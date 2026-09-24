Finale Oschersleben: Seitenwagen-WM dank Sidecar Partner auf richtigem Weg

Ein Jahr liegt die Organisation der Seitenwagen-Weltmeisterschaft nun wieder in den Händen des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. In dieser kurzen Zeit hat sich die Serie, die mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen hatte, wieder erholt. Mittlerweile sind bei den diesjährigen Veranstaltungen die Startreihen wieder dicht gefüllt.

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Mitverantwortlich für diese positive Entwicklung sind unter anderem auch die beiden ehemaligen Aktiven Michael Breitenbach und Eckart Rösinger, die mit der von ihnen im Vorjahr ins Leben gerufenen Organisation «Sidecar Partner» dafür gesorgt haben, dass die astronomischen Kosten zumindest etwas gemildert werden konnten.

«Unser Bemühen war es, Teams wieder in die Weltmeisterschaft zu bringen. Wie wir wissen, sind die meisten nicht auf Rosen gebettet, da geht es um jeden Euro, deshalb war es unser Anliegen, das Nenngeld drastisch zu senken, weil wir 20 Teilnehmer pro Wochenende an den Start bringen wollten und das ist uns gelungen», sind die Szene-Insider zurecht stolz.

IGG-Vorstand und Sponsor Robert Werth (stehend, Mitte) Foto: ITW Racing/Kim Kempa IGG-Vorstand und Sponsor Robert Werth (stehend, Mitte) © ITW Racing/Kim Kempa

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Aber die beiden umtriebigen Deutschen, die bei jedem WM-Lauf im Fahrerlager als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sind sich auch bewusst, dass der Erfolg viele Väter hat. So stehen Unternehmen wie Twin Busch, Perillat Motorsport, Breitenbach Rennsportbeläge, Adolf RS2 sidecar and racing parts, Uwe Schuster Installation & Heizungsbau, Eckarts Trainingslager, B&R Sidecar Racing Tyres, Yamaha Klassiker Teile, Fahrschule Kohlmann, Brüne Transporte, Sidecar Shop, oder Bauunternehmen Baydar hinter der Organisation.

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Nach der Einstellung der Deutschen Seitenwagen-Meisterschaft, die jahrelang unterstützt wurde, zeigt nun auch die Interessengesellschaft Gespannrennen eV, kurz IGG, vermehrt Engagement und bringt sich als offizieller Partner ein. Deren Vorstand Robert Werth ist mit seiner Firma ITW Technik seit vielen Jahren aber auch als großzügiger Sponsor nicht wegzudenken.

Apropos IGG, im Rahmen des alljährlichen Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben dürfen am ersten Oktober-Wochenende wagemutige Personen ihre Seitenwagen-Tauglichkeit auf die Probe stellen. Nach Absprache und Einweisung mit dem Piloten darf man am Samstag und am Sonntag um wohlfeile 30 Euro zwei Runden auf der Rennstrecke mitfahren.

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl. Team Maschine Pkte. 1. Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F) ARS Yamaha 202,5 2. Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB) ARS Yamaha 177 3. Sam Christie/Tom Christie (GB) LCR Yamaha 177 4. Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D) LCR Yamaha 107,5 5. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F) LCR Yamaha 76 6. Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha 72 7. Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F) LCR Yamaha 58 8. Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH) LCR Yamaha 57,5 9. Corey Turner/Danyon Turner (AUS) ARS Yamaha 51,5 10. Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F) LCR Yamaha 46,5 11. Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F) ARS Yamaha 37 12. Patrick Werkstetter/Valentin Pirat ARS Yamaha 32 13. Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F) ARS Yamaha 30 14. Manuel Moreau/Alice Roba (F/B) ARS Yamaha 30 15. Thomas Eder/Kevin Kölsch ARS Yamaha 29 16. Kevin Cable/Yann Druet (GB/F) LCR Yamaha 28 17. Cyril Vinet/Gerald Vinet (F) ARS Yamaha 23 18. Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F) LCR Yamaha 21 19. Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB) LCR Yamaha 16 20. Claude Vinet/Leane Marsal (F) LCR Yamaha 15 21. Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL) LCR Yamaha 12 22. Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F) LCR Yamaha 8,5 23. Michael Brillault/Fabrice Deturche (F) ARS Yamaha 6,5 24. Pierre Leguen/Leopold Rouby (F) LCR Yamaha 5,5 25. Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL) LCR Yamaha 5 26. Ulric Brillault/Cora Marsal LCR Yamaha 2

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