Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Sidecar Festival: So werden Payne und Rousseau in Oschersleben Weltmeister

Harry Payne/Kevin Rousseau kommende als Führende zum Finale nach Oschersleben, aber auch Pekka Päivärinta/Adam Christie sowie Sam und Tom Christie können die Seitenwagen-WM 2026 noch gewinnen.

Seitenwagen

Harry Payne und Kevin Rousseau stehen vor ihrem zweiten WM-Titel
Harry Payne und Kevin Rousseau stehen vor ihrem zweiten WM-Titel
Foto: Helmut Ohner
Harry Payne und Kevin Rousseau stehen vor ihrem zweiten WM-Titel
© Helmut Ohner

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Bisher stand die diesjährige Seitenwagen-Weltmeisterschaft ganz im Zeichen von Harry Payne/Kevin Rousseau. Sieben von zehn Rennen wurden eine Beute der britisch-französischen Paarung. Nur bei den Läufen auf der Strecke in Grobnik/Rijeka, auf der von 1978 bis einschließlich 1990 der Große Preis von Jugoslawien stattfand, mussten sie sich Pekka Päivärinta/Adam Christie geschlagen geben und in Cremona schieden sie im Hauptrennen aus, weil ihr Gespann nach einem Defekt zu brennen begonnen hatte.

Werbung

Werbung

Die Überlegenheit des Duos vom deutschen Team Steinhausen Racing, das vergangenes Wochenende mit zwei Laufsiegen in Magny Cours auch die französische Meisterschaft für sich entschied, manifestiert sich dieses Jahr auch in den Qualifikationstrainings. Jedes der zehn Rennen wurde von ihnen von der Pole-Position in Angriff genommen.

Um sich beim finalen Wochenende der Weltmeisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben jeglichen unnötigen Stress zu ersparen und sich bereits vor dem letzten Rennen am Sonntag zum zweiten Mal nach 2024 den WM-Titel zu sichern, genügt es, wenn der 34-jährige Payne und der um ein Jahr jüngere Rousseau am Samstagnachmittag im Sprintrennen vor ihren Konkurrenten Päivärinta/Christie (Hänni Racing) sowie den Titelverteidigern Sam Christie/Tom Christie (CES Performance) durchs Ziel gehen. Sollte dieses Vorhaben allerdings nicht gelingen und Päivärinta oder Christie beide Rennen als Erster beenden, dann müssen sie zumindest zweimal Vierte werden.

Im Artikel erwähnt

Während der vierte Endplatz von Markus Schlosser/Lucas Krieg (Gustoil Sidecar Racing) mit einem 69,5-Punkte-Vorsprung auf die nächstplatzierten Ted und Vincent Peugeot (Seventy Four Racing) abgesichert ist, muss das französische Sohn-Vater-Paar ihren fünften Rang noch gegen die Niederländer Bennie Streuer/Manon Vissenberg, die lediglich vier Zähler weniger auf dem Konto haben, verteidigen.

Werbung

Werbung

Deutsche Piloten mischen im Kampf um vordere Plätze kräftig mit

Markus Venus/Thomas Hofer mit Chancen auf WM-Endrang 7
Markus Venus/Thomas Hofer mit Chancen auf WM-Endrang 7
Foto: Helmut Ohner
Markus Venus/Thomas Hofer mit Chancen auf WM-Endrang 7
© Helmut Ohner

Weil der Brite Todd Ellis und die Französin Emmanuelle Clément nach ihrem schweren Unfall im Hauptrennen in Pau Arnos nach Cremona und Assen voraussichtlich auch in Oschersleben auf die Teilnahme an den WM-Läufen verzichten, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit der Deutsche Markus Venus und sein Schweizer Beifahrer Thomas Hofer (ITW Racing) sowie das australische Brüderpaar Corey und Danyon Turner, die momentan 0,5 bzw. 6,5 Punkte zurückliegen, an den zweifachen Weltmeistern vorbeiziehen.

Nach ihrem Rückzug vom Rennsport, den sie vor der Veranstaltung in Assen bekanntgegeben hatten, werden die Franzosen Paul Leglise/Marjorie Cescutti ihren Top-10-Platz kampflos abgeben, allerdings müsste der Brite Tim Reeves (Carl Cox Motorsport), der auch in Oschersleben mit dem Deutschen Luca Schmidt an den Start gehen wird, seine technischen Probleme in den Griff bekommen.

Spannung verspricht der Kampf um die Plätze 12 bis 16. Mit dem lange verletzten Deutschen Patrick Werkstetter und dem Franzosen Valentin Pirat (Sattler Motorsport/Bonovo Racing), der britisch-französischen Paarung Paul Kirby/Ema Salmon (Carl Cox Motorsport KRT), dem französisch-belgischen Duo Manuel Moreau/Alice Roba, den Deutschen Thomas Eder/Kevin Kölsch sowie dem Briten Kevin Cable und seinem französischen Beifahrer Yann Druel (K&W Racing) liegen gleich fünf Teams innerhalb von vier Punkten.

Werbung

Werbung

Zeitplan, Seitenwagen-Weltmeisterschaft, Oschersleben

Vorläufiger Zeitplan Oschersleben

Freitag, 2. Oktober

13.35 - 14.05 Uhr

Freies Training

17.05 - 17.35 Uhr

Freies Training

Samstag, 3. Oktober

10.15 - 10.45 Uhr

Zeittraining

16.15 - 16.55 Uhr

Start Sprintrennen (12 Rdn.)

Sonntag, 20. September

09.40 - 09.55 Uhr

Warm Up

14.20 - 15.20 Uhr

Start Hauptrennen (21 Rdn.)

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    19.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM