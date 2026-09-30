Simsonrennen Wellmutsweiler am 3. Oktober: Zweitaktduft & Volksfeststimmung

Was das Rennen in Wellmutsweiler bei Tettnang am Bodensee so besonders macht, ist die Mischung aus sportlichem Ehrgeiz, Zweitakt-Nostalgie und ausgelassener Volksfestatmosphäre. Auf der Grasbahn treffen liebevoll aufgebaute und teilweise hochmodifizierte Simsons auf weitere außergewöhnliche Rennfahrzeuge. Dabei geht es nicht nur um möglichst schnelle Runden, sondern auch um spektakuläre Zweikämpfe, Drifts und jede Menge Unterhaltung für die Zuschauer.

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Auch 2026 wird ein buntes Startfeld erwartet. Für zusätzliche Spannung sorgt die internationale Beteiligung: Neben den Fahrern aus der Region und dem gesamten Bundesgebiet haben sich weitere aus England und Dänemark angekündigt. Damit unterstreicht das Simsonrennen in Wellmutsweiler einmal mehr seine Bedeutung über die Region hinaus.

Gerade die Mischung der Klassen macht den Reiz aus: Während in den leistungsstärkeren Kategorien um jede Zehntelsekunde gekämpft wird, steht in anderen Läufen der Spaß an den historischen Fahrzeugen und der verbindende Motorsport im Vordergrund.

Ein Wochenende ganz im Zeichen der Simson

Der Rennsamstag ist der Höhepunkt eines ganzen Veranstaltungswochenendes. Bereits am Freitag, 2. Oktober, steigt ab 18 Uhr die große Zeltparty direkt an der Rennstrecke. Ab 20 Uhr sorgt die Band Fly für Livemusik und Partystimmung, dazu gibt es Barbetrieb.

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Am Samstag beginnt ab 10 Uhr das Renngeschehen, für die Zuschauer ist der Eintritt frei! Auch abseits der Rennbahn ist einiges geboten: Im Festzelt und an den Verkaufsständen gibt es Essen und Getränke, für die jüngsten Besucher steht eine Hüpfburg bereit. Nach den Rennläufen geht die Veranstaltung direkt in die After-Race-Party über.

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Der Termin am 3. Oktober hat dabei eine besondere Bedeutung. Die DDR-Marke Simson und der Tag der Deutschen Einheit treffen in Wellmutsweiler auf besondere Weise aufeinander. Das Rennen verbindet damit nicht nur Motorsport und Nostalgie, sondern ist längst ein Treffpunkt für die Simson- und Schrauberszene aus der Region und weit darüber hinaus geworden. Schon 2025 kamen mehrere Tausend Besucher zu der Veranstaltung.

Wenn am 3. Oktober der typische Zweitaktduft über «Immels Wiese» zieht, Motoren aufheulen und die ersten Fahrer in die Kurven gehen, dürfte schnell klar sein: Das Simsonrennen in Wellmutsweiler ist längst mehr als ein gewöhnliches Mopedrennen. Es ist Motorsport, Treffen der Szene und Volksfest in einem.