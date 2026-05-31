Brünn: Marcel Schrötter gewinnt erstes Superbike-Rennen in der Euro Moto

Auf der MotoGP-Strecke von Brünn wurden am letzten Mai-Tag erstmals in der Geschichte der Euro Moto, der ehemaligen IDM, Punkte in der Klasse Superbike vergeben. Eine Premiere war es auch für GERT56-Pilot Marcel Schrötter, der das erst Mal in seiner noch jungen Superbike-Karriere auf der Pole Position einparken durfte. Der Bayer hatte mit seiner BMW das letzte Training am Samstag von der Spitze weg verwaltet. Neben ihm gesellten sich beim ersten Rennen am Vormittag noch Florian Alt und Markus Reiterberger dazu.

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Vor allem die Reifenfrage bereitete den Spitzenpiloten in der Startaufstellung ein wenig Kopfzerbrechen. Neben einem guten Speed war auf der frisch asphaltierten Strecke ein cleveres Reifenmanagement gefragt. Lukas Tulovic hatte in den Trainings mit seiner Ducati noch nicht ganz die Kurve gekriegt und musste von Platz 10 los. Die Asphalttemperaturen hielten sich mit 36 Grad noch in Grenzen. 13 Runden galt es zu bewältigen. Alle waren mit dem weichsten Reifen am Start.

Bayerische Dopplespitze

Schrötter bog nach dem Start als Erster in die erste Kurve ein, musste seine Führungsposition aber schon bald an Markus Reiterberger abgeben. Tulovic war nach wenigen Metern bereits auf Platz 7 unterwegs. Nach der ersten Runde tauchte Reiterberger mit 0,479 sec Vorsprung auf der Start-Ziel-Geraden auf. Verfolgt von Schrötter, Twan Smits, Alt, Kevin Orgis, Tulovic und Kevin Orgis. Alle waren gut durch die erste Runde gekommen.

Leon Orgis hatte wenig Glück nach einem erfolgreichen Training. Er schmiss seine BMW in der dritten Runde in den Kies. Lorenzo Zanetti sorgte kurz für Verwirrung, als er auf den Monitoren als Letzter auftauchte. Doch das lag lediglich an einem schwächelnden Transponder. Die Ducati seines Teamkollegen Tulovic war auch nicht so ganz frisch und er war bald eine Sekunde langsamer als die Spitze. Milan Merckelbagh kassierte eine doppelte Long Lap-Strafe wegen eines Frühstarts. Reiterberger machte es sich derweil an der Spitze bequem und baute seinen Vorsprung auf 0,715 sec aus. Doch Schrötter hatte den Kampf um den Sieg noch längst nicht aufgegeben.

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Die Verfolger wurden knapp zwei Sekunden dahinter von Yamaha-Pilot Twan Smits angeführt. Marco Fetz beendete sein Rennen vorzeitig und rollte mit seiner BMW in die Box. Im Mittelfeld rackerte sich Tulovic auf Platz 8 ab und hielt dabei den Ungar Soma Görbe in Schach und Merckelbagh absolvierte brav seine Strafrunden. Florian Alt attackierte Smits und kam geschmeidig vorbei. Zanetti und Toni Finsterbusch taten es ihm nach, etwas herzhafter in der Herangehensweise.

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Entscheidung in der letzten Runde

Marcel Schrötter hatte bei noch fünf zu fahrenden Runden seinen Rückstand auf Markenkollege Reiterberger halbiert und war bei 0,374 sec angekommen. Lukas Tulovic hatte den Kontakt zur Verfolgergruppe verloren und hatte nach wie vor Soma Görbe am Hinterrad kleben. Zanetti und Finsterbusch lieferten sich ein sehenswertes Duell, aber Alt war für das Duo mit zwei Sekunden schon ein ordentliches Stück weg.

Der Schlagabtausch zwischen Reiterberger und Schrötter nahm an Intensität zu und von hinten rückte Alt Meter für Meter an die Doppelspitze heran. Reiterberger hatte Mühe, seine persönliche Linie zu fahren und Schrötter lauerte auf seine Chance. Zwei Runden vor Schluss nutzte Schrötter einen weiten Bogen von Reiterberger und ging an die Spitze. In der letzten Runde gabs noch Geschenke für Alt. Der hatte nie aufgesteckt und nach einem Patzer von Reiterberger, der mit einem runtergerockten Vorderrad nur knapp am Kiesbett vorbeischlitterte, flitzte Alt innen durch auf den zweiten Rang. So kam das Dreigestirn dann auch im Ziel an. Erster Sieg für Marcel Schrötter. Platz 2 für Florian Alt. Markus Reiterberger auf Rang 3. Lukas Tulovic strandete auf Rang 7.