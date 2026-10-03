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Oschersleben, Sprint: Pole, Sieg und Titel für Harry Payne/Kevin Rousseau

Mit einem nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg von Harry Payne/Kevin Rousseau endete das Sprintrennen der Seitenwagen-WM in Oschersleben. Damit sicherten sie sich den Titel vor dem letzten Lauf der Saison.

Seitenwagen

Weltmeister Max Deubel übergibt den Pokal an Weltmeister Harry Payne
Weltmeister Max Deubel übergibt den Pokal an Weltmeister Harry Payne
Foto: Helmut Ohner
Weltmeister Max Deubel übergibt den Pokal an Weltmeister Harry Payne
© Helmut Ohner

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Bei optimalen äußeren Bedingungen machten sich die 17 Seitenwagen-Teams bereit für das vorletzte Rennen der Saison 2026. Wenn es den Pole-Settern Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) gelingt vor Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) sowie den Titelverteidigern Sam und Tom Christie (CES Performance) zu bleiben, sind sie die neuen Weltmeister.

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Ted und Peugeot, die ihr Gespann vor Christie und Päivärinta auf den zweiten Startplatz stellten und ihrerseits auf einem Platz auf dem Stockerl spekulieren, könnten im Kampf um die WM-Krone durchaus das Zünglein an der Waage spielen.

Spannung gibt es aber auch etwas hinten im Feld. So waren Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) im Qualifying nur sechs Tausendstelsekunden als Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport). Dahinter machen sich Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) Hoffnungen auf eine Top-Platzierung und mit Thomas Eder/Kevin Kölsch, Corey und Danyon Turner sowie Bennie Streuer/Manon Vissenberg liegen drei Teams innerhalb von 0,125 Sekunden.

Das Sprintrennen über zwölf Runden verlief für Payne/Rousseau wie sie es sich vorgenommen hatten. Vom Start setzten sich die Weltmeister 2024 vor den Peugeots und den Christies an die Spitze des Feldes. Obwohl die Verfolger nichts unversucht ließen, ihr Tempo zu halten, vergrößerte sich ihr Rückstand zu den Führenden. Schon zur Halbzeit musste sich die britisch-französische nur noch darauf konzentrieren, das Material zu schonen und keine Fehler zu machen.

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Hinter den drei Erstplatzierten duellierten sich Schlosser/Krieg und Päivärinta/Christie um den vierten Rang. Knapp dahinter folgten Reeves/Schmidt und Werkstetter/Pirat. Etwas weiter zurück sorgten Eder/Kölsch, die Turner-Brüder und Streuer/Vissenberg mit ihrem Kampf um Platz 8 für Kurzweil unter den begeisterten Seitenwagen-Fans.

Während auf den ersten fünf Plätzen keine Änderung zu verzeichnen war und Reeves einmal mehr sein Gespann mit technischem Defekt abstellen musste, nutzte Turner, der mittlerweile Eder überholt hatte, in der letzten Runde eine Überrundung, um Werkstetter doch noch knapp das Nachsehen zu geben. Eder, Streuer und der in Deutschland lebende Niederländer Wiggert Kranenburg und sein französischer Beifahrer Loris Charteau komplettierten die Top-10.

Ergebnis, Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Oschersleben, 03.10.2026

Pl.
Fahrer/Beifahrer
Gespann
Rdn.
Zeit

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

12

18 :34.218

min.

2.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

12

18 :36.091

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

12

18 :47.428

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

12

18 :48.718

5.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

12

18 :49.089

6.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

12

18 :57.881

7.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (D/F)

ARS Yamaha

12

18 :58.184

8.

Thomas Eder/Kevin Kölsch (D)

ARS Yamaha

12

18 :59.833

9.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

12

19 :00.299

10.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

12

19 :50.967

11.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

12

19 :57.065

12.

Raymond Leijdekkers/Thomas Hofer (NL/CH)

LCR Yamaha

11

18 :34.576

13.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

11

18 :50.361

14.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

11

18 :51.288

15.

Ulric Brillault/Cora Marsal (F)

LCR Yamaha

11

19 :01.476

16.

Rogier Weekers/Remco Moes (NL)

R&R Yamaha

11

19 :13.035

DNF

Tim Reeves/Luca Schmidt (GB/D)

ARS Yamaha

6

DNQ

Lewis Nicol/Valentin Marklin (GB/D)

LCR Yamaha

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