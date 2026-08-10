Diogo Moreira: Warum ihn Platz 10 in Silverstone nicht zufriedenstellt

Die MotoGP meldete sich in Silverstone aus der Sommerpause zurück. Der traditionsreiche Kurs stellte Fahrer und Teams mit seinen schnellen und langgezogenen Kurven vor eine besondere Herausforderung. Vor allem die Reifen wurden auf dem anspruchsvollen Layout stark beansprucht.

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Für Honda verlief das Wochenende durchwachsen. Im sturzreichen Grand Prix, den sieben Fahrer nicht beendeten, kam Luca Marini als bester Pilot des japanischen Herstellers auf Position 9 ins Ziel. Direkt dahinter folgte LCR-Honda-Pilot Diogo Moreira.

Zwei Hondas in den Top-10, aber...

Von Startplatz 14 aus arbeitete sich Moreira im Rennverlauf in die Top-10 vor. Im Ziel fehlten dem Brasilianer 25,4 Sekunden auf Sieger Raul Fernandez, der auf der Trackhouse-Aprilia triumphierte.

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«Ein schwieriges Rennen und ein schwieriges Wochenende», fasste Moreira seinen Auftritt zusammen. «Positiv war, dass ich am Ende um ein Top-10-Ergebnis kämpfen konnte. Wir hatten auf diesem Kurs mit den langgezogenen Kurven aber wirklich stark zu kämpfen.»

Dass zwei Honda-Piloten in den Top-10 landeten, wertete Moreira grundsätzlich positiv. Gleichzeitig machte er deutlich, dass er mit dem Erreichten nicht restlos zufrieden war: «Für Honda war es ein gutes Rennen. Mir ist aber bewusst, dass mehr als ein Top-10-Ergebnis möglich gewesen wäre. Wir befinden uns aber in einer schwierigen Situation.»

Im Sprint fehlten nur 0,027 Sekunden zu den Punkten

Bereits im Sprint am Samstag hatte Moreira den zehnten Platz belegt. Dabei kam er unmittelbar hinter Weltmeister Marc Marquez ins Ziel, der in der Schlussphase durchgereicht wurde. Beim Kampf um den letzten Punkt zog Moreira knapp den Kürzeren. Vor allem in der hektischen Anfangsphase verlor der LCR-Pilot zunächst Boden.

«Es lief nicht so schlecht. In den ersten drei Kurven war ich in der Mitte eingeklemmt und hatte zu kämpfen, Platz zu finden», berichtete Moreira. Anschließend fand er jedoch seinen Rhythmus: «Doch danach konnte ich mein Tempo fahren und überholte einige Fahrer. Unterm Strich lief es gut.»

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Kampf um den finalen Punkt: Im Sprint fehlte nicht viel zu Marc Marquez Foto: Gold & Goose Kampf um den finalen Punkt: Im Sprint fehlte nicht viel zu Marc Marquez © Gold & Goose

Wie stark die Reifen auf dem schnellen Silverstone Circuit beansprucht wurden, bekam auch Moreira gegen Ende des Sprints deutlich zu spüren. «Der Reifen baute am Ende stark ab. Das war schwierig, doch wir haben das Rennen gut kontrolliert.»

Mit den Punkten aus Silverstone behauptete Moreira den 15. Platz in der MotoGP-Weltmeisterschaft. Der LCR-Honda-Pilot hat nach dem Rennwochenende 54 Zähler auf seinem Konto und ist damit zweitbester Honda-Fahrer hinter Luca Marini, der auf WM-Rang 10 liegt.

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