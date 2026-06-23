Von Misano nach Japan: Welche Superbike-Piloten beim Suzuka 8h dabei sind

Bei zwölf Meetings zwischen Ende Februar und Mitte Oktober lassen sich längere Unterbrechungen zwischen zwei Rennwochenenden der Superbike-WM nicht vermeiden. Fast zwei Monate pausiert die Weltmeisterschaft mit serienbasierten Motorrädern zwischen Donington Park (12. Juli) und Magny-Cours (6. September), aber auch vor dem Traditionsevent in England stehen die Räder für drei Wochen still.

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Während einige Piloten ihren Aufenthalt in Misano verlängert haben, um sich mit ihren Familien eine Auszeit zu gönnen, begannen andere mit den Vorbereitungen auf eine besondere Herausforderung: das Acht-Stunden-Rennen in Suzuka vom 3. bis 5. Juli.

Für die japanischen Hersteller ist das Rennen extrem wichtig und ein Sieg hebt das Ansehen eines jeden Fahrers enorm. Insbesondere Honda und Yamaha schicken regelmäßig ihre besten Piloten in speziellen Werksteams ins Rennen.

Prominentester Superbike-Pilot ist Andrea Locatelli vom Pata Maxus Yamaha-Werksteam, der mit Jack Miller aus der MotoGP und dem japanischen Top-Piloten Katsuyuki Nakasuga seinen ersten Suzuka-Sieg einfahren möchte.

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Im Werksteam der Honda Racing Corporation ersetzt Superbike-Rookie Somkiat Chantra den verletzten MotoGP-Piloten Johann Zarco . Mit Testfahrer Jonathan Rea und Suzuka-Rekordsieger Takumi Takahashi ist das Honda-Team stark besetzt.

Thema der Woche Lewis Hamilton nach erstem GP-Sieg mit Ferrari: Totgesagte leben länger Der Engländer Lewis Hamilton hat im stolzen Alter von 41 Jahren seinen ersten GP-Sieg mit Ferrari errungen. Er träumt weiter von seinem grossen Ziel – zum achten Mal Weltmeister werden. In Rot. Mathias Brunner Weiterlesen

Im Honda-Team Harc-Pro tritt der Japaner Yuki Kunii an, der auf dem Balaton Circuit und Most den verletzten Jake Dixon ersetzt hatte.

Ebenfalls als Ersatz haben wir bei drei Meetings der Superbike-WM 2026 Michael van der Mark erlebt, der im Endurance-Werksteam von BMW zur Stammmannschaft gehört.

Außerdem: Aus der Supersport-WM verstärkt Corentin Perolari das Honda-Team FCC TSR. Der Franzose ist regelmäßig in der Endurance-WM am Start, sofern es keinen Terminkonflikt gibt. Das Superstock-Team 3ART hat den 2017er Supersport-Weltmeister Lucas Mahias von GMT94 verpflichtet. Dazu sehen wir im Schweizer Kawasaki-Team Bolliger Sportbike-Ass Xavi Artigas.

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Aus deutschsprachiger Sicht interessant: Marcel Schrötter (zwischen 2022 und 2025 Supersport-WM) ist für ERC Endurance ebenso in Suzuka am Start wie Markus Reiterberger bei BMW Endurance und Jonas Folger im Suzuki-Team S-Pulse.