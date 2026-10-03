Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Toto Wolff (Mercedes) ratlos: Sind durch das Upgrade langsamer geworden

Mercedes hatte große Hoffnungen ins Malaysia-Upgrade-Paket. Doch bislang geht bei den Silberpfeilen wenig zusammen. Teamchef Toto Wolff fand klare Worte. Was spricht für einen Sieg? «Gar nichts.»

Formel 1

George Russell unterwegs in Malaysia
George Russell unterwegs in Malaysia
Foto: XPB
George Russell unterwegs in Malaysia
© XPB

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Was ist da bei Mercedes los? Die Silberpfeile haben ein großes Upgrade-Paket mit nach Malaysia gebracht. Es war das erste große Paket seit Mai. Mercedes hatte gehofft, mit der umfangreichen Entwicklungsstufe den Abstand auf die Konkurrenz wieder auszubauen, die über den Sommer viel entwickelt hatte und auf einigen Strecken an die Silberpfeile rangekommen war. Doch spätestens nach dem Qualifying für den Bahrain-GP in Malaysia stellt sich die Frage: Was ist da schiefgelaufen? Macht das Upgrade Mercedes etwa langsamer?

Werbung

Werbung

Max Verstappen (Red Bull Racing) fuhr dominant auf Pole. Kimi Antonelli hatte in seiner letzten Runde zwar einen Wackler drin, verließ die Strecke und seine Rundenzeit wurde gestrichen. Dennoch hätte es wohl nicht zur Pole gereicht, wie er sagte. Antonelli wurde Vierter, George Russell sogar nur Achter. Kleiner Trost: Beide starten wegen der Startplatzstrafe für Isack Hadjar (Red Bull Racing) eine Position weiter vorne. Mercedes-Teamchef Toto Wolff fand bei Sky am Mikro aber klare Worte für die Leistung: «Unheimlich enttäuschend.»

Upgrade ging in die andere Richtung

Der Österreicher analysierte schonungslos: «Es ist genau in die andere Richtung gegangen, als wir erwartet haben. Wir haben ein Upgrade aufs Auto getan, das uns ein paar Zehntel schneller machen sollte. Und im Endeffekt sind wir wahrscheinlich um ein paar Zehntel langsamer geworden. Denn so einen Rückstand haben wir nie gehabt. Sondern es war eher immer etwa gleichauf mit Max oder den Schnellsten. Und plötzlich sind wir sechs Zehntel hinten. Also sind noch einige Hausaufgaben zu machen.»

Im Artikel erwähnt

Wolff beobachtet: «Wir verlieren ja auf den Geraden. Das haben wir bisher nicht gemacht, weil wir vielleicht mehr Luftwiderstand haben, mehr Drag. Hatten wir so nicht erwartet. Es ist uns auch noch nie passiert, dass ein Update so daneben gegangen wäre.» Wäre – nicht ist. Besteht also noch Hoffnung mit Blick auf die Rennpace?

Werbung

Werbung

Wolff auf die Frage, was dafürspricht, dass Mercedes am Sonntag im GP mit um den Sieg fährt: «Gar nichts.» Die Reifen könnten zwar etwas länger halten. «Aber im Moment sind wir ein bisschen ratlos.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Startaufstellung

  2. 3. Qualifying

  3. 2. Qualifying

  4. 1. Qualifying

  5. 3. Training

  6. 2. Training

  7. 1. Training

Pos
Fahrer
Fahrer
Team
#

01

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

02

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

03

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

04

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

05

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

1

06

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

81

07

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

08

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

09

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

10

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

Gabriel Bortoleto

Audi Revolut F1 Team

5

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  • Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  • US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Spanish Grand Prix

    Circuito de MADRING, Spanien
    11.–13.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Azerbaijan Grand Prix

    Baku City Circuit, Azerbaijan
    24.–26.09.2026
    Zum Event
  3. Max Verstappen

    Live

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event

  5. US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM