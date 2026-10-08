Rückkehrer Aleix Espargaro zum WM-Kampf: «Jorge und Aprilia – erstaunlich»

Dank der mysteriösen Erkrankung von Joan Mir und der unglücklichen Sturzverletzung von Taka Nakagami beim Japan-GP kommt in Mandalika nun Aleix Espargaro zum Einsatz. Das Wiedersehen mit dem Urgestein des Fahrerlagers stand unter dem Motto «Lange ist’s her» – denn als MotoGP-Pilot war Espargaro zuletzt 2025 beim Saisonfinale in Valencia zu sehen. Es folgt noch der MotoGP-Shakedown mit der 1000er-Honda für 2026 – und kurze Zeit später, ebenfalls in Sepang, der gewaltige Testunfall , der mit einer gravierenden Rückenverletzung und einer in Wahrheit bis heute dauernden Rehabilitation endete.

Werbung

Werbung

Espargaro berichtet bei seiner Rückkehr im MotoGP-Fahrerlager: «Ich denke, nicht alle haben mitbekommen, wie gravierend das Jahr für mich war. Wir reden von sechs sehr harten Monaten. Die Schmerzen im Rücken habe ich bis heute –ich meine, der Rücken war komplett kaputt –, aber das werde ich wohl den Rest meines Lebens haben. Es war nicht klar, dass ich wieder hier sein würde – jetzt bin ich hier und damit ist es auch etwas sehr Besonderes. Das Leben hat mir diese Chance gegeben, zum besten Team der Welt – HRC – zurückzukommen. Das macht mich glücklich und ich bin entsprechend motiviert.»

Verbunden ist der Auftritt aber auch mit viel Respekt: «Ich bin das letzte Mal richtig gefahren beim Shakedown in Sepang. Die Pause war extrem lang, auch weil ich kein Motorrad gefahren bin. Erst vor einem Monat habe ich angefangen, wieder im Gym zu trainieren. Auf mich wartet viel Arbeit – mehr als nur Rennen fahren – und ich bin auch ein wenig besorgt, denn die Jungs fahren jetzt auf einem wahnsinnigen Niveau.»

Januar 2026: Aleix Espargaro auf der 1000er-MotoGP-Honda Foto: Gold and Goose Januar 2026: Aleix Espargaro auf der 1000er-MotoGP-Honda © Gold and Goose

Werbung

Werbung

Dabei gestand Espargaro auch: «Ich bin bislang so wie gar nicht mit der 850er gefahren, doch da Taka noch nicht einsatzfähig ist werde ich jetzt erst einmal eine intensive Zeit haben. Unmittelbar nach dem GP in Indonesien steht der nächste Test an. Auch deshalb hoffe ich für meinen Freund Joan Mir, dass er schnell zurückkommen kann und hier bei Honda ein gutes Ende der Saison fahren kann.»

Thema der Woche Stotterstart Bahrain-GP: FIA entgeht knapp Blamage wie in Indianapolis 2005 Die Fans trauten ihren Augen nicht, was sie im Bahrain-GP zu sehen erhielten: Autos im Kriechgang, Rennwagen, die einfach stehenbleiben. Die FIA ist einer Blamage wie Indy 2005 knapp entgangen. Weiterlesen TV-Programm Morgen Mandalika: International Livestream MotoGP World Championship 09.10.2026 - 02:55

Sichtlich begeistert zeigt sich Rückkehrer Espargaro vom WM-Geschehen: «Die Situation ist sehr aufregend. Marc hat in seiner Karriere noch nie verloren wenn er in einer 1-1-Situation war. Ich finde es erstaunlich, was Jorge leistet, aber auch Aprilia. Zu sehen, dass sie jetzt gegen den besten Fahrer überhaupt um den Titel kämpfen, das ist faszinierend – und ich hoffe, dass der WM-Kampf bis zum letzten Rennen dauert.»

Und wer macht das Rennen? «AE41» mit breitem Grinsen: «Ihr wisst, dass Jorge einer meiner besten Freunde ist – und Aprilia sitzt tief unten in meinem Herzen, die Antwort ist also leicht…»