Große Enttäuschung: Kalender des Speedway-Grand-Prix 2027 ohne Deutschland
Nach drei Grands Prix in Landshut wird die Zusammenarbeit für die Speedway-WM-Saison 2027 nicht verlängert. Dafür kehrt Australien wie angekündigt in den Kalender zurück – mit einem Doppelevent!
Nach dem Grand Prix in Landshut im Mai 2026 war bereits zwischen den Zeilen herauszuhören, dass die Fortsetzung der Zusammenarbeit mit dem neuen Promoter Mayfield nach dem Auslaufen des Dreijahresvertrags unwahrscheinlich ist. Denn
Der Kalender des Speedway-GP 2027 umfasst derzeit elf Rennen in sieben Ländern, Polen ist mit den Austragungsorten Thorn, Warschau und Breslau gleich dreimal vertreten. Zudem Australien mit einem Doppel-Event zum Saisonabschluss Ende Oktober in Gilman nahe Adelaide. Viermal gab es bislang einen Speedway-GP in Australien: 2002 in Sydney und von 2015 bis 2017 in den Docklands von Melbourne. Erstmals wird in einem dauerhaften Speedwaystadion gefahren und nicht auf einer Eintagesbahn in einer Riesenarena.
«Eine der wichtigsten Fragen, die uns die Fans seit der Übernahme der Meisterschaften vor einem Jahr gestellt haben, war,
Dass der britische Grand Prix vom Nationalstadion in Manchester nach Ipswich wandert, verwundert nicht: Mayfield hat zu Jahresbeginn den dort ansässigen
Offen im Kalender ist der Termin am 12. Juni, dieser wird aller Voraussicht nach mit einer Veranstaltung in Schweden besetzt.
Kalender Speedway-GP 2027:
1. Mai – Donji Kraljevec (HR)
15. Mai – Warschau (PL)
29. Mai – Prag (CZ)
12. Juni – noch offen
3. Juli – Breslau (PL)
16./17. – Juli Riga (LV) *
13./14. – August Ipswich (GB) *
10./11. – September Vojens (DK) *
25. September – Thorn (PL)
29. Oktober – Adelaide (AUS)
30. Oktober – Adelaide (AUS)
*SGP2 am Freitagabend
Speedway der Nationen:
27./28. August – Västervik (S) *
* SGP2 am Freitagabend
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