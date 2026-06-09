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Petrucci-Ersatz Michael vd Mark (BMW): Als Spa-Sieger zur SBK in Misano

In Misano kommt Michael van der Mark zu seinem bereits dritten Einsatz in der Superbike-WM. Der BMW-Testfahrer kommt als Endurance-Sieger von Spa zum siebten Saisonmeeting.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Superbike WM

Michael van der Mark ersetzt in Misano BMW-Stammfahrer Danilo Petrucci
Michael van der Mark ersetzt in Misano BMW-Stammfahrer Danilo Petrucci
Foto: Gold & Goose
Michael van der Mark ersetzt in Misano BMW-Stammfahrer Danilo Petrucci
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Durch die Verletzungen der ROKiT BMW-Stammfahrer Miguel Oliveira und Danilo Petrucci gab Michael van der Mark in Most und Aragon ein Superbike-Comeback und wird auch auf dem Misano World Circuit vom 12. bis 14. Juni einspringen. Der Niederländer ist BMWs Tausendsassa, denn er ist nicht nur Test- und Ersatzfahrer, sondern auch ein wichtiger Teil des Werksteams in der Endurance-WM.

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Am vergangenen Wochenende fuhr van der Mark im Acht-Stunden-Rennen in Spa gemeinsam mit Markus Reiterberger und Steven Odendaal den Sieg ein. Nun muss der 33-Jährige den Schalter auf Superbike-Speed umschalten – kein leichtes Unterfangen! «Es ist schon etwas anderes, das merkte ich bereits in Most. Der Speed ist zwar noch da, aber wenn man mit anderen Jungs die erste Kurve anbremst, fehlt einem die gewisse Schärfe», erklärte van der Mark im Vieraugengespräch mit SPEEDWEEK.com-Chefredakteur Ivo Schützbach. «Über die Jahre verinnerlicht man, wie jeder einzelne fährt und sich verhält, aber man vergisst es auch schnell.»

Endurance-Piloten behaupten gerne, dass in Langstreckenrennen am Limit gefahren wird wie in der Superbike-WM. «Das Racing unterscheidet sich komplett – wer etwas anderes behauptet, redet Unsinn», schmunzelte der Supersport-Weltmeister von 2014. «Das Level in Endurance ist ohne Zweifel sehr hoch und die Piloten werden auch immer schneller, man ist aber nicht in jeder Runde am absoluten Limit. Es geht ja auch um die Taktik und man muss sich das Rennen einteilen. Der erste Stint ist anspruchsvoller, weil man sich in eine gute Position bringen möchte, aber dann kommt man in den Rhythmus und es wird einfacher.»

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Van der Mark weiter: «Kommt man von der Superbike-WM mit einem gewissen Speed, fällt einem der Wechsel auf den Endurance-Rhythmus recht leicht. Schwieriger ist es umgekehrt, weil in der Superbike-WM das absolut Letzte aus dem Paket herausgeholt. Jedes Wochenende eine andere Serie zu fahren, ist schon eine Herausforderung.»

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Dafür erledigte der 30-Jährige seine Aufgabe zuletzt im MotorLand Aragón ganz hervorragend. Vor allem als Siebter der Superpole überrascht der Niederländer. In den Rennen erreichte er die Plätze 11, 11 und 10. «Tatsächlich wollte ich noch etwas mehr, aber die Runde im Qualifying war schon ziemlich gut – ich war selbst positiv überrascht. Im ersten Lauf haben wir den falschen Vorderreifen gewählt, da wäre ein besseres Finish möglich gewesen. Als Zehnter im zweiten langen Rennen war ich mit meiner Pace zufrieden. Ich konnte gut mit den anderen mithalten.»

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