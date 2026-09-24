Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Mehr Motorrad

  4. /

  5. Seitenwagen

  6. /

  7. News

Werbung

Finale Oschersleben: Seitenwagen-WM dank Sidecar Partner auf richtigem Weg

Am ersten Oktober-Wochenende findet in Oschersleben das Finale der Seitenwagen-WM statt. Dank der Initiative der Organisation «Sidecar Partner» hat sich die Teilnehmerzahl dieses Jahr fast verdoppelt.

Seitenwagen

Die Startreihen sind in der Seitenwagen-WM wieder gut gefüllt
Die Startreihen sind in der Seitenwagen-WM wieder gut gefüllt
Foto: Helmut Ohner
Die Startreihen sind in der Seitenwagen-WM wieder gut gefüllt
© Helmut Ohner

Werbung

Werbung

Ein Jahr liegt die Organisation der Seitenwagen-Weltmeisterschaft nun wieder in den Händen des Motorrad-Weltverbandes Fédération Internationale de Motocyclisme FIM. In dieser kurzen Zeit hat sich die Serie, die mit rückläufigen Teilnehmerzahlen zu kämpfen hatte, wieder erholt. Mittlerweile sind bei den diesjährigen Veranstaltungen die Startreihen wieder dicht gefüllt.

Werbung

Werbung

Mitverantwortlich für diese positive Entwicklung sind unter anderem auch die beiden ehemaligen Aktiven Michael Breitenbach und Eckart Rösinger, die mit der von ihnen im Vorjahr ins Leben gerufenen Organisation «Sidecar Partner» dafür gesorgt haben, dass die astronomischen Kosten zumindest etwas gemildert werden konnten.

«Unser Bemühen war es, Teams wieder in die Weltmeisterschaft zu bringen. Wie wir wissen, sind die meisten nicht auf Rosen gebettet, da geht es um jeden Euro, deshalb war es unser Anliegen, das Nenngeld drastisch zu senken, weil wir 20 Teilnehmer pro Wochenende an den Start bringen wollten und das ist uns gelungen», sind die Szene-Insider zurecht stolz.

IGG-Vorstand und Sponsor Robert Werth (stehend, Mitte)
IGG-Vorstand und Sponsor Robert Werth (stehend, Mitte)
Foto: ITW Racing/Kim Kempa
IGG-Vorstand und Sponsor Robert Werth (stehend, Mitte)
© ITW Racing/Kim Kempa

Werbung

Werbung

Aber die beiden umtriebigen Deutschen, die bei jedem WM-Lauf im Fahrerlager als Ansprechpartner zur Verfügung stehen, sind sich auch bewusst, dass der Erfolg viele Väter hat. So stehen Unternehmen wie Twin Busch, Perillat Motorsport, Breitenbach Rennsportbeläge, Adolf RS2 sidecar and racing parts, Uwe Schuster Installation & Heizungsbau, Eckarts Trainingslager, B&R Sidecar Racing Tyres, Yamaha Klassiker Teile, Fahrschule Kohlmann, Brüne Transporte, Sidecar Shop, oder Bauunternehmen Baydar hinter der Organisation.

Nach der Einstellung der Deutschen Seitenwagen-Meisterschaft, die jahrelang unterstützt wurde, zeigt nun auch die Interessengesellschaft Gespannrennen eV, kurz IGG, vermehrt Engagement und bringt sich als offizieller Partner ein. Deren Vorstand Robert Werth ist mit seiner Firma ITW Technik seit vielen Jahren aber auch als großzügiger Sponsor nicht wegzudenken.

Apropos IGG, im Rahmen des alljährlichen Sidecar Festivals in der Motorsport Arena Oschersleben dürfen am ersten Oktober-Wochenende wagemutige Personen ihre Seitenwagen-Tauglichkeit auf die Probe stellen. Nach Absprache und Einweisung mit dem Piloten darf man am Samstag und am Sonntag um wohlfeile 30 Euro zwei Runden auf der Rennstrecke mitfahren.

WM-Stand nach 10 von 12 Rennen

Pl.
Team
Maschine
Pkte.

1.

Harry Payne/Kevin Rousseau (GB/F)

ARS Yamaha

202,5

2.

Pekka Päivärinta/Adam Christie (FIN/GB)

ARS Yamaha

177

3.

Sam Christie/Tom Christie (GB)

LCR Yamaha

177

4.

Markus Schlosser /Lucas Krieg (CH/D)

LCR Yamaha

107,5

5.

Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F)

LCR Yamaha

76

6.

Bennie Streuer/Manon Vissenberg (NL)

ARS Yamaha

72

7.

Todd Ellis/Emmanuelle Clément (GB/F)

LCR Yamaha

58

8.

Markus Venus/Thomas Hofer (D/CH)

LCR Yamaha

57,5

9.

Corey Turner/Danyon Turner (AUS)

ARS Yamaha

51,5

10.

Paul Leglise/Marjorie Cescutti (F)

LCR Yamaha

46,5

11.

Tim Reeves/Melanie Farnier (GB/F)

ARS Yamaha

37

12.

Patrick Werkstetter/Valentin Pirat

ARS Yamaha

32

13.

Paul Kirby/Ema Salmon (GB/F)

ARS Yamaha

30

14.

Manuel Moreau/Alice Roba (F/B)

ARS Yamaha

30

15.

Thomas Eder/Kevin Kölsch

ARS Yamaha

29

16.

Kevin Cable/Yann Druet (GB/F)

LCR Yamaha

28

17.

Cyril Vinet/Gerald Vinet (F)

ARS Yamaha

23

18.

Wiggert Kranenburg/Loris Charteau (NL/F)

LCR Yamaha

21

19.

Lewis Blackstock/Oscar Lawrence (GB)

LCR Yamaha

16

20.

Claude Vinet/Leane Marsal (F)

LCR Yamaha

15

21.

Robert Biggs/Ferry Segers (GB/NL)

LCR Yamaha

12

22.

Raymond Leijdekkers/Océane Bataille (F)

LCR Yamaha

8,5

23.

Michael Brillault/Fabrice Deturche (F)

ARS Yamaha

6,5

24.

Pierre Leguen/Leopold Rouby (F)

LCR Yamaha

5,5

25.

Lewis Nicol/Lex Deemter (GB/NL)

LCR Yamaha

5

26.

Ulric Brillault/Cora Marsal

LCR Yamaha

2

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Events

Alle Seitenwagen Events
  1. Vergangen

    Cremona

    08.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Assen

    19.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Oschersleben

    03.10.2026
    Zum Event

Mehr Motorrad News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM