Triumph-Team von Peter Hickman: Riesiger Erfolg bei Sportbike-WM in Aragón

Peter Hickman ist wahrscheinlich einer der schnellsten Teambesitzer überhaupt. Der 39-Jährige fuhr beim diesjährigen NW200 einen Sieg in der Super-Twin Kategorie ein und holte Podestplätze bei der TT Isle of Man. Weniger bekannt ist der Engländer als Teambesitzer in der Sportbike-WM.

Werbung

Werbung

Für das Triumph-Team des Roadracers fahren Fenton Seabright und Harrison Dessoy. Während Seabright drei Jahre Supersport-WM 300 unterwegs war, verfügte Dessoy über keine internationale Erfahrung. Nachdem die Meetings in Portimão, Assen und Most eher bescheiden über die Bühne gingen, gelang Team und Fahrern zuletzt in Aragon der Durchbruch.

Erstes WM-Podium Durchbruch für Fenton Seabright im ersten Lauf

Im ersten Lauf fuhr Seabright als Dritter sein erstes WM-Podium ein – es hätte auch ein Sieg werden können. Der 23-Jährige hatte im umkämpften Rennen nur 0,061 sec Rückstand. «Endlich der erste Podestplatz», sagte der Seabright erleichtert. «Ich danke meinen Sponsoren, die mir geholfen haben, hierherzukommen. Und nicht zu vergessen: mein Engel im Himmel, meine Mutter! Ich hoffe, du hast das Rennen genossen.»

Geradezu dramatisch verlief das Sonntagsrennen, das von hart geführten Zweikämpfen an der Spitze geprägt war. Nachdem Dessoy als Fünfter die Ziellinie kreuzte, kam der Rookie als Dritter in die Wertung. Ursache hierfür war eine nachträgliche Bestrafung von Elia Bartolini und Antonio Torres.

Werbung

Werbung

«Ich habe keine Worte dafür», stammelte der 20-Jährige. «Auf der Ziellinie war ich Fünfter, aber ich sah in der letzten Runde auf einem Monitor, dass Elia eine Long-Lap hätte absolvieren müssen. Und dachte, ich wäre Vierter. Aber so oder so bin ich unglaublich stolz auf unser Wochenende. Am Freitag war ich nur 19. der Superpole und von da an sind wir gewachsen. Wir sind so ein kleines Team, aber wir leisten großartige Arbeit.»

Thema der Woche Thema der Woche: Mugello-Festival brachte MotoGP-Glücksgefühle zurück Am vergangenen Wochenende fuhr die MotoGP aus dem Schatten zurück ins helle Licht. Der Große Preis von Italien in Mugello war reine Werbung für den Rennsport, der 14 Tage zuvor hart zu Boden ging. Weiterlesen

Übrigens: Mit Seabright auf Platz 4 brachte das Hickman-Team erstmals beide Fahrer in die Spitzengruppe. In der Gesamtwertung rangieren Dessoy (10.) und Seabright (12.) aber nur im Mittelfeld.