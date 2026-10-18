Jerez, Lauf 2: Regen sorgte für ein dramatisches Finale bei Bulega-Hattrick

Mit einem besonderen Design zelebrierte das Ducati-Werksteam Aruba.it das letzte Rennen der Superbike-WM 2026. Die silbrig glänzenden Verkleidungsteile sollen an die Imola 750 Desmo aus den 1970er Jahren erinnern. Weltmeister Nicolò Bulega und Iker Lecuona trugen dazu eine schwarze Lederkombi. Einen ähnlichen Einfall hatte das Bimota-Werksteam, in dem die KB998 von Alex Lowes und Axel Bassani eine Hommage an die 1985 Bimota DB1 in einem matten Schwarz lackiert waren.

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Das Grid hatte sich durch das Superpole-Race in Reihe nicht entscheidend geändert. Zum dritten Mal an diesem Wochenende startete Bulega von der Pole, dahinter tauschten Lecuona und Sam Lowes lediglich die Positionen. Die zweite Reihe war mit Yari Montella (Ducati), Alex Lowes (Bimota) und Álvaro Bautista (Ducati) besetzt. Danilo Petrucci (BMW) stand mit Tränen in den Augen in der Startaufstellung. Aber nicht wegen Startplatz 18, sondern wegen der vielen Glückwünsche vor seinem letzten Superbike-Rennen.

Das Wetter hätte für das letzte Saisonrennen jedoch schöner sein können. Im Hintergrund türmten sich bedrohlich dunkle Wolken auf – für den Nachmittag war Regen vorhergesagt. Als der zweite Lauf um 15:30 Uhr gestartet wurde, war es aber trocken und das Thermometer zeigte angenehme 24 Grad Celsius. 20 Runden standen den Piloten bevor. 40.827 Zuschauer verfolgten das Saisonfinale vor Ort.

Lecuona gewann den Start und bog vor Bulega in die erste Kurve ein, aber schon wenige Kurven später führte der Weltmeister das Rennen an. Dahinter sortierten sich Bautista, Sam und Alex Lowes sowie M. Montella und Bassani ein. Die Ducati-Werkspiloten führten nach der ersten Runde bereits um eine Sekunde. Gut ins Rennen kam Xavi Vierge (Yamaha) auf Platz 9. Miguel Oliveira (BMW) auf Platz 12 vor Jake Dixon (Honda) und Garrett Gerloff (Kawasaki).

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Bulega ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er sich mit einem Hattrick von der Superbike-WM verabschieden wollte. Mit der schnellsten Rennrunde in 1:37,573 min zog der Italiener Lecuona um einige Meter davon. Die um Platz 3 kämpfenden Bautista und Sam Lowes lagen bereits 2,4 sec zurück. Mit etwas Abstand folgte Alex Lowes als Fünfter.

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Nach fünf Runden hatte sich in den Top-5 nichts getan. Um Platz 6 lieferten sich Montella, Baldassarri, Bassani und Vierge einen sehenswerten Schlagabtausch. Loris Baz (Ducati) führte eine Gruppe von fünf Piloten an, die um den elften Platz kämpften.

Bei Rennhalbzeit führte Bulega um 2,1 sec vor Lecuona und 6,5 sec vor Bautista. Sam Lowes konnte die Pace des Spaniers nicht mehr ganz mitgehen und fuhr einsam auf der vierten Position. Als einziger Yamaha-Pilot in den Punkterängen verteidigte Xavi Vierge mit den Messer zwischen den Zähnen Platz 9 gegen Alberto Surra (Ducati). Auf der elften Position hatte sich Oliveira durchgesetzt.

Zu Beginn der zweiten Rennhälfte bekam Vierge zunehmend Probleme – offenbar hatte der Spanier den Reifen zu viel zugemutet. Zuerst zogen Surra und Oliveira vorbei, später konnte sich der tapfer kämpfende Katalane auch nicht mehr gegen Tommy Bridewell (Ducati) zur Wehr setzen.

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An der Spitze spulte Bulega routiniert sein Programm ab, wobei auch die Rundenzeiten des 27-Jährigen um 1,5 sec langsamer waren als zu Beginn. Mit Lecuona, Bautista und Sam Lowes waren die Top-4 identisch. Auf Platz 5 hatte sich jedoch Baldassarri gegen Montella durchgesetzt.

Fünf Runden vor dem Ende wurde es doch noch dramatisch: Die Streckenposten signalisierten einsetzenden Regen, insbesondere auf der Start-/Zielgeraden und den ersten drei Kurven. Innerhalb von zwei Runden halbierte Sam Lowes seinen Rückstand auf Bautista und war zu Beginn von Runde 18 nur noch 0,4 sec hinter dem zweifachen Superbike-Weltmeister. Auch zwischen Baldassarri und Montella (Platz 5) sowie zwischen Surra, Oliveira und Bridewell (Platz 9) wurde es noch einmal eng.

Die Strecke wurde sichtbar feuchter und die Rutscher bei den Piloten wurden häufiger. Sam Lowes fühlte sich aber pudelwohl und überholte in der letzten Runde Bautista und brauste hinter Bulega und Lecuona als Dritter ins Ziel – was für ein Pech für den Spanier in seinem möglicherweise letzten Superbike-Rennen!

Mit dem Triple zum Saisonende steht Bulega bei 52 Siegen – genau so vielen wie Superbike-Legende Troy Bayliss.

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Hinter Bautista kreuzte sein Barni-Teamkollege Yari Montella als Fünfter die Ziellinie. Der Italiener schnappte sich Baldassarri ebenfalls in der letzten Runde. Bester Nicht-Ducati-Pilot wurde Alex Lowes auf Platz 6, Bassani wurde Siebter.

Zum Abschluss der Superbike-WM 2026 erreichte BMW-Aushängeschild Miguel Oliveira einen zehnten Platz. Xavi Vierge fiel bis auf Platz 12 zurück, war damit aber dennoch der einzige Yamaha-Pilot in den Punkterängen. Garrett Gerloff mit der einzigen Kawasaki kam als 13. in die Wertung.

Erstaunlich: Somkiat Chantra entschied als 14. das Honda-interne Duell für sich. Jake Dixon holte den letzten Punkt.