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Zeitplan US Nationals RedBud mit Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk

Das Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages wird traditionell in RedBud zelebriert. An der 5. Etappe der US Nationals werden auch Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk teilnehmen.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Motocross 450

In RedBud findet der 5. Lauf der US Nationals statt
In RedBud findet der 5. Lauf der US Nationals statt
Foto: copyright free
In RedBud findet der 5. Lauf der US Nationals statt
© copyright free

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Das Rennen in RedBud findet traditionell am Wochenende des amerikanischen Unabhängigkeitstages statt und markiert zugleich den Höhepunkt der Saison. In diesem Jahr wird in den USA der 250. Jahrestag gefeiert und deshalb wird das zweifellos ein ganz besonderes Ereignis werden. Die Wetteraussichten sind gut: Bei leichter Bewölkung und einigen Windböen werden Tageshöchsttemperaturen von 34 Grad erwartet.

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Das Rennen in RedBud markiert traditionell den Saisonhöhepunkt
Das Rennen in RedBud markiert traditionell den Saisonhöhepunkt
Foto: AMA
Das Rennen in RedBud markiert traditionell den Saisonhöhepunkt
© AMA

Antonio Cairoli und Roan van de Moosdijk sind dabei

In Red Bud wird auch Motocross-Legende Antonio Cairoli wieder am Start stehen. Der neunmalige MXGP-Weltmeister will mit der Ducati Desmo450 MX an insgesamt drei Veranstaltungen der US Nationals teilnehmen. Außerdem wird Justin Barcia nach seiner Verletzungspause wieder im Wettbewerb erwartet, sodass die Troy-Lee-Ducati-Werksmannschaft mit 3 Werksfahrern ausrücken wird. «Mein Ziel sind die Top-10», erklärte der Sizilianer.

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Die Kosak-KTM von Roan van de Moosdijk mit der Startnummer 939
Die Kosak-KTM von Roan van de Moosdijk mit der Startnummer 939
Foto: Kosak KTM
Die Kosak-KTM von Roan van de Moosdijk mit der Startnummer 939
© Kosak KTM

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Auch der niederländische Kosak-KTM-Pilot Roan van de Moosdijk hat sich auf den Weg aus Europa in die USA begeben und will sich am legendären 'La Roccos Leap' vor den amerikanischen Fans beweisen. Er wird statt seiner Karriere-Startnummer 39 in Michigan die Startnummer 939 tragen. Nicht vergessen werden sollte der schweizerische Yamaha-Pilot Valentin Guillod, der zuletzt die Top-10 erreichte.

Jett Lawrence führt mit knappem Vorsprung

Jett Lawrence führt nach 4 von 11 Events die Tabelle mit einem knappen Vorsprung von 2 Punkten vor seinem älteren Bruder Hunter an.

450-Stand nach Etappe 4 von 11:

  1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 182

  2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 180 (-2)

  3. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 144 (-38)

  4. Jorge Prado (E), KTM, 122 (-60)

  5. R.J. Hampshire (USA), Husqvarna, 121 (-61)

In der 250er-Klasse geht es noch enger zu: Levi Kitchen (Kawasaki) hat nur einen Punkt Vorsprung gegenüber dem japanischen HRC-Werksfahrer Jo Shimoda und auch Julien Beaumer (KTM) rangiert mit nur einem weiteren Punkt Rückstand auf Platz 3.

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250-Stand nach 4 von 11 Etappen:

  1. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 150

  2. Jo Shimoda (J), Honda, 149 (-1)

  3. Julien Beaumer (USA), KTM, 148 (-2)

  4. Cole Davies (NZ), Yamaha, 143 (-7)

  5. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 134 (-16)

So können die Rennen verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):
Livestream Race Day live, ab 16 Uhr (kostenlos)

Livestream Rennen (kostenpflichtig)


RedBud Zeitplan MESZ *)

14:00 – Qualifying 250, Gruppe B (15 Min., 1 Runde)

14:20 – Qualifying 250, Gruppe A (15 Min., 1 Runde)

14:50 – Qualifying 450, Gruppe A (15 Min., 1 Runde)

15:10 – Qualifying 450, Gruppe B (15 Min., 1 Runde)

15:50 – Qualifying 250, Gruppe B (15 Min.)

16:00 – Race Day Live

16:10 – Qualifying 250, Gruppe A (15 Min.)

16:30 – Qualifying 450, Gruppe A (15 Min.)

16:50 – Qualifying 450, Gruppe B (15 Min.)

17:35 – 250 Hoffnungslauf

17:50 – 450 Hoffnungslauf

18:15 – Eröffnungszeremonie

19:15 – 1. Lauf 250

20:15 – 1. Lauf 450

21:30 – 2. Lauf 250

22:30 – 2. Lauf 450

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1

Jett Lawrence

182

2

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

180

3

Placeholder - Racer

Haiden Deegan

144

4

Jorge Prado

Jorge Prado

122

5

Placeholder - Racer

RJ Hampshire

121

6

Placeholder - Racer

Garrett Marchbanks

116

7

Placeholder - Racer

Aaron Plessinger

102

8

Dylan Ferrandis

Dylan Ferrandis

97

9

Mikkel Haarup

94

10

Placeholder - Racer

Cooper Webb

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