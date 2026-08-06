Überraschung: Can Öncü (23) mit Yamaha in britischer Supersport-Serie

Sechs Wochen stehen die Räder in der Supersport-WM still, aber für Can Öncü bietet sich in der britischen Supersport-Serie ein interessanter Zeitvertreib. Der Türke springt am Rennwochenende in Thruxton (14. bis 16. August) im Top-Team McAMS für den verletzten Ben Currie ein. Der Engländer hatte in Oulton Park einen fürchterlichen Sturz, bei dem er sich unter anderem eine schwere Lungenverletzung zugezogen hatte.

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«Ich freue mich riesig, am kommenden Wochenende mit McAMS Yamaha in Thruxton in die Britische Supersport-Meisterschaft einzusteigen», kommentierte der Ten Kate Yamaha-Pilot seinen Einsatz. «Für einen verletzten Fahrer einzuspringen, ist nie ideal, aber ich bin dankbar für die Chance und wünsche Ben alles Gute für seine Genesung. Ich werde versuchen, so schnell wie möglich wieder in Form zu kommen, ans Limit zu gehen, Yamaha bestmöglich zu repräsentieren und das ganze Wochenende über meine beste Leistung abzuliefern. Es wird eine tolle Erfahrung, und ich freue mich sehr auf die Herausforderung.»

Für Öncü ist der Ausflug in die BSB Chance und Risiko zugleich. Die BSB gilt als die stärkste nationale Serie mit sehr speziellen Rennstrecken. Als aktueller Supersport-Vizeweltmeister sind die Erwartungen an seine Person hoch, doch der 23-Jährige kennt weder die Yamaha R9 im BSB-Trimm noch die Rennstrecke in Thruxton.

Zur Vorbereitung organisierte das McAMS-Team einen Test auf der ikonischen Rennstrecke am Freitag dieser Woche. Teamchef Steve Rodgers erhofft sich von Öncü auch wertvolle Hinweise für mögliche Verbesserungen der R9.

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«Can bringt viel Erfahrung mit, und wir wissen, dass er jede Session optimal nutzen wird. Von den britischen Rennstrecken ist Thruxton wahrscheinlich eine der leichter zu erlernenden, aber gleichzeitig auch ziemlich knifflig, da sie so schnell ist», sagte Rodgers. «Seine Anwesenheit in der Box wird auch aus Entwicklungssicht wertvoll sein. Sein Feedback und seine Erfahrung werden wichtig sein, während wir das Paket weiterentwickeln und eng mit Harry Truelove zusammenarbeiten. Vielen Dank an Yamaha Motor Europe und Pata Yamaha Ten Kate Racing, dass sie ihm die Teilnahme ermöglicht haben!»