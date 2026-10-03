Toto Wolff (Mercedes) ratlos: Sind durch das Upgrade langsamer geworden

Was ist da bei Mercedes los? Die Silberpfeile haben ein großes Upgrade-Paket mit nach Malaysia gebracht. Es war das erste große Paket seit Mai. Mercedes hatte gehofft, mit der umfangreichen Entwicklungsstufe den Abstand auf die Konkurrenz wieder auszubauen, die über den Sommer viel entwickelt hatte und auf einigen Strecken an die Silberpfeile rangekommen war. Doch spätestens nach dem Qualifying für den Bahrain-GP in Malaysia stellt sich die Frage: Was ist da schiefgelaufen? Macht das Upgrade Mercedes etwa langsamer?

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Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr dominant auf Pole. Kimi Antonelli hatte in seiner letzten Runde zwar einen Wackler drin, verließ die Strecke und seine Rundenzeit wurde gestrichen. Dennoch hätte es wohl nicht zur Pole gereicht, wie er sagte . Antonelli wurde Vierter, George Russell sogar nur Achter. Kleiner Trost: Beide starten wegen der Startplatzstrafe für Isack Hadjar (Red Bull Racing) eine Position weiter vorne. Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand bei Sky am Mikro aber klare Worte für die Leistung: «Unheimlich enttäuschend.»

Upgrade ging in die andere Richtung

Der Österreicher analysierte schonungslos: «Es ist genau in die andere Richtung gegangen, als wir erwartet haben. Wir haben ein Upgrade aufs Auto getan, das uns ein paar Zehntel schneller machen sollte. Und im Endeffekt sind wir wahrscheinlich um ein paar Zehntel langsamer geworden. Denn so einen Rückstand haben wir nie gehabt. Sondern es war eher immer etwa gleichauf mit Max oder den Schnellsten. Und plötzlich sind wir sechs Zehntel hinten. Also sind noch einige Hausaufgaben zu machen.»

Wolff beobachtet: «Wir verlieren ja auf den Geraden. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir vielleicht mehr Luftwiderstand haben, mehr Drag. Hatten wir so nicht erwartet. Es ist uns auch noch nie passiert, dass ein Update so daneben gegangen wäre.» Wäre – nicht ist. Besteht also noch Hoffnung mit Blick auf die Rennpace?

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Wolff auf die Frage, was dafürspricht, dass Mercedes am Sonntag im GP mit um den Sieg fährt: «Gar nichts.» Die Reifen könnten zwar etwas länger halten. «Aber im Moment sind wir ein bisschen ratlos.»