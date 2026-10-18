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Iker Lecuona (Ducati) kämpfte mit den Tränen: «Es war anders als sonst»

Mit drei weiteren Podestplätzen beendete Iker Lecuona auf dem Circuito de Jerez die Superbike-WM 2026 als Vizeweltmeister. Der Ducati-Pilot wurde nach dem Zieleinlauf von den Gefühlen übermannt.

Superbike WM

Iker Lecuona
Iker Lecuona
Foto: Gold & Goose
Iker Lecuona
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Normalerweise könnten 563 Punkte zum Gewinn einer Superbike-WM reichen, doch nicht in diesem Jahr. Mit den meisten Siegen in einer Saison und einem Punkterekord von 726 Punkten war gegen Nicolò Bulega kein Kraut gewachsen. Iker Lecuona kann sich damit trösten, dass er seinem Aruba.it Ducati-Teamkollegen die einzigen Niederlagen zufügte: Da wäre der Sieg im ersten Lauf in Donington Park, ein Triple in Cremona, wo er zudem die Pole-Serie des Italieners beendet hatte.

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Nach Platz 3 im ersten Lauf holte Lecuona am Rennsonntag mit zwei zweiten Plätzen das Maximum für sich heraus. Dramatisch war das letzte Rennen, als der vorhergesagte Regen kurz vor Ende einsetzte und für Spannung sorgte.

«In den letzten fünf Runden tröpfelte es – mal hier und mal dort. Es änderte sich ständig», erzählte der Spanier SPEEDWEEK.com. «Für mich waren die Kurven 4 und 7 besonders kritisch. Hinzukam, dass im letzten Drittel die Reifen nachließen und sich der Wind gedreht hatte. Es war schwierig einzuschätzen und ich war froh, das Wochenende auf diese Weise abzuschließen.»

Im Artikel erwähnt

Lecuona stand bereits vor dem Saisonfinale als Vizeweltmeister fest. Auf der Auslaufrunde stoppte er, um sich von seinem Kumpel Danilo Petrucci zu verabschieden, der sein letztes Superbike-Rennen fuhr. Überhaupt sah man nach Rennende in vielen Augen Tränen, auch bei Lecuona.

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«Als ich die Ziellinie überquerte, übermannten mich die Gefühle, wie ich sie nicht einmal bei einem Sieg hatte. Sonst denkt man bereits an das nächste Rennen, aber jetzt war es anders», verriet der Familienvater. «Ich bin so dankbar für mein Team, das mir diese Chance gegeben hat, und auch meiner Frau, meiner Tochter und meiner Familie. Ich befinde mich gerade in der besten Phase meines Lebens. Als Mensch und als Rennfahrer habe ich diese letzte Runde wirklich genossen. Ein schönes Gefühl.»

Iker Lecuona: Favorit für die Superbike-WM 2027?

Durch den Wechsel von Bulega in die MotoGP rückt Lecuona als Vizeweltmeister in die Favoritenrolle für die Superbike-WM 2027. Ist sich der 26-Jährige bereits bewusst, dass er als Nummer 1 im Team unter größerem Erfolgsdruck steht?

«Warum sollte sich etwas ändern? Für nächstes Jahr ändern sich die Regeln und ich gehe davon aus, dass unser Potenzial stark eingeschränkt werden wird. Man muss abwarten, weil sich auch die Bremsen, Reifen und das Benzin ändern», zählte der Ducati-Pilot auf. «Das ist für alle gleich und ich werde mich deswegen nicht mehr unter Druck setzen lassen. Natürlich möchte ich mehr Rennen gewinnen als in diesem Jahr, aber Konstanz ist das oberste Ziel – wir werden sehen, was unser Level sein wird. Es kommen ja auch neue Fahrer, andere wechseln den Hersteller.»

Konstant war Lecuona mit vier Siegen, 27 zweiten und einem dritten Platz aus 36 Rennen bereits in diesem Jahr!

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Zeit
Bestzeit
Punkte

01

11

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

20

32:56,372

1:37,573

25

02

7

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

20

+4,696

1:38,010

20

03

14

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

20

+13,349

1:38,374

16

04

19

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

20

+14,928

1:38,405

13

05

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

20

+17,192

1:38,897

11

06

34

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

20

+18,120

1:38,990

10

07

22

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+22,596

1:38,895

9

08

47

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

20

+25,957

1:39,086

8

09

67

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Motocorsa Racing

20

+27,142

1:39,131

7

10

88

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

20

+28,002

1:39,302

6

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