Ab 2028: Nachhaltiger Kraftstoff von FIA im GT3-Sport vorgeschrieben

Änderungen am technischen Reglement der GT3-Klasse, die im Einklang mit dem zuvor von der Kommission festgelegten Nachhaltigkeitsfahrplan stehen, wurden beim FIA World Motor Sport Council in Macau genehmigt.

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Dazu gehört die Verpflichtung zur ausschließlichen Verwendung von nachhaltigem Kraftstoff bei allen GT3-Wettbewerben ab dem Jahr 2028. Diese Änderung steht im Einklang mit der bereits Einführung von nachhaltigem Kraftstoff beim FIA GT World Cup im Jahr 2024. Auch weitere hcohklassige GT3-Meisterschaften, wie die DTM, das ADAC GT Masters oder die GT World Challenge nutzen bereits nachhaltigen Kraftstoff.

Darüber hinaus müssen alle bei GT3-Wettbewerben verwendeten Reifen ab 2028 mindestens 20 Prozent nachhaltige Materialien enthalten, die entweder aus biologischen Quellen stammen und/oder recycelt sind. Dies knüpft an die kürzlich erfolgte Ernennung des Reifenlieferanten für die LMGT3-Klasse der FIA WEC an, in der in den Saisons 2027, 2028 und 2029 Reifen aus 66 Prozent nachhaltigen Materialien zum Einsatz kommen werden. Auch Pirelli nutzt zur aktuellen Reifengeneration im GT3-Sport bereits nachhaltige Materialien.

Diese Änderungen stellen den nächsten Schritt in der langfristigen Strategie der FIA dar, die Nachhaltigkeit im GT-Rennsport zu steigern und gleichzeitig das derzeitige Niveau in Bezug auf Leistung, Kosten und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Klasse aufrechtzuerhalten.

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