Live-Ticker MotoGP Misano: Marquez sinnt auf Revanche

Im Misano-Sprint am Samstag triumphierte nach einem Crash von MotoGP-WM-Leader Marc Marquez (Ducati) Aprilia-Werksfahrer Marco Bezzecchi. Wie es im Grand Prix am Sonntag läuft, lesen Sie auf SPEEDWEEK.com.

In lediglich sieben der bislang 31 Rennen dieser Saison hieß der Sieger nicht Marc Marquez: Mit seinem Sturz in Führung liegend ging am Samstag in Misano eine Serie von acht Sprint-Triumphen in Folge zu Ende.



Natürlich sinnt Marc Marquez nach dieser Niederlage auf Revanche, auch wenn sein Vorsprung in der Weltmeisterschaft inzwischen satte 173 Punkte gegenüber seinem jüngeren Bruder Alex beträgt. Ducati-Lenovo-Teamkollege Pecco Bagnaia liegt als Dritter bereits schwer verkraftbare 250 Zähler zurück.

Im Grand Prix am Sonntag über 26 Runden kommen aus der ersten Startreihe Aprilia-Ass Marco Bezzecchi, Alex Marquez (Gresini Ducati) und Yamaha-Star Fabio Quartararo. Reihe 2 bilden WM-Leader Marc Marquez, Franco Morbidelli (VR46 Ducati) und Honda-Werksfahrer Luca Marini. In Reihe 3 stehen Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), Vizeweltmeister Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Pedro Acosta auf der besten KTM.

Ex-Weltmeister Joan Mir (Honda) ist nach seinem Sturz am Freitag wieder dabei, auf den Sprint am Samstag hat der Spanier verzichtet.



