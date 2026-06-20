Hunter Lawrence (Honda) schlägt jüngeren Bruder Jett in High Point

4. Etappe der US Nationals in High Point (Pennsylvania): Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence war im kombinierten Qualifying der Schnellste und startete von Pole. Sein älterer Bruder Hunter war nur 14 Hundertstelsekunden langsamer. Jorge Prado (KTM) hatte auf Platz 3 einen Rückstand von 0,67 Sekunden.

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Kombiniertes Qualifying 450:

Jett Lawrence (AUS), Honda, 1:59.977 Hunter Lawrence (AUS), Honda, +0.149 Jorge Prado (E), KTM, +0.672 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +1.341 Mikkel Haarup (DK), Triumph, +2.281 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +3.828

Erster Lauf

Blitzstarter Jorge Prado zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch Hunter Lawrence behielt im dichten Verkehr der ersten Runde die Übersicht und übernahm schnell die Führung vor Webb und Prado. Es folgten Jett Lawrence und Haiden Deegan. Jett konnte Prado ebenfalls überholen und den zweiten Platz übernehmen. Zu diesem Zeitpunkt hatte Hunter an der Spitze bereits einen Vorsprung von 7 Sekunden herausgefahren. Im weiteren Verlauf konnte Hunter seinen Vorsprung auf 14 Sekunden vergrößern. Hunter Lawrence gewann den ersten Lauf mit einem Abstand von 11,6 Sekunden vor Jett und Jorge Prado.

Zweiter Lauf: Stürze von Dylan Ferrandis, Ausfall von Webb

Ducati-Werksfahrer Dylan Ferrandis, der schon im Zeittraining einen harten Einschlag wegstecken musste, kollidierte im zweiten Lauf mit Cornelius Toendel und flog erneut heftig ab. Damit musste der Franzose, der das erste Rennen auf Platz 11 beendet hatte, den zweiten Lauf aufgeben. Sein Ducati-Teamkollege Justin Barcia konnte in High Point wegen Rückenproblemen gar nicht erst antreten. Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb musste den zweiten Lauf ebenfalls mit einem technischen Problem an der Box beenden.

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Dylan Ferrandis stürzte in High Point Foto: AMA Dylan Ferrandis stürzte in High Point © AMA

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Gute Pace von Haiden Deegan

Haiden Deegan hatte keinen besonders guten Start in den zweiten Lauf und musste sich im Rennen mit den beiden Red Bull KTM-Werksfahrern Aaron Plessinger und Jorge Prado auseinandersetzen. Am Ende konnte er beide überholen, Plessinger konnte später aber wieder gegen Prado die Oberhand gewinnen und wurde Vierter.

Starke Europäer

Im Schatten der Coenen-Brüder, die vor einer Woche die gesamte Aufmerksamkeit auf sich zogen, ging etwas unter, dass der dänische Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup immer besser in die Serie findet. Das Rennen in High Point beendete er auf Platz 8 und in der Tabelle ist er inzwischen auf Platz 9 vorgerückt. Der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod wurde mit einem 14-11-Ergebnis Gesamt-Zehnter.

Hunter Lawrence behielt die Kontrolle

Hunter Lawrence gewann auch den zweiten Lauf vor seinem jüngeren Bruder Jett und verkürzte damit seinen Rückstand zur Tabellenspitze von 8 auf 2 Punkte. Haiden Deegans Rückstand auf Platz 3 wuchs in High Point von 32 auf 38 Punkte an. Die 5. Etappe der US Nationals findet in zwei Wochen in Red Bud statt.

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Ergebnis High Point 450

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 1–1 Jett Lawrence (AUS), Honda, 2–2 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 4–3 Jorge Prado (E), KTM, 3–5 Aaron Plessinger (USA), KTM, 6–4 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 5–6 Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8–8 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 10–7 Jordon Smith (USA), Triumph, 9–13 Valentin Guillod (CH), Yamaha, 14–11

Stand nach Etappe 4 von 11