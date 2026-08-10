Erleichterung bei Franco Morbidelli: Seine Karriere geht dank Ducati weiter
Dieser Schachzug zeichnet sich seit Wochen ab: Franco Morbidelli wechselt in die Superbike-WM und wird für das Ducati-Werksteam antreten. Will er dort länger bleiben, muss er sich 2027 beweisen.
Nicht für Binder und Morbidelli. Wie von SPEEDWEEK.com berichtet,
Und Morbidelli hat sich in internen Diskussionen um den zweiten Sitz im Aruba-Ducati-Werksteam durchgesetzt und soll an der Seite von Iker Lecuona fahren,
Von Anfang an das Wunschszenario
Ducati mit Morbidelli: Für Fans und Medien in Italien von Anfang an das Wunschszenario. Doch ein Selbstläufer war es keiner. Denn die Liste der Interessenten war lang, unter ihnen auch Könner wie Moto2-WM-Leader Manuel Gonzalez (24), der von Ducati aber ebenso eine Abfuhr erhielt wie von BMW und deshalb in der mittleren GP-Klasse bleiben und weiterhin für das Memminger Intact-Team fahren wird.
Aruba-Chef Stefano Cecconi hat stets betont,
Morbidelli, auf der Strecke knallhart und zuweilen unbesonnen, ist abseits des Wettkampfs stets freundlich und höflich – Charakterzüge, die Cecconi im Sinne der guten Teamatmosphäre sehr schätzt. Für Hauptsponsor Aruba, der mit Cloud-Speichern sein Geld verdient, sowie Ducati ist es außerdem in der Vermarktung hilfreich, einen Fahrer aus Italien zu haben. Die sportlichen Leistungen des 30-Jährigen in der Vergangenheit sind ebenfalls vielversprechend: 2017 wurde «Morbido» Moto2-Weltmeister, im Corona-Jahr 2020 beendete er die MotoGP mit Yamaha überraschend auf dem zweiten Gesamtrang. Er hat elf GP-Siege errungen, davon drei in der MotoGP. Achtmal stand er in der Premier-Class auf dem Podium, zweimal auf Pole-Position und zweimal drehte er die schnellste Rennrunde.
Morbidelli muss sich im ersten Jahr beweisen
Die Politik im Hintergrund hat Morbidelli ebenfalls auf seiner Seite:
Da wie bei der Verpflichtung von Lecuona im Sommer 2025 unklar ist, ob Morbidelli sein fahrerisches Potenzial bei Ducati entfalten kann, wird Aruba einen Kniff anwenden und ihm einen Vertrag für 2027 mit Option auf eine zweite Saison geben, die das Team ziehen kann.
Was heute kaum noch einer weiß: Morbidelli wurde im SBK-Paddock ausgebildet und gewann 2013 auf Kawasaki die Superstock-600-Europameisterschaft. Noch im gleichen Jahr absolvierte er seine ersten drei Moto2-Rennen und ist seit 2014 Vollzeit im GP-Fahrerlager.
Schon gesehen?
Newsletter
Motorsport-News direkt in Ihr Postfach
Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach