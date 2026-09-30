Sportwagen-WM: FIA und ACO verlängern Vertrag für die WEC bis Ende 2037

Die Sportwagen-WM (FIA WEC) ist aktuell ein großer Erfolg. In der Hypercar-Klasse kämpfen 17 Fahrzeuge von acht Herstellern um die Gesamtsiege. Damit nicht genug: In der Saison 2027 kommen noch zwei weitere Hersteller hinzu. Die Serie ist eine Koproduktion der FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) und des Le Mans-Veranstalters ACO (Automobile Club de l’Ouest). Bereits seit der Saison 2012 wird die WM in dieser Form ausgetragen. Eine frühere Sportwagen-WM gab es bis ins Jahre 1992.

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Nun haben beide Organisationen verkündet, dass eine neue vertraglich Grundlage geschaffen wurde, mit der die FIA WEC bis ins Jahr 2037 ausgerichtet werden soll. Der neue Vertrag soll ab Ende 2027 in Kraft treten. Im Rahmen der neuen Partnerschaftsvereinbarung werden sämtliche regulatorischen Prozesse von FIA-Arbeitsgruppen sowie der FIA-Langstreckenkommission (FIA Endurance Commission) beaufsichtigt und bedürfen der endgültigen Genehmigung durch den FIA-Weltrat für Motorsport (FIA World Motor Sport Council).

Die Homologation aller Fahrzeuge der Hypercar-Klasse überwachen die FIA und der ACO gemeinsam. Die verlängerte Partnerschaft sorgt zudem für eine deutlich stärkere Präsenz der Marke FIA. Dies umfasst eine prominente Platzierung des FIA-Brandings in zentralen Bereichen – etwa im Parc Fermé, auf dem Siegerpodest und an den Safety-Cars – sowie eine verstärkte Sichtbarkeit in der TV-Berichterstattung.

«Dies ist nicht bloß eine Vereinbarung, sondern ein entscheidender Schritt nach vorn für den Rennsport, der die Zukunft der FIA World Endurance Championship auf Jahre hinaus sichern wird», so FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem. «Dies ist eine zukunftsweisende Vereinbarung – ein Deal des Jahrhunderts –, die die Zusammenarbeit zwischen der FIA und dem ACO stärkt. Es war mir eine Ehre, an der Zusammenarbeit mitzuwirken, die dieses goldene Zeitalter des Langstreckensports eingeläutet hat. Ich freue mich darauf, unsere Arbeit gemeinsam mit Präsident Pierre Fillon und seinem Team fortzusetzen, um auf dieser Dynamik aufzubauen und eine noch stärkere Zukunft zu gestalten.»

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