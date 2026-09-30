Nach 5 Jahren: Aaron Plessinger und Red Bull KTM gehen getrennte Wege

Der zum Saisonende auslaufende Vertrag zwischen Aaron Plessinger und Red Bull KTM Factory Racing wird nicht verlängert. Seit seinem Wechsel zu KTM im Jahr 2022 stand der Amerikaner 24-mal auf dem Podium: elfmal im Supercross und 13-mal im Motocross. Zudem gelangen ihm zwei Siege in der 450SX-Klasse.

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Erfolge und Rückschläge

In der Saison 2023 belegte Plessinger in der AMA Pro Motocross Championship hinter Jett Lawrence und Dylan Ferrandis den dritten Gesamtrang. Im selben Jahr trat er beim Motocross der Nationen in Ernée für die USA an. Das US-Team blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und kam nicht über Platz 8 hinaus.

Erster Sieg 2024

2024 feierte Plessinger in San Diego seinen ersten Sieg in der 450SX-Klasse. Anschließend trug er bei zwei Meisterschaftsrunden das Redplate des Tabellenführers. Nach einem dritten Platz in Arlington wurde seine Supercross-Saison später durch eine Ellenbogenverletzung vorzeitig beendet. Die anschließende Motocross-Saison schloss er hinter Chase Sexton und Hunter Lawrence auf dem dritten Gesamtrang ab. Beim Motocross der Nationen 2024 in Matterley Basin gehörte Plessinger abermals zum US-Team, das hinter Australien den zweiten Platz belegte.

2025 mit gesundheitlichen Problemen

In der Supercross-Saison 2025 erreichte der KTM-Werksfahrer Podestplätze in Daytona, Birmingham und Seattle, ehe er im schlammigen Foxborough seinen zweiten Sieg in der 450SX-Klasse feierte. Ein weiteres Podium folgte in East Rutherford. Auch in die Motocross-Saison startete Plessinger stark, wurde im weiteren Verlauf jedoch durch gesundheitliche Probleme infolge eines zu niedrigen Cortisolspiegels zurückgeworfen. Insgesamt musste der Amerikaner während seiner KTM-Zeit immer wieder Verletzungen und gesundheitliche Rückschläge verkraften.

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Das waren einige der besten fünf Jahre meines Lebens Aaron Plessinger

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Statement von Plessinger

«Das waren einige der besten fünf Jahre meines Lebens», erklärte Plessinger nach dem SMX-Saisonfinale in Ridgedale. «Ich hatte eine großartige Zeit bei Red Bull KTM Factory Racing und werde alle sehr vermissen. Wenn ich zurückblicke, waren unsere gemeinsamen Ergebnisse über einen langen Zeitraum hinweg konstant stark. Darauf können wir als Team stolz sein. Auch die Unterstützung der KTM-Fans hat mir die Welt bedeutet, und ich bin froh, dass wir ihnen eine so gute Zeit bieten konnten. Vor allem bin ich dankbar für die Jahre, die wir gemeinsam verbringen durften.»

Statement Ian Harrison

Auch Teammanager Ian Harrison würdigte den «Cowboy»: «Es war ein Privileg, in den vergangenen fünf Jahren mit Aaron zusammenzuarbeiten. Er brachte eine einzigartige Persönlichkeit mit und gab jedem das Gefühl, zu seinem engsten Kreis zu gehören. Sein Cowboy-Stil machte ihn zu einem Publikumsliebling. Von Rennsiegen und Podestplätzen bis hin zu einigen schwierigen Momenten hat Aaron Red Bull KTM Factory Racing stets mit Leidenschaft, Professionalität und Entschlossenheit vertreten. Wir möchten ihm für alles danken, was er für uns getan hat, und wünschen ihm und seiner Familie für die Zukunft nur das Beste.»

Wie es für Plessinger weitergeht, ist derzeit noch offen. Mit 30 Jahren gehört der Amerikaner inzwischen zu den älteren Fahrern im US-Fahrerlager.

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