Speedway-U19-Paar-EM Pocking: Deutschland war das Zünglein an der Waage

Im Finale der U19-Paar-Europameisterschaft im Rottalstadion in Pocking war die Hoffnung auf eine Medaille groß, doch am Ende stand das deutsche Team mit leeren Händen da. Mit einem 5:1 gegen Tschechien waren Patrick Hyjek und Tyler Haupt erfolgreich ins Rennen gestartet, beim zweiten Auftritt folgte jedoch bereits ein Dämpfer: Gegen Schweden stand es aus deutscher Sicht 2:4, bis Hyjek auf dem zweiten Platz liegend in der dritten Runde stürzte. Nach einem weiteren 5:1 gegen das Ein-Mann-Team der Ukraine unterlagen Hyjek und Haupt den Briten, sodass der Kampf um Bronze, in dem Deutschland, Schweden und Großbritannien munter mitmischten, spannend blieb.

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Deutschland verhalf Polen zum Titel

In der entscheidenden zweiten Hälfte des Rennens kam es zum Duell zwischen den an der Spitze liegenden Dänen und Polen. Nach dem Start übernahm Jacob Jensen die Führung und fuhr dem Feld davon, während sich Bartosz Banbor und Mikkel Andersen einen Zweikampf um den zweiten Platz lieferten. Der Pole behielt dabei die Oberhand, sodass der Lauf 4:2 für Dänemark endete, was den Skandinaviern die beste Ausgangslage vor den letzten Durchgängen bot.

Im letzten Durchgang traf Dänemark auf Deutschland, mit einem klaren Erfolg hätten die Dänen den Titel sichern können. Doch das deutsche Duo präsentierte sich als Zünglein an der Waage: Hyjek und Haupt lagen nach dem Start auf den Plätzen 1 sowie 3 – und auch wenn U21-Weltmeister Mikkel Andersen sich auf dem zweiten Rang abmühte nach vorne zu kommen, konnten die beiden ihre Positionen halten und den Dänen kurz vor Rennende eine empfindliche Niederlage zufügen.

Die Polen nutzten die sich bietende Titelchance knallhart aus, zogen mit einem 5:1 gegen Slowenien in ihrem letzten Lauf an den Dänen vorbei und holten sich damit Gold. Im letzten Lauf des Tages lagen William Cairns und Cooper Rushen bis kurz vor dem Ziel vor dem Ukrainer Makar Levishyn, womit ihnen Bronze sicher gewesen wäre; doch mit einer beherzten Attacke fing der Ukrainer Cooper Rushen auf dem Zielstrich ab und schickte die Briten in ein Stechen um Bronze.

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Im Stechen trat William Cairns gegen Patrick Hyjek an, der von der Außenbahn starten musste. Hyjek konnte sich in der ersten Kurve nicht vor den Briten setzen, und auch seine späteren Angriffe blieben erfolglos, sodass Deutschland auf heimischem Geläuf knapp eine Medaille verpasste.

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Ergebnisse Speedway-U19-Paar-EM-Finale Pocking/D: