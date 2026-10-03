Oschersleben, Sprint: Pole, Sieg und Titel für Harry Payne/Kevin Rousseau

Bei optimalen äußeren Bedingungen machten sich die 17 Seitenwagen-Teams bereit für das vorletzte Rennen der Saison 2026. Wenn es den Pole-Settern Harry Payne/Kevin Rousseau (Steinhausen Racing) gelingt vor Pekka Päivärinta/Adam Christie (Hänni Racing) sowie den Titelverteidigern Sam und Tom Christie (CES Performance) zu bleiben, sind sie die neuen Weltmeister.

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Ted und Peugeot, die ihr Gespann vor Christie und Päivärinta auf den zweiten Startplatz stellten und ihrerseits auf einem Platz auf dem Stockerl spekulieren, könnten im Kampf um die WM-Krone durchaus das Zünglein an der Waage spielen.

Spannung gibt es aber auch etwas hinten im Feld. So waren Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) im Qualifying nur sechs Tausendstelsekunden als Tim Reeves/Luca Schmidt (Carl Cox Motorsport). Dahinter machen sich Patrick Werkstetter/Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Action) Hoffnungen auf eine Top-Platzierung und mit Thomas Eder/Kevin Kölsch, Corey und Danyon Turner sowie Bennie Streuer/Manon Vissenberg liegen drei Teams innerhalb von 0,125 Sekunden.

Das Sprintrennen über zwölf Runden verlief für Payne/Rousseau wie sie es sich vorgenommen hatten. Vom Start setzten sich die Weltmeister 2024 vor den Peugeots und den Christies an die Spitze des Feldes. Obwohl die Verfolger nichts unversucht ließen, ihr Tempo zu halten, vergrößerte sich ihr Rückstand zu den Führenden. Schon zur Halbzeit musste sich die britisch-französische nur noch darauf konzentrieren, das Material zu schonen und keine Fehler zu machen.

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Hinter den drei Erstplatzierten duellierten sich Schlosser/Krieg und Päivärinta/Christie um den vierten Rang. Knapp dahinter folgten Reeves/Schmidt und Werkstetter/Pirat. Etwas weiter zurück sorgten Eder/Kölsch, die Turner-Brüder und Streuer/Vissenberg mit ihrem Kampf um Platz 8 für Kurzweil unter den begeisterten Seitenwagen-Fans.

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Während auf den ersten fünf Plätzen keine Änderung zu verzeichnen war und Reeves einmal mehr sein Gespann mit technischem Defekt abstellen musste, nutzte Turner, der mittlerweile Eder überholt hatte, in der letzten Runde eine Überrundung, um Werkstetter doch noch knapp das Nachsehen zu geben. Eder, Streuer und der in Deutschland lebende Niederländer Wiggert Kranenburg und sein französischer Beifahrer Loris Charteau komplettierten die Top-10.

Ergebnis, Seitenwagen-WM, Sprintrennen, Oschersleben, 03.10.2026