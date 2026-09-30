AMA Supercross und Pro Motocross: Die Startnummern für 2027 stehen fest

Die AMA hat die Startnummern für die Saison 2027 bekanntgegeben. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) könnte mit der Nummer 1 ausrücken. Die beiden Coenen Brüder starten mit der 64 und 79.