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Triumph-Team von Peter Hickman: Riesiger Erfolg bei Sportbike-WM in Aragón

Die neue Sportbike-Kategorie nutzte Roadracer Peter Hickman für den WM-Einstieg mit einem eigenen Triumph-Team. In Aragon fuhren Fenton Seabright und Harrison Dessoy ihre ersten Podestplätze ein.

Sportbike-WM

Die Triumph-Piloten Harrison Dessoy und Fenton Seabright
Die Triumph-Piloten Harrison Dessoy und Fenton Seabright
Foto: Gold & Goose
Die Triumph-Piloten Harrison Dessoy und Fenton Seabright
© Gold & Goose

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Peter Hickman ist wahrscheinlich einer der schnellsten Teambesitzer überhaupt. Der 39-Jährige fuhr beim diesjährigen NW200 einen Sieg in der Super-Twin Kategorie ein und holte Podestplätze bei der TT Isle of Man. Weniger bekannt ist der Engländer als Teambesitzer in der Sportbike-WM.

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Für das Triumph-Team des Roadracers fahren Fenton Seabright und Harrison Dessoy. Während Seabright drei Jahre Supersport-WM 300 unterwegs war, verfügte Dessoy über keine internationale Erfahrung. Nachdem die Meetings in Portimão, Assen und Most eher bescheiden über die Bühne gingen, gelang Team und Fahrern zuletzt in Aragon der Durchbruch.

Erstes WM-Podium Durchbruch für Fenton Seabright im ersten Lauf

Im ersten Lauf fuhr Seabright als Dritter sein erstes WM-Podium ein – es hätte auch ein Sieg werden können. Der 23-Jährige hatte im umkämpften Rennen nur 0,061 sec Rückstand. «Endlich der erste Podestplatz», sagte der Seabright erleichtert. «Ich danke meinen Sponsoren, die mir geholfen haben, hierherzukommen. Und nicht zu vergessen: mein Engel im Himmel, meine Mutter! Ich hoffe, du hast das Rennen genossen.»

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Geradezu dramatisch verlief das Sonntagsrennen, das von hart geführten Zweikämpfen an der Spitze geprägt war. Nachdem Dessoy als Fünfter die Ziellinie kreuzte, kam der Rookie als Dritter in die Wertung. Ursache hierfür war eine nachträgliche Bestrafung von Elia Bartolini und Antonio Torres.

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«Ich habe keine Worte dafür», stammelte der 20-Jährige. «Auf der Ziellinie war ich Fünfter, aber ich sah in der letzten Runde auf einem Monitor, dass Elia eine Long-Lap hätte absolvieren müssen. Und dachte, ich wäre Vierter. Aber so oder so bin ich unglaublich stolz auf unser Wochenende. Am Freitag war ich nur 19. der Superpole und von da an sind wir gewachsen. Wir sind so ein kleines Team, aber wir leisten großartige Arbeit.»

Übrigens: Mit Seabright auf Platz 4 brachte das Hickman-Team erstmals beide Fahrer in die Spitzengruppe. In der Gesamtwertung rangieren Dessoy (10.) und Seabright (12.) aber nur im Mittelfeld.

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Zeit

Bestzeit

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01

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MTM Kawasaki

Xavier Artigas

34

11

22:01,401

1:59,290

25

02

Carter Thompson

Team BrCorse

Carter Thompson

50

11

+0,038

1:59,143

20

03

Harrison Dessoy

PHR Performance Triumph

Harrison Dessoy

55

11

+0,110

1:58,980

16

04

Fenton Seabright

PHR Performance Triumph

Fenton Seabright

73

11

+0,232

1:59,011

13

05

Álvaro Fuertes

Deza-Box 77 Racing Team

Álvaro Fuertes

16

11

+0,290

1:59,052

11

06

Elia Bartolini

CM Triumph Factory Racing

Elia Bartolini

23

11

+2,913

1:59,022

10

07

Antonio Torres

Team ProDina Kawasaki XCI

Antonio Torres

47

11

+2,926

1:59,164

9

08

Ferre Fleerackers

Track & Trades Wixx Racing

Ferre Fleerackers

65

11

+8,426

2:00,116

8

09

Jose Manuel Osuna Saez

Deza-Box 77 Racing Team

Jose Manuel Osuna Saez

77

11

+8,498

1:59,869

7

10

Julian Correa

Pons Motosport Italika Racing

Julian Correa

40

11

+8,523

1:59,958

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