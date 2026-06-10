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TV und Stream: Wo man den Superbike-Klassiker in Misano live verfolgen kann

Mit dem Meeting auf dem Misano World Circuit beginnt die zweite Saisonhälfte der Superbike-WM 2026. Wo und wie Fans der seriennahen Weltmeisterschaft bewegte Bilder live sehen können.

Superbike WM

Die Kameras sind in Misano auf die Superbike-Stars gerichtet
Die Kameras sind in Misano auf die Superbike-Stars gerichtet
Foto: Gold & Goose
Die Kameras sind in Misano auf die Superbike-Stars gerichtet
© Gold & Goose

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TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

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Seit dem Rückzug von Eurosport aus der Übertragung gibt es für Fans der Superbike-WM im deutschsprachigen Raum nur noch zwei Optionen: ServusTV und die offizielle Website WorldSBK.com.

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Obwohl der lineare Sendebetrieb von ServusTV in Deutschland und der Schweiz Ende 2023 eingestellt wurde, blieb diesen beiden Ländern die digitale Plattform ServusTV On erhalten, welche die Superbike-WM auch 2026 umfangreich, gratis und in HD als Live-Stream ausstrahlen wird. Moderiert werden die Sendungen von Philipp Krummholz, als Experte steht ihm Stefan Nebel zur Seite. Aus Misano werden am Freitag ab 10:15 Uhr und 14:50 Uhr die freien Trainings der Top-Kategorie gezeigt. Am Samstag und Sonntag beginnen die durchgehenden Live-Streams aller Kategorien um 9:35 Uhr und 10:45 Uhr.

In Österreich bleibt es grundsätzlich bei der bekannten Versorgung im linearen Sendebetrieb. Am Samstag beginnt die Live-Übertragung im Free-TV um 14:40 Uhr, am Sonntag um 13:10 Uhr. Die Superpole und das Superpole-Race werden vor den langen Rennen ebenfalls als Wiederholung gezeigt.

Empfehlungen

Das Signal für den heimischen Markt wird vom österreichischen Privatsender mitunter deutschen und schweizerischen Providern zur Verfügung gestellt. Durch die Vergabe von Zweitrechten kann somit eine Übertragung auch bei nicht erwähnten Anbietern erfolgen. So gibt es zum Beispiel seit Juni 2021 den Spartensender ServusTV Motorsport, der in Deutschland exklusiv über Magenta TV der Telekom verbreitet wird, aber nicht im Basistarif enthalten ist.

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Der Misano World Circuit erwartet die Superbike-WM
Der Misano World Circuit erwartet die Superbike-WM
Foto: Gold & Goose
Der Misano World Circuit erwartet die Superbike-WM
© Gold & Goose

TV-Programm

Live

Misano: FP1

FIM Superbike World Championship

12.06.2026 - 09:45

Das umfangreichste Angebot bietet auch 2026 die Dorna selbst mit ihrem Live-Stream auf der eigenen Website worldsbk.com. Der Video-Pass ist für die restliche Saison für 34,99 Euro erhältlich und beinhaltet neben sämtlichen Übertragungen inklusive aller Trainings auch den Zugriff auf das komplette Videoarchiv.

Das ist der Zeitplan der Superbike-WM auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli

Freitag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:25

25 min

WorldWCR

Freies Training

09:40

10:05

25

SPB-WM

Freies Training

10:20

11:05

45

SBK-WM

Freies Training 1

11:20

12:00

40

SSP-WM

Freies Training

12:15

12:35

20

Ducati-Academy

Freies Training

13:30

13:55

25

WorldWCR

Superpole

14:10

14:35

25

SPB-WM

Superpole

15:00

15:45

45

SBK-WM

Freies Training 2

16:00

16:40

40

SSP-WM

Superpole

16:55

17:20

25

Ducati-Academy

Qualifying

Samstag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

09:00

09:10

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:20

09:30

10

SPB-WM

Warm Up

09:40

10:00

20

SBK-WM

Freies Training 3

10:10

10:20

10

SSP-WM

Warm Up

11:15

11:30

15

SBK-WM

Superpole

12:00

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 1

13:00

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 1

14:00

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 1

15:30

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 1

16:45

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 1

Sonntag

Beginn

Ende

Dauer

Serie

Session

08:55

09:05

10 min

WorldWCR

Warm Up

09:15

09:25

10

SBK-WM

Warm Up

09:35

09:45

10

SPB-WM

Warm Up

09:55

10:05

10

SSP-WM

Warm Up

11:00

10 Rd.

SBK-WM

Superpole-Race

11:50

12 Rd.

WorldWCR

Rennen 2

12:45

12 Rd.

SPB-WM

Rennen 2

14:00

21 Rd.

SBK-WM

Rennen 2

15:15

18 Rd.

SSP-WM

Rennen 2

16:20

10 Rd.

Ducati-Academy

Rennen 2

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372

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

264

3

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

142

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

132

5

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

131

6

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

117

7

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

109

8

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

92

9

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

85

10

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

85

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