weil sich die Rennleitung veranlasst sah, in der 15. Runde das Safetycar auf die Strecke zu schicken, blieb die Reihenfolge bis zum Zieleinlauf unverändert. Durch den Ausfall von Payne/Rousseau rücken die Top-3-Teams nach acht von zwölf Rennen wieder eng zusammen.
Resultat, Hauptrennen Seitenwagen-WM, Cremona, 09.08.2026
Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit
1.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
18
30:39,567
2.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
18
30:40,216
3.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
18
30:40,826
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
18
30:41,344
5.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
18
30:43,333
6.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
18
30:44,042
7.
Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
18
30:45,956
8.
Cyril Vinet/Gerald Vinet
ARS Yamaha
18
30:50,211
9.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
18
30:54,671
10.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
18
30:55,027
11.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
17
30:41,629
12.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
17
30:42,404
13.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
17
31:10,080
14.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
17
31:53,256
DNF
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
15
DNF
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
14
DNF
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
13
DNS
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
Zwischenstand nach 8 von 12 Rennen
Pl.
Team
Maschine
Pkte.
1.
Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)
ARS Yamaha
152,5
2.
Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)
ARS Yamaha
148
3.
Sam Christie/Tom Christie (GB)
LCR Yamaha
137
4.
Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)
LCR Yamaha
86,5
5.
Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)
LCR Yamaha
65
6.
Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)
LCR Yamaha
58
7.
Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)
ARS Yamaha
54
8.
Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)
LCR Yamaha
47,5
9.
PaulLeglise/Marjorie Cescutti (F)
LCR Yamaha
46,5
10.
Corey Turner/Danyon Turner (AUS)
ARS Yamaha
44,5
11.
Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)
ARS Yamaha
37
12.
Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)
ARS Yamaha
23
13.
Claude Vinet/Leane Marsal (F)
LCR Yamaha
23
14.
Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)
ARS Yamaha
22
15.
Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)
LCR Yamaha
21
16.
Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)
LCR Yamaha
18
17.
Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)
ARS Yamaha
15
18.
Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)
ARS Yamaha
14
19.
Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)
ARS Yamaha
10
20.
Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)
LCR Yamaha
7,5
21.
Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)
ARS Yamaha
6,5
22.
Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)
LCR Yamaha
5,5
23.
Lewis Nicol/Clement Conil (GB/F)
LCR Yamaha
5
24.
Ulric Brillault/Cora Marsal (F)
LCR Yamaha
2
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