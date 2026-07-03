Gresini-Chefin Padovani: «Ab dem nächsten Jahr wird sich vieles ändern!»

Für nächstes Jahr muss sich das italienische Team Gresini Racing in der MotoGP, was die Fahrerpaarung angeht, neu aufstellen. Vizeweltmeister Alex Marquez wechselt 2027 ins KTM-Werksteam, Fermin Aldeguer wird ins Team VR46 Racing von Valentino Rossi transferiert.

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Wer das neue Fahrerduo sein wird, ist längst bekannt. Am 2. Juli kam die offizielle Bestätigung, dass die in Faenza beheimatete Truppe mit Ex-MotoGP-Weltmeister Joan Mir und Rookie Daniel Holgado antreten wird. Somit hat Gresini 2027 erneut zwei spanische Fahrer am Start – wieder einen Routinier und ein junges Talent.

Nadia Padovani mit Daniel Holgado Foto: Gresini Racing Nadia Padovani mit Daniel Holgado © Gresini Racing

«Ab dem nächsten Jahr wird sich vieles ändern, doch das Wesen des MotoGP-Teams BK8 Gresini Racing wird dasselbe bleiben. Wir bleiben ein Team, das daran arbeitet, sich Saison für Saison weiterzuentwickeln, und 2027 werden wir dies mit zwei Fahrern tun, in die wir großes Vertrauen setzen und die wir voll und ganz unterstützen werden», ist Teamchefin Nadia Padovani überzeugt. «Dani ist ein Fahrer, den wir schon seit Langem im Blick haben, und wir freuen uns, dass er seine erste Saison bei uns bestreiten kann. Joan ist MotoGP-Weltmeister – seine Bilanz spricht für sich. Der eine steht am Anfang seiner Karriere, der andere möchte wieder zu seiner Bestform zurückfinden und sein Potenzial voll ausschöpfen. Für beide wollen wir ein fester Bezugspunkt sein.»

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Ebenfalls wurde am Donnerstag bestätigt, dass die Zusammenarbeit mit Ducati in der neuen MotoGP-Ära ab 2027 fortgesetzt wird. «Wir werden weiterhin gemeinsam mit Ducati Corse an den Start gehen, das sich im Laufe der Jahre als zuverlässiger und erfolgreicher Partner erwiesen hat, und darüber freuen wir uns sehr», so Padovani.»

Anerkennende Worte für Alex Marquez und Fermin Aldeguer

Momentan richtet sich der Fokus noch auf die laufende Saison. In der WM-Tabelle belegen Alex Marquez und Fermin Aldeguer die Ränge 9 und 10. «Am Ende der Saison werden wir uns von Alex und Fermin verabschieden – zwei Fahrer, die unserem Team viel gegeben haben, sowohl was die Ergebnisse als auch die zwischenmenschlichen Beziehungen angeht. Ihnen gilt unser Dank und unsere besten Wünsche für die Zukunft», betonte Nadia Padovani.

MotoGP-Startfeld 2027:

DUCATI:

Lenovo: Marc Marquez (E), Pedro Acosta (E)

VR46: Fermin Aldeguer (E), Nicolo Bulega (I)

Gresini: Daniel Holgado (E), Joan Mir (E)

APRILIA:

Aprilia Racing: Marco Bezzecchi (I), Pecco Bagnaia (I)

Trackhouse: Enea Bastianini (I), Fernandez? Vietti? Gonzalez? Agius?

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KTM:

Factory Racing: Alex Marquez (E), Fabio Di Giannantonio (I)

Tech3: Binder? Vinales? Fernandez? Gonzalez? Agius?

HONDA:

HRC: Fabio Quartararo (F), Moreira oder Alonso

LCR: Johann Zarco (F), Moreira oder Alonso

YAMAHA:

Factory Racing: Jorge Martin (E), Ai Ogura (J)

Pramac: Toprak Razgatlioglu (TR), Izan Guevara (E)

Fahrenamen in fett = bestätigt



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