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Diogo Moreira: Warum ihn Platz 10 in Silverstone nicht zufriedenstellt

LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira sammelte beim MotoGP-Wochenende in Silverstone weitere WM-Punkte. Mit Platz 10 war der Brasilianer dennoch nicht vollständig zufrieden.

Sebastian Fränzschky

Von

MotoGP

Diogo Moreira zog ein gemischtes Fazit
Diogo Moreira zog ein gemischtes Fazit
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira zog ein gemischtes Fazit
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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Die MotoGP meldete sich in Silverstone aus der Sommerpause zurück. Der traditionsreiche Kurs stellte Fahrer und Teams mit seinen schnellen und langgezogenen Kurven vor eine besondere Herausforderung. Vor allem die Reifen wurden auf dem anspruchsvollen Layout stark beansprucht.

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Für Honda verlief das Wochenende durchwachsen. Im sturzreichen Grand Prix, den sieben Fahrer nicht beendeten, kam Luca Marini als bester Pilot des japanischen Herstellers auf Position 9 ins Ziel. Direkt dahinter folgte LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira.

Zwei Hondas in den Top-10, aber...

Von Startplatz 14 aus arbeitete sich Moreira im Rennverlauf in die Top-10 vor. Im Ziel fehlten dem Brasilianer 25,4 Sekunden auf Sieger Raul Fernandez, der auf der Trackhouse-Aprilia triumphierte.

Im Artikel erwähnt

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«Ein schwieriges Rennen und ein schwieriges Wochenende», fasste Moreira seinen Auftritt zusammen. «Positiv war, dass ich am Ende um ein Top-10-Ergebnis kämpfen konnte. Wir hatten auf diesem Kurs mit den langgezogenen Kurven aber wirklich stark zu kämpfen.»

Dass zwei Honda-Piloten in den Top-10 landeten, wertete Moreira grundsätzlich positiv. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er mit dem Erreichten nicht restlos zufrieden war: «Für Honda war es ein gutes Rennen. Mir ist aber bewusst, dass mehr als ein Top-10-Ergebnis möglich gewesen wäre. Wir befinden uns aber in einer schwierigen Situation.»

Im Sprint fehlten nur 0,027 Sekunden zu den Punkten

Bereits im Sprint am Samstag hatte Moreira den zehnten Platz belegt. Dabei kam er unmittelbar hinter Weltmeister Marc Marquez ins Ziel, der in der Schlussphase durchgereicht wurde. Beim Kampf um den letzten Punkt zog Moreira knapp den Kürzeren. Vor allem in der hektischen Anfangsphase verlor der LCR-Pilot zunächst Boden.

«Es lief nicht so schlecht. In den ersten drei Kurven war ich in der Mitte eingeklemmt und hatte zu kämpfen, Platz zu finden», berichtete Moreira. Anschließend fand er jedoch seinen Rhythmus: «Doch danach konnte ich mein Tempo fahren und überholte einige Fahrer. Unterm Strich lief es gut.»

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Kampf um den finalen Punkt: Im Sprint fehlte nicht viel zu Marc Marquez
Kampf um den finalen Punkt: Im Sprint fehlte nicht viel zu Marc Marquez
Foto: Gold & Goose
Kampf um den finalen Punkt: Im Sprint fehlte nicht viel zu Marc Marquez
© Gold & Goose

Wie stark die Reifen auf dem schnellen Silverstone Circuit beansprucht wurden, bekam auch Moreira gegen Ende des Sprints deutlich zu spüren. «Der Reifen baute am Ende stark ab. Das war schwierig, doch wir haben das Rennen gut kontrolliert.»

Mit den Punkten aus Silverstone behauptete Moreira den 15. Platz in der MotoGP-Weltmeisterschaft. Der LCR-Honda-Pilot hat nach dem Rennwochenende 54 Zähler auf seinem Konto und ist damit zweitbester Honda-Fahrer hinter Luca Marini, der auf WM-Rang 10 liegt.

Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Luca Marini
Luca Marini
Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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