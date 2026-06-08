Aufatmen bei BMW: Miguel Oliveira kommt zurück – Petrucci ist nur Zuschauer

Seit seinem unverschuldeten Unfall am 3. Mai auf dem Balaton Park Circuit war Miguel Oliveira außer Gefecht. Seine Schulterverletzung ist verheilt, von den angeknacksten Rippen und der Gehirnerschütterung hat er sich ebenfalls erholt. Am kommenden Wochenende wagt der Portugiese in Misano das Comeback.

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Teamkollege Danilo Petrucci muss hingegen weiter pausieren, der Italiener hat sich in Most das Steißbein gebrochen . Auch seine Genesung macht große Fortschritte, gemeinsam mit dem ROKiT-Team wurde aber entschieden, dass er sich weiterhin schont. Denn nach Misano geht die Superbike-WM in die erste vierwöchige Sommerpause, Mitte Juli in Donington Park wird der Routinier wieder dabei sein. Statt Petrucci springt in Misano erneut Testfahrer Michael van der Mark ein, Danilo unterstützt das Team moralisch vor Ort.

Michael van der Mark wird einspringen

«Wir freuen uns sehr, dass Miguels Genesung so gut vorangeschritten ist, dass wir nun sein Comeback in Misano planen können», so BMW-Rennchef Sven Blusch. «Nach schwierigen Wochen ist das für uns ein Schritt zurück in Richtung Normalität. Mit Danilo haben wir vereinbart, abzuwarten. Auch ihm geht es schon wesentlich besser, doch wir möchten nichts überstürzen. Er wird mit uns in Misano sein und das Team so gut es geht unterstützen. Mickey wird weiter für uns als Ersatzfahrer im Einsatz sein. Er hat bereits in Most und Aragón super Arbeit geleistet, und ich bin sicher, dass ihm sein Sieg gemeinsam mit dem BMW Motorrad World Endurance Team am vergangenen Wochenende bei den 8 Stunden von Spa Rückenwind verleihen wird.»

Alles Weitere kommt mit der Zeit und harter Arbeit. miguel oliveira

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«Ich freue mich darauf, zum Team zurückzukehren und wieder auf meine BMW zu steigen», sagte Oliveira. «Die Rückkehr in Misano war während meiner gesamten Reha das Ziel, und ich bin froh, nun in der Lage zu sein, das umzusetzen. Anfang dieser Woche bin ich im Rahmen eines Track-Days ein Serienmotorrad gefahren, um meine Fitness zu überprüfen und wertvolle Zeit auf der Strecke zu sammeln. Natürlich weiß ich, welche Herausforderung vor mir liegt. Das Niveau der Konkurrenz ist extrem hoch, und ich arbeite noch daran, wieder meine volle Fitness zu erreichen. Meine Priorität an diesem Wochenende ist, meinen Rhythmus wiederzufinden, Vertrauen ins Motorrad zurückzugewinnen und mich Schritt für Schritt zu steigern. Alles Weitere kommt mit der Zeit und harter Arbeit.»