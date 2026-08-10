Euro Moto News: Termine für Assen, Schleiz, Oschersleben und Schottenring

Gastauftritt der Sidecar-WM beim Schottenring Historic GP 2026

Beim Schottenring Historic GP 2026 werden sich am 15. und 16. August 2026 auf Einladung des MSC Rund um Schotten e.V. im ADAC wieder Spitzenfahrer der FIM Sidecar World Championship, der Internationalen Sidecar Trophy sowie talentierte Newcomer mit ihren aktuellen Gespannen präsentieren. Die Zuschauer dürfen sich auf faszinierenden Sidecar-Sport und beeindruckende Renntechnik freuen. Bei der ehemaligen IDM, jetzt unter dem Namen Euro Moto am Start, waren die Seitenwagen lange Jahre ein fester Bestandteil. In der Teilnehmerliste für den Schottenring findet man auch zahlreiche IDM-Teilnehmer. Mal wieder mit dabei ist Denise Kartheininger im Boot. Hier Mann Daniel Kartheininger war nach seiner GP-Karriere noch lange Jahre in der IDM unterwegs, zuletzt in der Klasse Superbike.

Werbung

Werbung

Teilnehmerfeld am Schottenring

#3 Markus Schlosser (CH) / Lucas Krieg (D), LCR Yamaha F1 600 #5 Peter Schröder (CH) / Denise Kartheininger (D), LCR Suzuki F1 1000 #15 Markus Venus (D) / Thomas Hofer (CH)LCR Yamaha F1 600 #19 Morrisen Class (D) / Marcel Fries (CH)LCR Yamaha F1 600 #20 André Kretzer (D) / Jann Phillipp Wagner LCR Suzuki F1 1000 #21 Benni Streuer (NL) / Manon Vissenberg (NL) ARS Yamaha F1 600 #44 Jon Smits (NL) / Nando Smits (NL) LCR Yamaha F1 1000 #66 Mike Roscher (D) / Anna Burkhard (CH) LCR BMW F1 1000 #77 Tim Reeves (UK) / ? ARS Honda F1 600 #90 Andres Nussbaum (CH) / Luca Grunow (D) LCR Suzuki| F1 1000

Nächste Sause in Schleiz

Nach dem erfolgreichen Wochenende der German TT Ende Juli geht es auf dem Schleizer Dreieck wieder rund. «Schon mal Termin vormerken», raten die Veranstalter. «In diesem Jahr macht die Internationale Supermoto Meisterschaft den Abschluss der Saison am Schleizer Dreieck. Kurze knackige Rennen halb auf Asphalt und halb auf unbefestigtem Untergrund. Übrigens - von fast jeder Stelle im Zuschauerbereich ist die komplette Strecke einsehbar.» Termin: 12. bis 13. September 2026. Der Ticketvorverkauf ist bereits losgegangen .

In Oschersleben wird’s bayerisch

Die Euro Moto 2026 hat am vergangenen Wochenende ihren vierten Meisterschaftslauf in der Motorsport Arena zelebriert, da kann man sich schon den nächsten Termin merken. Das Biketoberfest. Saisonabschlussglühen in der Arena. Termin 24. bis 27. September 2026. «Eine Tradition entwickelt sich innerhalb einer bestimmten Gemeinschaft über Generationen zu einer festen, nicht mehr wegzudenkenden Zusammenkunft, in dem etwas gefeiert und zelebriert wird», freuen sich die Streckenbetreiber. «Wohl kein Event ist in der Racing-Szene so bekannt wie unser Saisonabschluss in der Motorsport Arena Oschersleben. In Anlehnung an das bekannteste Volksfest der Welt hat sich innerhalb von zwei Dekaden unser ‚BIKEtoberfest‘ zum wichtigsten und größten Abschlussevent der Szene entwickelt. Hier sollte jeder Rennsportverstrahlte einmal in seinem Leben gewesen sein! Im ganzen vier Tagen Training, während die ProThunder, TT SuperclassiXs, Bridgestone 100 und Classic Endurance um die letzten Punkte der Saison fighten. Abends wird in geselliger Runde – gerne auch in Tracht – zusammen geklönt, was das Zeug hält und das Motorrad in all seiner Vielfalt gefeiert und gelebt. Also, liebe Racer, besucht uns bei dem Abschlussevent des Jahres, ganz nach dem Motto ‚Oh Zünd is‘!‘ und habt eine Mordsgaudi mit uns.»

Werbung

Werbung

Nächster Euro Moto Termin

Bevor es nach Assen geht zur nächsten Runde der Euro Moto muss man nach den Rennen in Oschersleben einen genaueren Blick auf die Tabellen der Klassen Superbike, Supersport und Sportbike werfen. Denn die Titelentscheidungen rücken näher. Der Termin auf dem TT Circuit Assen: 14 bis 16. August 2026. Tickets gibt es im Vorverkauf. Das komplette Wochenende gibt es für 55 Euro. Bucht man nur einzelne Tage, kostet der Freitag 5 Euro, der Samstag 30 Euro und nur der Sonntag 40 Euro. Kinder und Jugendliche bis einschließlich 14 Jahren haben freien Eintritt.