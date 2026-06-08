Aufatmen bei BMW: Miguel Oliveira kommt zurück – Petrucci ist nur Zuschauer

Motorrad-Frauen-WM
WorldWCR 2026 in Misano: Rückkehrer, Wildcards und neue Gesichter
BMW-Werksfahrer Miguel Oliveira hat bei seinem Besuch der Superbike-WM in Aragon anklingen lassen, dass er in Misano am kommenden Wochenende wieder dabei sein will. Jetzt bekam er die Freigabe.
Seit seinem
Teamkollege Danilo Petrucci muss hingegen weiter pausieren,
«Wir freuen uns sehr, dass Miguels Genesung so gut vorangeschritten ist, dass wir nun sein Comeback in Misano planen können», so BMW-Rennchef Sven Blusch. «Nach schwierigen Wochen ist das für uns ein Schritt zurück in Richtung Normalität. Mit Danilo haben wir vereinbart, abzuwarten. Auch ihm geht es schon wesentlich besser, doch wir möchten nichts überstürzen. Er wird mit uns in Misano sein und das Team so gut es geht unterstützen. Mickey wird weiter für uns als Ersatzfahrer im Einsatz sein. Er hat bereits in Most und Aragón super Arbeit geleistet, und ich bin sicher, dass ihm sein
Alles Weitere kommt mit der Zeit und harter Arbeit.
miguel oliveira
«Ich freue mich darauf, zum Team zurückzukehren und wieder auf meine BMW zu steigen», sagte Oliveira. «Die Rückkehr in Misano war während meiner gesamten Reha das Ziel, und ich bin froh, nun in der Lage zu sein, das umzusetzen. Anfang dieser Woche bin ich im Rahmen eines Track-Days ein Serienmotorrad gefahren, um meine Fitness zu überprüfen und wertvolle Zeit auf der Strecke zu sammeln. Natürlich weiß ich, welche Herausforderung vor mir liegt. Das Niveau der Konkurrenz ist extrem hoch, und ich arbeite noch daran, wieder meine volle Fitness zu erreichen. Meine Priorität an diesem Wochenende ist, meinen Rhythmus wiederzufinden, Vertrauen ins Motorrad zurückzugewinnen und mich Schritt für Schritt zu steigern. Alles Weitere kommt mit der Zeit und harter Arbeit.»
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