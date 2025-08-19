Historische DTM-Autos «Mehrwert für die Zuschauer»

Auch auf dem Sachsenring werden historische DTM-Fahrzeuge Demorunden absolvieren. Der ADAC sieht darin einen Mehrwert für die Zuschauer. Fans können sich dabei auf einen wahren Exoten freuen.

Auch auf dem Sachsenring können sich DTM-Fans auf historische DTM-Fahrzeuge freuen. Es wird, wie am Nürburgring, an allen Veranstaltungstagen Demofahrten mit den legendären Rennfahrzeugen aus der DTM-Geschichte geben. Fans können sich dabei unter anderen auf den BMW E30 M3, Mercedes 190E EVO II, Opel Astra V8 Coupé oder den Abt Audi TT-R freuen.

Auch ein wahrer Exot hat sich bereits für das Wochenende auf der Berg- und Talbahn in der Nähe von Chemnitz angekündigt. Der Schweizer Jörg Schori gab in den sozialen Netzwerken bekannt, dass er mit einem Toyota Supra DTM auf dem Sachsenring fahren wird. In den Jahren 1988, 1989 und 1990 absolvierten Supra Gaststarts in der DTM, bestritten aber niemals eine komplette Saison in der Traditionsrennserie.

«Wir sehen darin einen Mehrwert für die Zuschauer», so ein ADAC-Sprecher gegenüber SPEEDWEEK. «Die Gruppe, die am Nürburgring mit den Fahrzeugen unterwegs war, hat kurzfristig angefragt auch am Sachsenring zu fahren. Das konnten wir möglich machen.»

Ob auch bei weiteren DTM-Veranstaltungen Demofahrten mit historischen Fahrzeugen stattfinden werden, ist derzeit noch unklar. «Inwieweit es bei weiteren Veranstaltungen Demorunden gibt, ist derzeit noch offen. Das hängt im Wesentlichen von verfügbarer Streckenzeit ab», so der ADAC-Sprecher abschließend.