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MGM-Ducati auch 2027 in der Superbike-WM? «Chance liegt bei 50:50»

Optical Express stieg 2026 als Hauptsponsor bei MGM-Ducati ein. Ob die Zusammenarbeit 2027 weitergeht, ist noch offen. Michael Galinski sprach exklusiv über die Zukunftschancen seines Teams.

Sebastian Fränzschky

Von

Superbike WM

Kann das deutsche MGM-Team die Saison 2027 finanzieren?
Kann das deutsche MGM-Team die Saison 2027 finanzieren?
Foto: MGM
Kann das deutsche MGM-Team die Saison 2027 finanzieren?
© MGM

Im Artikel erwähnt

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Vor dem Saisonstart 2026 präsentierte Michael Galinskis Superbike-Team Optical Express als neuen Hauptsponsor. Ursprünglich war von einem mehrjährigen Projekt die Rede. Doch aktuell ist nicht eindeutig geklärt, ob MGM-Ducati auch 2027 in der Superbike-WM antritt.

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Der Kontakt zum Sponsor kam über Tarran Mackenzie zustande. Der Schotte fehlt seit seinem Sturz in Donington im Juli verletzungsbedingt. Die Kommunikation ist laut dem Team etwas eingeschlafen.

«Die Wahrscheinlichkeit steht im Moment etwa bei 50:50», sagte Galinski im Exklusivgespräch mit SPEEDWEEK.com. Das Budget stellt das Team vor eine große Aufgabe: «Eine Saison hier kostet 1,6 Millionen. Bis November haben wir Zeit, um Ducati Bescheid zu geben. Ich werde mir diese Zeit auch nehmen und mich Ende Oktober nach dem letzten Rennen entscheiden. Dann können wir festlegen, ob es geht oder nicht.»

Im Artikel erwähnt

Willkommen zum Rennen in Cremona
Willkommen zum Rennen in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Sam und Alex Lowes
Sam und Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Garrett Gerloff
Garrett Gerloff
Foto: Gold & Goose
Das Bike von Yari Montella
Das Bike von Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Alex Lowes
Alex Lowes
Foto: Gold & Goose
Xavi Vierge
Xavi Vierge
Foto: Gold & Goose
Alberto Surra
Alberto Surra
Foto: Gold & Goose
Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega
Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Sam Lowes
Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Axel Bassani
Axel Bassani
Foto: Gold & Goose
Yari Montella
Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Andrea Locatelli
Andrea Locatelli
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Iker Lecuona gewinnt beide Läufe in Cremona
Foto: Gold & Goose
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Nicolò Bulega ist Superbike-Weltmeister 2026
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Lauf 1 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Sam Lowes
Foto: Gold & Goose
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Lauf 2 - Nicolò Bulega, Iker Lecuona, Yari Montella
Foto: Gold & Goose
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Cremona-Sieger Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Weltmeister Nicolò Bulega
Weltmeister Nicolò Bulega
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Cremona
© Gold & Goose

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Große Herausforderung: Sponsorensuche für das Superbike-Projekt

Ob Optical Express das Team auch im kommenden Jahr unterstützt, kann Galinski derzeit nicht einschätzen. Die Sponsorensuche gestaltet sich schwierig: «Als deutsches Team ist es nicht einfach. Der Hype zum grünen Daumen wird in den großen Unternehmen immer ausgeprägter. Optical Express, unser aktueller Hauptsponsor, kommt von Tarrans Seite. Im Moment kann ich nicht richtig einschätzen, wie es weitergeht. Tarrans Vater Niall kümmert sich um dieses Thema.»

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Zunächst hofft der Teamchef, Mackenzie noch vor Saisonende wieder auf der Ducati zu sehen. «Wir haben am Samstag gesprochen. Er trainiert jeden Tag für sein Comeback. Prozentual kann ich die Chance nicht einschätzen. Er will unbedingt und ich denke, dass sich in den nächsten sechs oder sieben Tagen abzeichnet, ob er zurückkommt. Ich hoffe natürlich, dass er wieder zurückkommt.»

Tarran Mackenzie ist seit Mitte Juli verletzt
Tarran Mackenzie ist seit Mitte Juli verletzt
Foto: Gold & Goose
Tarran Mackenzie ist seit Mitte Juli verletzt
© Gold & Goose

Auch sportlich wäre die Rückkehr für Galinski wichtig. «Letztes Jahr gelang uns mit Tarran ein sehr schöner Saisonabschluss. Er wurde von Rennen zu Rennen immer besser und harmonierte immer besser mit dem Motorrad. Das hat sich in diesem Jahr fortgeführt. Er hat super Rennen gezeigt, bis er sich in Donington verletzt hat. Seine Entwicklung war wirklich richtig gut. Wir konnten uns mit ihm im Bereich von Platz 5 bis 10 behaupten. Im Moment können wir uns nicht richtig präsentieren. 15. Plätze sind nicht unser Stil. Ich würde gern mit Tarran einen versöhnlichen Saisonabschluss haben.»

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Punkte in beiden Rennen: Loris Baz zeigte solides WM-Comeback

In Cremona übernahm Loris Baz die Ducati des verletzten Mackenzie. Der Franzose holte in beiden Hauptrennen Punkte: Im ersten Lauf wurde er 15., im zweiten belegte er Platz 14.

Galinski würdigte seinen Einsatz und verwies auf die schwierigen Voraussetzungen: «Ich habe mich für Loris entschieden, weil er das Team bereits kannte und immer super konzentriert arbeitet. Mir war aber wirklich wichtig, dass das Team bereits Erfahrungen mit dem Fahrer sammeln konnte und ihn kennt. Er hat gute Arbeit geleistet. Man muss bedenken, dass er drei Jahre lang nicht mit Pirelli-Reifen fahren konnte. Die Strecke war zudem neu für ihn.»

Loris Baz sprang zuletzt in Cremona ein
Loris Baz sprang zuletzt in Cremona ein
Foto: Gold & Goose
Loris Baz sprang zuletzt in Cremona ein
© Gold & Goose

Ob Mackenzie bei den verbleibenden Rennwochenenden in Estoril und Jerez zurückkehrt, dürfte sich in den nächsten Tagen klären. Dann folgt der nächste Schritt – die Verhandlungen für die Zukunft.

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Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

7

23

34:02,443

1:28,122

25

02

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

11

23

+8,590

1:28,166

20

03

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

5

23

+12,724

1:28,686

16

04

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

67

23

+13,914

1:28,920

13

05

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

22

23

+17,159

1:28,727

11

06

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

Jake Dixon

Jake Dixon

Honda HRC

96

23

+20,917

1:29,111

10

07

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

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Team GO Eleven

34

23

+21,405

1:28,945

9

08

Garrett Gerloff

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

Garrett Gerloff

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Kawasaki WorldSBK Team

31

23

+24,398

1:29,452

8

09

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

47

23

+27,293

1:29,300

7

10

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

Andrea Locatelli

Andrea Locatelli

Pata Maxus Yamaha

55

23

+31,636

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