Toyota-Chef Latvala fährt selbst: In Belgien, Österreich und Finnland

Der Toyota-Rallye-Boss war mit 211 Rallye-WM-Einsätzen und dabei 18 Siegen selbst in der Topliga eine beeindruckende Fahrerpersönlichkeit gewesen.

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Seit der Saison 2021 fungiert Latvala als Teamchef des Toyota Gazoo Racing Europe WRC-Teams. Trotzdem ist der 41-Jährige weiterhin im Rallyesport selbst aktiv.

Latvala startet mit seiner Celica Turbo 4WD in der Histo-EM. Bei Terminüberschneidungen in der Rallye-WM wird er von Rallyelegende Juha Kankkunen, dem vierfachen Rallye-Weltmeister in den Jahren 1986, 1987, 1991 und 1993 vertreten.

Latvala in 2025 im Toyota-Rally2-Auto auf Platz zwei in Finnland Foto: XPB Latvala in 2025 im Toyota-Rally2-Auto auf Platz zwei in Finnland © XPB

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Wie «Motorsport aktuelli», muss der Stellvertreter nun gleich drei Mal einspringen. «In der Histo-EM fahre ich sowohl um den Schotter- als auch den Asphalt-Titel. Deshalb werde ich statt der Rallye Griechenland sm Wochenende des 25. bis 28. Juni bei der belgischen Ypern-Rallye starten. Und statt in Estland bin ich erstmals bei der Rallye Weiz in Österreich dabei», offenbarte Latvala. Die Rally Weiz wird in der Steiermark unweit von Graz vom 16. bis 18. Juli ausgefahren.

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Auch bei der Rallye Finnland (29. Juli bis 3. August) steht Latvala nicht in Leitungsfunktion, nimmt aber selbst als aktiver Fahrer an der mit unzählingen Sprunghügeln gespickten Hochgeschwindigkeitsherausforderung teil. Latvala wird beim Heimspiel mit einem Toyota-Rally2-Auto im WRC2-Feld mitfahren.

«Das wird mir helfen unsere Fahrer und Kunden besser verstehen zu können. In 2024 bin ich hinter Oliver Solberg und 2025 hinter Roope Korhonen jeweils Zweiter geworden. Vielleicht ist es meine letzte Chance einen WRC2-Sieg zu holen», schätzt.Latvala ein.