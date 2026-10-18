Kein Mitleid mit Bautista: Sam Lowes (3.) schlug in der letzten Runde zu

Nach dem Saisonfinale der Superbike-WM 2026 in Jerez ist unklar, wie es mit Álvaro Bautista weitergeht. Sein Ducati-Team Barni Racing verpflichtete bereits Xavi Vierge als seinen Nachfolger und auch kein anderes Team interessierte sich für die Dienste des zweifachen Superbike-Weltmeisters. Ein Engagement beim chinesischen Hersteller CF Moto scheint für den bald 42-Jährigen die letzte Möglichkeit zu sein, seine Karriere auf die ein oder andere Weise fortzusetzen.

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Zumindest gelang dem Spanier vor seinen Landsleuten mit den Plätzen 4, 6 und 4 ein solider Abschied. Im zweiten Lauf war Bautista sogar auf Podiumskurs, bis fünf Runden vor dem Ende Tropfen aus den dunklen Wolken über der Rennstrecke fielen. Der bereits um zwei Sekunden distanzierte Sam Lowes holte in Riesenschritten auf und fuhr in den letzten drei Runden am Hinterrad des 63-fachen Superbike-Siegers. Der Engländer schlug kaltschnäuzig in der letzten Runde zu und stieg nach den Plätzen 2 und 3 im ersten Lauf und Sprint auch im zweiten langen Rennen auf das Podium.

«Álvaro hat viel Druck gemacht und ist sehr gut gefahren – gegen ihn zu kämpfen, ist keine einfache Angelegenheit», lobte der Engländer. «Unsere Fahrstile unterscheiden sich komplett. Auf den Geraden ist er sehr schnell und er bremst das Bike hervorragend ab. Am Samstag hatte ich in den letzten Runden massive Probleme mit dem Vorderreifen, aber im zweiten Rennen war es deutlich kühler und ich habe den Reifen auch ein wenig mehr geschont. Ich konnte dann die Lücke zu ihm zufahren, weil er wohl etwas stärker auf das Wetter geachtet hatte, und überholte ihn in der letzten Runde.»

Man kann sich vorstellen: Für Bautista muss in diesem Moment eine Welt zusammengebrochen sein. Er legte viel Herzblut in seinen vermutlich letzten Superbike-Auftritt. «Er fuhr ein gutes Wochenende und es tat mir wirklich etwas leid, weil er ja im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr dabei sein wird. So läuft aber leider das Spiel. Ich habe auch schon so manches Podium auf den letzten Metern verloren», argumentierte der 36-jährige Lowes. «Ich hoffe, dass sich für ihn für 2027 noch eine gute Möglichkeit ergibt, sofern er das möchte. Für mich war es schön, die Saison mit meinem besten Wochenende zu beenden. Ein zweiter Platz und zwei dritte sind großartige Ergebnisse für das Team.»

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Der MarcVDS-Pilot glaubt nicht, dass der Regen einen Einfluss auf das Rennen hatte. «Ich bin gar nicht sonderlich viel Risiko eingegangen – es wurden zwar weiße Flaggen geschwenkt, richtig geregnet hat es aber erst nach dem Rennen», betonte Lowes. «In den letzten Runden wurde es nur immer dunkler und die Lichter neben der Strecke blendeten einen. Ich denke, Álvaro hatte etwas mehr mit den Reifen zu kämpfen. Der SC1‑Vorderreifen wird bei den kühleren Bedingungen auf der linken Flanke arg strapaziert. Insgesamt waren die Verhältnisse schwierig, auch weil der Wind ordentlich gegen den Körper und das Bike drückte.»