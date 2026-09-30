AMA Supercross und Pro Motocross: Die Startnummern für 2027 stehen fest
Die AMA hat die Startnummern für die Saison 2027 bekanntgegeben. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) könnte mit der Nummer 1 ausrücken. Die beiden Coenen Brüder starten mit der 64 und 79.
Die AMA veröffentlichte die Startnummern für die kommende Saison. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) könnte im Supercross mit der Startnummer 1 ausrücken. SMX-Champion Jorge Prado wird im kommenden Jahr wieder auf seine Startnummer 61 wechseln, nachdem er in diesem Jahr die Nummer 26 trug. Bei den SMX-Playoffs kann der Spanier die Startnummer 1 tragen. Die beiden Coenen Brüder haben ebenfalls zweistellige Startnummern erhalten: Sacha Coenen wird in der 250er Klasse mit der Nummer 64 ausrücken. Lucas hat in der 450er Klasse die Nummer 79 erhalten. Natürlich werden auch einige Startnummern frei, beispielsweise die #3 von Eli Tomac und die #14 von Dylan Ferrandis, die beide ihre Karriere beendet haben. Falls Antonio Cairoli im kommenden Jahr erneut antreten wollte, würde er die Startnummer 80 bekommen.
AMA Startnummern 2027
1 - 450 SMX: Jorge Prado
1 - 450 SX: Ken Roczen
1 - 450 MX: Hunter Lawrence
1 - 250 SMX: Levi Kitchen
1 - 250 MX: Cole Davies
1E - Cole Davies
1W - Haiden Deegan
2* - Cooper Webb
3* - Eli Tomac
4* - Chase Sexton
5** - Cole Davies
7* - Aaron Plessinger
10** - Ryder DiFrancesco
11* - Kyle Chisholm
12* - Shane McElrath
14* - Dylan Ferrandis
15* - Dean Wilson
16 - Chance Hymas
17* - Joey Savatgy
18* - Jett Lawrence
19 - Julien Beaumer
20 - Kayden Minear
21* - Jason Anderson
22 - Nate Thrasher
23 - Seth Hammaker
24* - R.J. Hampshire
25 - Carson Mumford
26 - Daxton Bennick
27* - Malcolm Stewart
28* - Christian Craig
29 - Michael Mosiman
30* - Jo Shimoda
31 - Jordon Smith
32* - Justin Cooper
33 - Mikkel Haarup
34 - Lux Turner
35 - Caden Dudney
36* - Garrett Marchbanks
37 - Dilan Schwartz
38* - Haiden Deegan
39 - Drew Adams
40 - Max Vohland
41 - Hunter Yoder
42 - Landen Gordon
43 - Mitchell Harrison
44 - Nicholas Romano
45* - Colt Nichols
46* - Justin Hill
47* - Levi Kitchen
48 - Max Anstie
49 - Casey Cochran
50 - Coty Schock
51* - Justin Barcia
52 - Devin Simonson
53 - Avery Long
54 - Benny Bloss
55 - Pierce Brown
56 - Henry Miller
57 - Parker Ross
58 - Marshal Weltin
59 - Derek Kelley
60 - Cornelius Tøndel
61** - Jorge Prado
62 - Valentin Guillod
63 - Cameron McAdoo
64 - Sacha Coenen
65 - Vince Friese
66 - Joshua Varize
67 - Grant Harlan
68 - Gavin Towers
69 - Fredrik Noren
70 - Deacon Denno
71 - Lorenzo Locurcio
72 - Jed Beaton
73 - Mark Fineis
74 - Justin Rodbell
75 - Jeremy Hand
76 - Kyle Peters
77 - Luke Neese
78 - Luke Clout
79 - Lucas Coenen
80 - Antonio Cairoli
81 - Cullin Park
82 - Brodie Connolly
83 - Robbie Wageman
84 - Crockett Myers
85 - Mitchell Oldenburg
86 - Izaih Clark
87 - Carson Wood
88 - Landon Gibson
89 - Alex Larwood
90 - Enzo Temmerman
91 - Kevin Moranz
92 - Cole Thompson
93 - Anthony Bourdon
94* - Ken Roczen
95 - Matti Jorgensen
96* - Hunter Lawrence
97 - Francisco Garcia
98 - Jalek Swoll
99 - Roan van de Moosdijk
*) Karrierenummern
**) Neue Nummern
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