MotoGP, Zeittraining: Alex Marquez vor Pedro Acosta – viele Stürze

In der MotoGP-Klasse findet am Freitagnachmittag das Zeittraining statt. In der 60-minütigen Session geht es darum, den direkten Aufstieg ins Q2 am Samstag zu schaffen, was nur den schnellsten zehn Fahrern gelingt. Der Rest muss im Q1 ran, wo die zwei Schnellsten ins Q2 kommen.

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Im FP1 in Motegi war Champion Marc Marquez (Ducati Lenovo) in 1:44,073 min der Schnellste. Die Aprilia-Piloten Jorge Martin und Marco Bezzecchi landeten auf den Rängen 2 und 3. Lokalmatador Takaaki Nakagami (Honda) hatte zu Beginn der Session einen heftigen Highsider, bei dem er sich das linke Schlüsselbein brach. Für den Japaner endete der Heim-GP sehr früh. Rückkehrer Maverick Vinales beendete das erste freie Training auf Rang 18.

Zu Beginn des Zeittrainings betrug die Lufttemperatur in Motegi 23 Grad Celsius. Pünktlich um 15 Uhr Ortszeit gingen die Fahrer auf die Strecke.

Platz 2 für Pedro Acosta (KTM) Foto: Gold and Goose Platz 2 für Pedro Acosta (KTM) © Gold and Goose

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Nach bereits drei Minuten stürzte Alex Rins in Kurve 3. Der Yamaha-Pilot sprintete danach von der Strecke, um so rasch als möglich in seine Box zurückzukommen.

Die Top-5 nach fünf Minuten: Bezzecchi, Acosta, Bagnaia, Moreira und Razgatlioglu. Kurz danach stürzte Luca Marini (Honda) in Kurve 1. In der Runde zuvor war der Italiener eine Bestzeit gefahren.

Wenig später fuhr Pedro Acosta in 1:44,397 min eine neue Bestzeit. Bezzecchi setzte sich auf Position 2.

Nach acht Minuten musste Ai Ogura seine rauchende Aprilia vor der Kurve 1 am Streckenrand abstellen. Danach wurde die rote Flagge geschwenkt und die Session unterbrochen. Die RS-GP von Ogura hatte auf der Start-Ziel-Geraden – auf Höhe der Boxenausfahrt – Öl verteilt. Der Trackhouse-Pilot lief in seine Box zurück. Loris Capirossi reinigte danach die Strecke gemeinsam mit den Marshals.

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Die Reihenfolge vor der Unterbrechung: Acosta, Bezzecchi, Marini, Martin, Zarco, Bagnaia, Bastianini, Toprak, Binder und Quartararo. Marc Marquez war zu diesem Zeitpunkt Zwölfter.

Als Dritter souverän ins Q2: Champion Marc Marquez Foto: Gold and Goose Als Dritter souverän ins Q2: Champion Marc Marquez © Gold and Goose

Nach rund zwölf Minuten wurde die Session fortgesetzt. Ogura hatte sich sein Ersatzbike geschnappt.

Acosta verbesserte seine Bestzeit auf 1:43,866 min. Diese hielt jedoch nicht lang – Bezzecchi setzte sich in 1:43,742 min an die Spitze. Johann Zarco fuhr die drittschnellste Zeit. Kurze Zeit später preschte Marc Marquez auf Rang 3 nach vorn.

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Nach 30 Minuten fuhr Marc Marquez in 1:43,623 min eine neue Bestzeit. Die Top-10 zur Hälfte der Session: MM93, Bezzecchi, Acosta, Martin, Alex Marquez, Aldeguer, Fernandez, Ogura, Quartararo, und Zarco. Vom Rundenrekord, den Bagnaia 2025 aufstellte, war die Meute noch rund 0,7 sec entfernt.

Quartararo verbesserte sich kurz danach auf Position 5, Martin war neuer Zweiter. Dann fuhr Acosta in 1:43,589 min eine neue Bestzeit.

17 Minuten vor dem Ende setzte sich Fermin Aldeguer in 1:43,586 min an die Spitze. Maverick Vinales lag zu diesem Zeitpunkt auf Position 19. Nur drei Minuten später fuhr «Bez» in 1:43,276 min eine neue Bestzeit. MM93 setzte einen drauf und fuhr eine 1:43,138 min. Acosta fuhr die drittschnellste Zeit und Moreira katapultierte sich auf Position 4 nach vorn. Alex Marquez war schneller und neuer Vierter.

Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fiel im Finale von 1 auf 4 zurück Foto: Gold and Goose Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi fiel im Finale von 1 auf 4 zurück © Gold and Goose

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In der Zwischenzeit war Bezzecchi in 1:43,029 min eine neue Bestzeit gefahren. Acosta war neuer Zweiter.

Die Reihenfolge neun Minuten vor dem Ende: Bezzecchi, Acosta, Marc Marquez, Alex Marquez, Martin, Moreira, Zarco, Quartararo, Bastianini und Fernandez.

Dann folgte die finale Zeitenjagd. Zarco stürzte in Kurve 13 – das Hinterrad rutschte ihm weg. Er blieb zunächst etwas benommen im Kiesbett sitzen, doch dann konnte er auf eigenen Beinen von der Strecke gehen.

Acosta fuhr in 1:42,887 min einen Rundenrekord! Kurz danach war AM73 noch schneller – er fuhr eine 1:42,811 min! Moreira stürzte in Kurve 5, er blieb unverletzt.

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Di Giannantonio preschte auf Position 5 nach vorn, Quartararo war neuer Sechster. Im letzten Moment fuhr Bastianini die sechstschnellste Zeit.

An die Zeit von AM73 kam niemand mehr heran. Den direkten Einzug ins Q2 schafften: Alex Marquez, Acosta, Marc Marquez, Bezzecchi, Bastianini, Di Giannantonio, Quartararo, Martin, Moreira und Zarco.

Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen Foto: motogp.com Kaputt: Ai Ogura musste seine Aprilia RS-GP früh mit Motorschaden abstellen © motogp.com

Lokalmatador Ai Ogura beendete das Zeittraining auf Position 15. Pecco Bagnaia wurde nur 16. Die beiden müssen am Samstag im Q1 ran.

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Maverick Vinales landete bei seinem Comeback mit zwei Sekunden Rückstand auf Rang 22 – direkt hinter Toprak Razgatlioglu.

Es ging eng zu – 18 Fahrer lagen innerhalb von einer Sekunde.

