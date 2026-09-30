Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. US-Cross

  4. /

  5. US-Supercross

  6. /

  7. News

Werbung

AMA Supercross und Pro Motocross: Die Startnummern für 2027 stehen fest

Die AMA hat die Startnummern für die Saison 2027 bekanntgegeben. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) könnte mit der Nummer 1 ausrücken. Die beiden Coenen Brüder starten mit der 64 und 79.

Thoralf Abgarjan

Von

US-Supercross

Jorge Prado im Ziel
Jorge Prado im Ziel
Foto: Align Media
Jorge Prado im Ziel
© Align Media

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Die AMA veröffentlichte die Startnummern für die kommende Saison. Supercross-Champion Ken Roczen (Suzuki) könnte im Supercross mit der Startnummer 1 ausrücken. SMX-Champion Jorge Prado wird im kommenden Jahr wieder auf seine Startnummer 61 wechseln, nachdem er in diesem Jahr die Nummer 26 trug. Bei den SMX-Playoffs kann der Spanier die Startnummer 1 tragen. Die beiden Coenen Brüder haben ebenfalls zweistellige Startnummern erhalten: Sacha Coenen wird in der 250er Klasse mit der Nummer 64 ausrücken. Lucas hat in der 450er Klasse die Nummer 79 erhalten. Natürlich werden auch einige Startnummern frei, beispielsweise die #3 von Eli Tomac und die #14 von Dylan Ferrandis, die beide ihre Karriere beendet haben. Falls Antonio Cairoli im kommenden Jahr erneut antreten wollte, würde er die Startnummer 80 bekommen.

Werbung

Werbung

AMA Startnummern 2027

1 - 450 SMX: Jorge Prado

1 - 450 SX: Ken Roczen

1 - 450 MX: Hunter Lawrence

1 - 250 SMX: Levi Kitchen

1 - 250 MX: Cole Davies

1E - Cole Davies

1W - Haiden Deegan

2* - Cooper Webb

3* - Eli Tomac

4* - Chase Sexton

5** - Cole Davies

7* - Aaron Plessinger

10** - Ryder DiFrancesco

11* - Kyle Chisholm

12* - Shane McElrath

14* - Dylan Ferrandis

15* - Dean Wilson

16 - Chance Hymas

17* - Joey Savatgy

18* - Jett Lawrence

19 - Julien Beaumer

20 - Kayden Minear

21* - Jason Anderson

22 - Nate Thrasher

23 - Seth Hammaker

24* - R.J. Hampshire

25 - Carson Mumford

26 - Daxton Bennick

27* - Malcolm Stewart

28* - Christian Craig

29 - Michael Mosiman

30* - Jo Shimoda

31 - Jordon Smith

32* - Justin Cooper

33 - Mikkel Haarup

34 - Lux Turner

35 - Caden Dudney

36* - Garrett Marchbanks

37 - Dilan Schwartz

38* - Haiden Deegan

39 - Drew Adams

40 - Max Vohland

41 - Hunter Yoder

42 - Landen Gordon

43 - Mitchell Harrison

44 - Nicholas Romano

45* - Colt Nichols

46* - Justin Hill

47* - Levi Kitchen

48 - Max Anstie

49 - Casey Cochran

50 - Coty Schock

51* - Justin Barcia

52 - Devin Simonson

53 - Avery Long

54 - Benny Bloss

55 - Pierce Brown

56 - Henry Miller

57 - Parker Ross

58 - Marshal Weltin

59 - Derek Kelley

60 - Cornelius Tøndel

61** - Jorge Prado

62 - Valentin Guillod

63 - Cameron McAdoo

64 - Sacha Coenen

65 - Vince Friese

66 - Joshua Varize

67 - Grant Harlan

68 - Gavin Towers

69 - Fredrik Noren

70 - Deacon Denno

71 - Lorenzo Locurcio

72 - Jed Beaton

73 - Mark Fineis

74 - Justin Rodbell

75 - Jeremy Hand

76 - Kyle Peters

77 - Luke Neese

78 - Luke Clout

79 - Lucas Coenen

80 - Antonio Cairoli

81 - Cullin Park

82 - Brodie Connolly

83 - Robbie Wageman

84 - Crockett Myers

85 - Mitchell Oldenburg

86 - Izaih Clark

87 - Carson Wood

88 - Landon Gibson

89 - Alex Larwood

90 - Enzo Temmerman

91 - Kevin Moranz

92 - Cole Thompson

93 - Anthony Bourdon

94* - Ken Roczen

95 - Matti Jorgensen

96* - Hunter Lawrence

97 - Francisco Garcia

98 - Jalek Swoll

99 - Roan van de Moosdijk

*) Karrierenummern

**) Neue Nummern

Im Artikel erwähnt

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Drivers

2026

Pos
Fahrer
Punkte

1

Ken Roczen

Ken Roczen

349

2

Hunter Lawrence

Hunter Lawrence

346

3

Placeholder - Racer

Cooper Webb

315

4

Eli Tomac

Eli Tomac

275

5

Placeholder - Racer

Justin Cooper

273

6

Placeholder - Racer

Chase Sexton

237

7

Placeholder - Racer

Malcolm Stewart

204

8

Placeholder - Racer

Joey Savatgy

194

9

Jorge Prado

Jorge Prado

189

10

Placeholder - Racer

Justin Hill

188

US-Cross News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien