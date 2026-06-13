Thunder Valley: Jett Lawrence (Honda) siegt vor Lucas Coenen (KTM)

3. Etappe der US Nationals in Thunder Valley (Colorado): Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence hadert zwar noch immer an den Nachwirkungen seiner Fußverletzung, die er sich Anfang des Jahres zugezogen hatte, das hinderte ihn aber nicht daran, im Qualifying die beste Rundenzeit in den Boden zu brennen. Der australische Superstar war knapp eine halbe Sekunde schneller als der belgische Gaststarter und MXGP-WM-Leader Lucas Coenen.

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Kombiniertes Qualifying:

Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2:01.727 Lucas Coenen (B), KTM, +0.474 Jett Lawrence (AUS), Honda, +0.762 Haiden Deegan (USA), Yamaha, +1.124 Jorge Prado (E), KTM, +2.559 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, +3.010 Cooper Webb (USA), Yamaha, +3.036 Mikkel Haarup (DK), Triumph, +3.410

Lucas und Sacha Coenen starteten im Look vor Roger DeCoster Foto: copyright free Lucas und Sacha Coenen starteten im Look vor Roger DeCoster © copyright free

Erster Lauf

Hunter Lawrence zog den Holeshot zum ersten Lauf knapp vor Jett. Dahinter positionierte sich Haiden Deegan (Yamaha). Jett setzte sich gegen seinen älteren Bruder durch und Deegan überholte Hunter und es entbrannte das lang erwartete Duell zwischen 'Jettson' und 'Dangerboy' Deegan. Deegan nutzte die Außenlinien mit enorm hohem Kurvenspeed, doch er kam nicht am Australier vorbei. Deegan begann, Fehler zu machen, kam von der Strecke ab und stürzte. Damit ging Lucas Coenen (KTM) an ihm vorbei auf Platz 3. Nachdem Deegan das Rennen fortsetzte, ging er erneut zu Boden, weil sich sein Lenker verbogen hatte. Damit war der Yamaha-Werksfahrer so weit zurückgefallen, dass Lucas Coenen und Platz 3 außer Reichweite waren. Deegan kam auf Platz 4 ins Ziel, doch er wurde um 7 Positionen strafversetzt.

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Penalties für Deegan, Prado und Hunter Lawrence

Haiden Deegan fuhr an einer Bergkuppe systematisch außerhalb der Streckenbegrenzung. Für jedes Vergehen dieser Art wurde er einen Platz nach hinten versetzt. Am Ende waren es 7 Positionen. Auch Jorge Prado (2 Positionen) und Hunter Lawrence (eine Position) wurden für dieses Vergehen bestraft.

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Lucas Coenen kam am Ende der Spitze näher

Lucas Coenen startete im Bereich der Top-6. Nach der Hälfte des ersten Laufs und nach dem Crash von Deegan hatte er Platz 3 erreicht, doch Hunter Lawrence stürzte an einer Bergabpassage, sodass der Belgier den zweiten Platz erbte. Zu diesem Zeitpunkt hatte er einen Rückstand von 10 Sekunden zur Spitze. Bis zum Ende des Rennens konnte Lucas die Lücke zufahren, sodass er am Ende mit einem Rückstand von nur 2,4 Sekunden hinter Jett Lawrence ins Ziel kam.

Jett Lawrence unantastbar

Jett Lawrence zog den Holeshot zum zweiten Lauf erneut vor Hunter Lawrence, Aaron Plessinger und Lucas Coenen. Hunter ging in der ersten Runde zu Boden und fiel aus dem Bereich der Top-20. Lucas Coenen setzte sich gegen Aaron Plessinger durch und erreichte Platz 2. In diesem Rennen kam er nicht mehr in Schlagdistanz zum führenden Australier und wurde mit einem Rückstand von 10 Sekunden Zweiter. Mit zwei soliden zweiten Plätzen wurde Lucas Coenen bei seinem US-Debüt Zweiter der Gesamtwertung. Hunter holte in diesem Rennen schnell auf und setzte sich auch gegen Haiden Deegan durch, doch er stürzte erneut an derselben Stelle und musste Haiden Deegan Platz 3 überlassen. Mit zwei vierten Plätzen stand Hunter am Ende dennoch auf dem Podium.

Jorge Prado auf Platz 5

Nach dem Penalty im ersten Lauf wurde Jorge Prado nur auf Platz 7 gewertet. Mit einem 7-5-Ergebnis beendet der Spanier den Tag auf Platz 5 der Gesamtwertung und rangiert in der Tabelle auf Platz 6.

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Jett Lawrence neuer Tabellenführer

Mit seinem Doppelsieg in Thunder Valley übernahm Jett Lawrence nach 3 von 11 Etappen die Meisterschaftsführung. Hunter Lawrence hat auf Platz 2 einen Rückstand von 8 Punkten. Haiden Deegan hat auf Platz 3 bereits einen Rückstand von 32 Punkten.

Nächstes Rennen High Point

In der kommenden Woche geht es in High Point mit Meisterschaftsrunde 4 der US Nationals weiter. Die beiden Coenen-Brüder kehren jetzt nach Europa zurück, wo in Montevarchi die 9. Etappe der Motocross-WM ausgetragen wird.

Ergebnis Thunder Valley:

Jett Lawrence (AUS), Honda, 1–1 Lucas Coenen (B), KTM, 2–2 Hunter Lawrence (AUS), Honda, 4–4 Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 3–6 Jorge Prado (E), KTM, 7–5 Haiden Deegan (USA), Yamaha, 11–3 Aaron Plessinger (USA), KTM, 6–7 R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 5–8 Dylan Ferrandis (F), Ducati, 8–9 Cooper Webb (USA), Yamaha, 10–10 Mikkel Haarup (DK), Triumph, 12–11

450 Meisterschaftsstand nach Etappe 3 von 11:

Jett Lawrence (AUS), 138 Hunter Lawrence (AUS), 130 (-8) Haiden Deegan (USA), 106 (-32) R.J. Hampshire (USA), 94 (-44) Dylan Ferrandis (F), 86 (-52) Jorge Prado (E), 85 (-53) Garrett Marchbanks (USA), 83 (-55) Aaron Plessinger (USA), 68 (-70) Cooper Webb (USA), 68 (-70) Mikkel Haarup (DK), 66 (-72)

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