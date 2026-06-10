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Die Koreaner kommen! Genesis vor Präsentation von GT3-Fahrzeug

Im Rahmen der 24h Le Mans soll Genesis sein GT3-Fahrzeug präsentieren. Für Freitag ist eine Pressekonferenz geplant. Erste Spyshots von dem Fahrzeug im Fahrerlager in Le Mans aufgetaucht.

Jonas Plümer

Von

Sportwagen

Der erste Spyshot der GT3-Version des Genesis Magma GT
Der erste Spyshot der GT3-Version des Genesis Magma GT
Foto: ArcaLive
Der erste Spyshot der GT3-Version des Genesis Magma GT
© ArcaLive

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Erhält die GT3-Klasse weiteren Zuwachs? Am Freitag soll der koreanische Hersteller Genesis in Le Mans sein GT3-Fahrzeug präsentieren, nachdem die Marke in diesem Jahr erstmals mit einem LMDh-Prototypen an den 24h Le Mans und der FIA WEC teilnimmt. Das Fahrzeug basiert auf dem Genesis Magma GT.

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Beim Aufbau des Fahrerlagers in Le Mans wurden die ersten Schnappschüsse von dem Fahrzeug gemacht und von Usern in sozialen Netzwerken veröffentlicht.

Genesis Magma Racing-Teamchef Cyril Abiteboul benannte im Dezember ein GT-Fahrzeug als Langzeitprojekt der Marke.

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Der ehemalige Renault-Formel-1-Teamchef kündigte zudem an, dass es am Freitag auf einer Pressekonferenz weitere Informationen zu dem Fahrzeug geben wird. «An diesem Wochenende wird es einige Neuigkeiten geben, daher möchte ich nichts vorwegnehmen. Aber es handelt sich hauptsächlich um visuelle Neuigkeiten. Wie ihr seht, ist unser Chief Creative Officer (Luc Donckerwolke) hier und arbeitet gerade an den letzten Details», so Abiteboul gegenüber Sportscar365.

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SPEEDWEEK wird euch zu allen Informationen zum GT3-Fahrzeug auf Basis des Genesis Magma GT informieren.

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