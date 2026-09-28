Sidecar Festival: So werden Payne und Rousseau in Oschersleben Weltmeister

Bisher stand die diesjährige Seitenwagen-Weltmeisterschaft ganz im Zeichen von Harry Payne/Kevin Rousseau. Sieben von zehn Rennen wurden eine Beute der britisch-französischen Paarung. Nur bei den Läufen auf der Strecke in Grobnik/Rijeka, auf der von 1978 bis einschließlich 1990 der Große Preis von Jugoslawien stattfand, mussten sie sich Pekka Päivärinta/Adam Christie geschlagen geben und in Cremona schieden sie im Hauptrennen aus, weil ihr Gespann nach einem Defekt zu brennen begonnen hatte.

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Die Überlegenheit des Duos vom deutschen Team Steinhausen Racing, das vergangenes Wochenende mit zwei Laufsiegen in Magny Cours auch die französische Meisterschaft für sich entschied, manifestiert sich dieses Jahr auch in den Qualifikationstrainings. Jedes der zehn Rennen wurde von ihnen von der Pole-Position in Angriff genommen.

Um sich beim finalen Wochenende der Weltmeisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben jeglichen unnötigen Stress zu ersparen und sich bereits vor dem letzten Rennen am Sonntag zum zweiten Mal nach 2024 den WM-Titel zu sichern, genügt es, wenn der 34-jährige Payne und der um ein Jahr jüngere Rousseau am Samstagnachmittag im Sprintrennen vor ihren Konkurrenten Päivärinta/Christie (Hänni Racing) sowie den Titelverteidigern Sam Christie/Tom Christie (CES Performance) durchs Ziel gehen. Sollte dieses Vorhaben allerdings nicht gelingen und Päivärinta oder Christie beide Rennen als Erster beenden, dann müssen sie zumindest zweimal Vierte werden.

Während der vierte Endplatz von Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) mit einem 69,5-Punkte-Vorsprung auf die nächstplatzierten Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) abgesichert ist, muss das französische Sohn-Vater-Paar ihren fünften Rang noch gegen die Niederländer Bennie Streuer/Manon Vissenberg, die lediglich vier Zähler weniger auf dem Konto haben, verteidigen.

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Deutsche Piloten mischen im Kampf um vordere Plätze kräftig mit

Markus Venus/Thomas Hofer mit Chancen auf WM-Endrang 7 Foto: Helmut Ohner Markus Venus/Thomas Hofer mit Chancen auf WM-Endrang 7 © Helmut Ohner

Thema der Woche Grosser Preis von Spanien auf dem neuen Madring: Strecke top oder Flop? Die Madrilenen hatten sich viel vorgenommen für den ersten Formel-1-WM-Lauf ihrer Stadt seit 1981. Aber sind die hohen Erwartungen an den neuen Mischkurs Madring wirklich erfüllt worden? Weiterlesen

Weil der Brite Todd Ellis und die Französin Emmanuelle Clément nach ihrem schweren Unfall im Hauptrennen in Pau Arnos nach Cremona und Assen voraussichtlich auch in Oschersleben auf die Teilnahme an den WM-Läufen verzichten, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit der Deutsche Markus Venus und sein Schweizer Beifahrer Thomas Hofer (ITW Racing) sowie das australische Brüderpaar Corey und Danyon Turner, die momentan 0,5 bzw. 6,5 Punkte zurückliegen, an den zweifachen Weltmeistern vorbeiziehen.

Nach ihrem Rückzug vom Rennsport, den sie vor der Veranstaltung in Assen bekanntgegeben hatten, werden die Franzosen Paul Leglise/Marjorie Cescutti ihren Top-10-Platz kampflos abgeben, allerdings müsste der Brite Tim Reeves (Carl Cox Motorsport), der auch in Oschersleben mit dem Deutschen Luca Schmidt an den Start gehen wird, seine technischen Probleme in den Griff bekommen.

Spannung verspricht der Kampf um die Plätze 12 bis 16. Mit dem lange verletzten Deutschen Patrick Werkstetter und dem Franzosen Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Racing), der britisch-französischen Paarung Paul Kirby/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT), dem französisch-belgischen Duo Manuel Moreau/Alice Roba, den Deutschen Thomas Eder/Kevin Kölsch sowie dem Briten Kevin Cable und seinem französischen Beifahrer Yann Druel (K&W Racing) liegen gleich fünf Teams innerhalb von vier Punkten.

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Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben Freitag, 2. Oktober 13.35 - 14.05 Uhr Freies Training 17.05 - 17.35 Uhr Freies Training Samstag, 3. Oktober 10.15 - 10.45 Uhr Zeittraining 16.15 - 16.55 Uhr Start Sprintrennen (12 Rdn.) Sonntag, 20. September 09.40 - 09.55 Uhr Warm Up 14.20 - 15.20 Uhr Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen