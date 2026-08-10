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Gonzalez (Intact GP) jubelte zu früh – mit verbogenem Auspuff nur Platz 14

WM-Leader Manuel Gonzalez feierte im Moto2-Rennen in Silverstone schon seinen Sieg – eine Runde zu früh. Der Intact-Pilot warf wichtige Punkte weg. Erinnerungen an Barcelona 2022 wurden wach.

Stephan Moosbrugger

Von

Moto2

Holgado fuhr Gonzalez ins Heck
Holgado fuhr Gonzalez ins Heck
Foto: Gold & Goose
Holgado fuhr Gonzalez ins Heck
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Moto2-Rennen in Silverstone wird WM-Leader Manuel Gonzalez wohl gleich wieder vergessen wollen. Zunächst erwischte der Spanier aus der zweiten Reihe keinen optimalen Start. Während des Rennens konnte er sich jedoch kontinuierlich nach vorne arbeiten. In den letzten Runden kämpften vier Fahrer um den Sieg, darunter auch Gonzalez. Zwei Runden vor Schluss presste sich der Intact-Pilot an Daniel Holgado (Aspar) vorbei und übernahm die Führung. Holgado konterte zunächst, doch Gonzalez kämpfte sich einige Kurven später mit einem starken Manöver wieder an die Spitze.

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Dann folgte das Drama: Manuel Gonzalez fuhr als erster über die Ziellinie und begann zu jubeln – eine Runde zu früh. Der 24-Jährige ging etwas vom Gas, worauf ihm Holgado ins Heck krachte. Durch die Kollision verbog sich der Auspuff an der Kalex von Gonzalez. Danach fiel er zurück und überquerte die Ziellinie als 14. Den Sieg schnappte sich Filip Salac (American Racing), Holgado wurde Vierter.

Gonzalez: «Das Pech war, dass Dani den Auspuff touchierte»

«In den letzten Runden fühlte ich mich bei den Zweikämpfen richtig wohl und habe versucht, zu gewinnen. Allerdings habe ich ein paar Runden zuvor nach der Rundenzähleranzeige an der Ziellinie gesucht, konnte sie aber nicht sehen. Also dachte ich, es sei die letzte Runde, und ich überholte Dani im letzten Sektor, indem ich an einigen Stellen richtig hart bremste. Aber auch er kämpfte wirklich hart. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob es die letzte Runde war oder nicht, also überquerte ich die Ziellinie mit Vollgas, obwohl ich schon ein wenig jubelte. Das Pech war, dass Dani den Auspuff touchierte, weshalb ich in der letzten Runde nicht mehr kämpfen konnte», schilderte Gonzalez die Situation. Die Enttäuschung war groß, dennoch hob er die positiven Aspekte hervor. «Jedenfalls müssen wir das Positive sehen: Auch wenn wir am Sonntag ein wenig zu kämpfen hatten, waren wir eines der stärksten Pakete auf der Strecke und hatten die Chance auf den Sieg. Deshalb bin ich nicht traurig darüber, sondern vor allem glücklich über unsere Gesamtleistung. Dennoch tut es mir für das Team leid, dass mir an der Ziellinie ein Fehler unterlaufen ist.»

Im Artikel erwähnt

In der WM-Tabelle hat Manuel Gonzalez nach dem verpatzten Rennen in Silverstone immer noch 42,5 Punkte Vorsprung auf Izan Guevara (Pramac), der auf der britischen Insel Fünfter wurde.

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Danach ging nicht mehr viel mit verbogenem Auspuff
Danach ging nicht mehr viel mit verbogenem Auspuff
Foto: Gold & Goose
Danach ging nicht mehr viel mit verbogenem Auspuff
© Gold & Goose

Erinnerungen an Aleix Espargaro in der Saison 2022

Das Missgeschick von Gonzalez erinnert an das Drama, dass sich 2022 in der MotoGP-Klasse beim Großen Preis von Katalonien abgespielt hatte: Der damalige Aprilia-Pilot Aleix Espargaro überquerte in der vorletzten Runde als Zweiter die Ziellinie. Da der Spanier dachte, dass das Rennen vorbei sei, drehte er das Gas zu und begann vor seinen heimischen Fans zu jubeln. Nachdem er seinen Fehler bemerkt hatte, war er bereits auf Position 6 zurückgefallen. In der letzten Runde konnte er sich noch auf Rang 5 vorarbeiten. Nach dem verschenkten Podestplatz bei seinem Heim-GP war Espargaro am Boden zerstört.

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02

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4

17

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Alex Escrig

KLINT Forward Factory Team

Alex Escrig

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KLINT Forward Factory Team

11

17

+0,652

2:02,731

16

04

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Daniel Holgado

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Daniel Holgado

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CFMOTO Aspar Team

96

17

+1,743

2:02,717

13

05

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Izan Guevara

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Izan Guevara

Izan Guevara

BLU CRU Pramac Yamaha Moto2

28

17

+2,555

2:02,971

11

06

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Alonso Lopez

ITALJET Gresini Moto2

Alonso Lopez

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ITALJET Gresini Moto2

21

17

+6,201

2:03,068

10

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Daniel Muñoz

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Daniel Muñoz

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Italtrans Racing Team

17

17

+6,293

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9

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Deniz Öncü

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