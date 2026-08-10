Erleichterung bei Franco Morbidelli: Seine Karriere geht dank Ducati weiter

Fünf aktuelle MotoGP-Fahrer verlieren nach dieser Saison ihren Sitz : Maverick Vinales, Alex Rins, Jack Miller, Brad Binder und Franco Morbidelli. Drei Dinge haben sie gemeinsam: Sie sind alle über 30 Jahre alt, mehrfache MotoGP-Sieger und in der WM-Tabelle aktuell in der unteren Hälfte zu finden. Für einige von ihnen könnte dies das Karriereende bedeuten.

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Nicht für Binder und Morbidelli. Wie von SPEEDWEEK.com berichtet, wird der Südafrikaner Binder im BMW-Werksteam andocken und dort Nachfolger von Danilo Petrucci, während Miguel Oliveira seinen Vertrag um drei Jahre (2+1) verlängert.

Und Morbidelli hat sich in internen Diskussionen um den zweiten Sitz im Aruba-Ducati-Werksteam durchgesetzt und soll an der Seite von Iker Lecuona fahren, dessen Deal bereits bis Ende 2028 expandiert wurde . Ein unterschriftsreifes Blatt Papier hat Franco noch nicht vorliegen, derzeit wird an den vertraglichen Details gefeilt.

Von Anfang an das Wunschszenario

Ducati mit Morbidelli: Für Fans und Medien in Italien von Anfang an das Wunschszenario. Doch ein Selbstläufer war es keiner. Denn die Liste der Interessenten war lang, unter ihnen auch Könner wie Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez (24), der von Ducati aber ebenso eine Abfuhr erhielt wie von BMW und deshalb in der mittleren GP-Klasse bleiben und weiterhin für das Memminger Intact-Team fahren wird.

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Aruba-Chef Stefano Cecconi hat stets betont, welche Erwartungen er an seine Fahrer stellt . Klar ist auch, dass ein MotoGP-Pilot nur dann in die Superbike-WM wechselt, wenn er in der Königsklasse keinen Platz mehr findet.

Morbidelli, auf der Strecke knallhart und zuweilen unbesonnen, ist abseits des Wettkampfs stets freundlich und höflich – Charakterzüge, die Cecconi im Sinne der guten Teamatmosphäre sehr schätzt. Für Hauptsponsor Aruba, der mit Cloud-Speichern sein Geld verdient, sowie Ducati ist es außerdem in der Vermarktung hilfreich, einen Fahrer aus Italien zu haben. Die sportlichen Leistungen des 30-Jährigen in der Vergangenheit sind ebenfalls vielversprechend: 2017 wurde «Morbido» Moto2-Weltmeister, im Corona-Jahr 2020 beendete er die MotoGP mit Yamaha überraschend auf dem zweiten Gesamtrang. Er hat elf GP-Siege errungen, davon drei in der MotoGP. Achtmal stand er in der Premier-Class auf dem Podium, zweimal auf Pole-Position und zweimal drehte er die schnellste Rennrunde.

Morbidelli muss sich im ersten Jahr beweisen

Die Politik im Hintergrund hat Morbidelli ebenfalls auf seiner Seite: VR46 hätte gerne Academy-Pilot Celestino Vietti aus der Moto2 in die MotoGP befördert , muss sich aber den Wünschen von Ducati beugen und stattdessen Superbike-WM-Leader Nicolo Bulega nehmen. Damit gibt es ein starkes Druckmittel, um den Römer bei Aruba unterzubringen.

Da wie bei der Verpflichtung von Lecuona im Sommer 2025 unklar ist, ob Morbidelli sein fahrerisches Potenzial bei Ducati entfalten kann, wird Aruba einen Kniff anwenden und ihm einen Vertrag für 2027 mit Option auf eine zweite Saison geben, die das Team ziehen kann.

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Was heute kaum noch einer weiß: Morbidelli wurde im SBK-Paddock ausgebildet und gewann 2013 auf Kawasaki die Superstock-600-Europameisterschaft. Noch im gleichen Jahr absolvierte er seine ersten drei Moto2-Rennen und ist seit 2014 Vollzeit im GP-Fahrerlager.