VR46-Party: Sprechchöre für Pecco Bagnaia

Im Rahmen des VR46-Events am Donnerstagabend erhielt MotoGP-Ass Pecco Bagnaia (Ducati) viel Aufmunterung aus der riesigen Menschenmenge im Zentrum von Tavullia.

Bevor die MotoGP am Freitag den Auftakt auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli hatte, gab es am Donnerstag einen besonderen Abend für alle Fans der VR46-Akademie von Valentino Rossi. Inmitten von Rossis Heimatstadt Tavullia wurde die Bühne von den Zuschauern belagert, die Fans drängten sich über der Mauer des Platzes, um einen Blick auf die Bühne zu erhaschen.

Sämtliche WM-Asse der Akademie hatten dabei ihren Auftritt, angeführt von Vize-Weltmeister Pecco Bagnaia. Der Ducati-Werkspilot, der im Moment in der wohl schwersten Formkrise seiner MotoGP-Karriere steckt, wurde immer wieder mit lauten «Pecco, Pecco-Sprechchören» aufgebaut. Ebenfalls auf der Bühne mit dabei waren Rossis Halbbruder Luca Marini, Marco Bezzecchi, Franco Morbidelli, Celestino Vietti und Andrea Migno.

Der junge Lorenzo Pritelli wurde als Akademie-Neuzugang vorgestellt. Als Moderator des Abends fungierte auf der Bühne der ehemalige Superbike-WM-Fahrer Mauro Sanchini, der ein guter Freund von Valentino Rossi und der VR46-Asse ist. Sanchini tritt auch als Experte bei den MotoGP-Übertragungen des italienischen Bezahlsenders Sky Italia auf. Die Veranstaltung dauerte bis spät in den Abend hinein.

Valentino Rossi war bei der Party seiner VR46-Akademie-Schützlinge nicht mit dabei. Der neunfache Weltmeister spazierte währenddessen unweit von Tavullia im Teatro Amintore Galli in Rimini mit seiner Partnerin Francesca im Smoking beim MotoGP-«Iconic»-Event von Promoter Dorna über den roten Teppich. Dort hatte «Vale» auch seinen eigenen Auftritt auf der Bühne, gemeinsam mit Carmelo Ezpeleta und anderen Ex-Topstars.