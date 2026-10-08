Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Den Höhenflug fortsetzen: Jake Dixon (30) lässt Honda für Estoril hoffen

Zum Ende der Superbike-WM 2026 ist die Hoffnung im Werksteam der Honda Racing Corporation zurückgekehrt. Nach dem bisher besten Saisonergebnis in Cremona macht Jake Dixon auch für Estoril eine Ansage.

Superbike WM

Jake Dixon
Jake Dixon
Foto: Honda
Jake Dixon
© Honda

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Honda hat in der Superbike-WM eine lange Durststrecke hinter sich und auch die jüngsten Fortschritte sollten nicht darüber hinwegtäuschen, dass noch viel Arbeit vor dem Werksteam der Japaner und seinen beiden Piloten Jake Dixon und Somkiat Chantra zu erledigen ist, bevor man von Podestplätzen träumen kann. Aber redlich verdienter sechster Platz durch den Engländer zuletzt im zweiten Lauf in Cremona lässt die Top-5 in erreichbare Nähe rücken.

Werbung

Werbung

Vielleicht bietet sich bereits am kommenden Wochenende in Estoril die Gelegenheit, ein neues Saisonhighlight zu setzen. Dixon geht mit großer Zuversicht in das elfte und damit vorletzte Rennwochenende 2026.

«Ich werde Estoril wie jedes andere Rennwochenende angehen – mit vollem Einsatz und dem Bestreben, alles zu geben, was ich kann. Ich fühle mich immer wohler und glaube, dass wir von hier aus nur noch stärker werden», betonte der 30-Jährige. «Natürlich werden wir wie jeder andere auch unsere Höhen und Tiefen haben, aber das Ziel ist es, diesen Trend fortzusetzen, hart zu arbeiten, konzentriert zu bleiben und zu versuchen, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen.»

Im Artikel erwähnt

Vorteil Dixon: Honda hat Ende August in Estoril getestet

Ende August absolvierte die Honda Racing Corporation einen zweitägigen Test auf der portugiesischen Rennstrecke. Bei gemischtem Wetter konnte zwar nicht viel Abstimmungsarbeit geleistet werden, mindestens genauso wichtig war aber das Kennenlernen der Rennstrecke – die langjährigen GP-Piloten kannten den Circuito do Estoril bis dahin nicht.

Werbung

Werbung

«Ich bin dort zum ersten Mal gefahren und mag die Strecke sehr. Sie hat einen großartigen Charakter, passt gut zu meinem Fahrstil, und ich denke, die Honda sollte dort ziemlich gut laufen», glaubt Dixon. «Dass ich bereits die Gelegenheit hatte, die Strecke zu fahren und etwas an dem Motorrad zu arbeiten, dürfte zu Beginn des Rennwochenendes auf jeden Fall von Vorteil sein.»

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023
Pos
Fahrer
Team
Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

602

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

469

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

269

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

226

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

219

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

193

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

184

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

145

9

Alberto Surra

Motocorsa Racing

140

10

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

125

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Jerez/Spanien

    Circuito de Jerez, Spanien
    16.–18.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM