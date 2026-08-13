Saisonstart auf dem Red Bull Ring - DTM präsentiert 2027er Rennkalender

Drei Länder, acht Rennwochenenden, 16 Meisterschaftsläufe: Die DTM hat ihren Rennkalender für das Jahr 2027 veröffentlicht und startet auf dem Red Bull Ring presented by VKB-Bank in die Saison. Neben dem Formel-1-Kurs in Österreich ist der niederländische Circuit Zandvoort die zweite Auslandsstation. Hinzu kommen sechs renommierte Rennstrecken in Deutschland. Das Finale wird traditionell auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg ausgetragen. Zwischen Auftakt und Saisonabschluss liegen damit knapp sechs Monate voller Motorsport-Action. Sämtliche 16 Rennen werden 2027 live bei ProSieben im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Der Ticketvorverkauf für die DTM 2027 startet am 11. Oktober, dem Finaltag der diesjährigen DTM.

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Beim diesjährigen Vorsaisontest auf dem Red Bull Ring präsentierte der ADAC Pläne über ein neuntes Rennwochenende, nannte aber niemals konkrete Ziele für die Strecke . Im nächstjährigen Rennkalender taucht diese Veranstaltung nicht auf, nachdem die Teams sich aus Kostengründen skeptisch gegenüber dieser Veranstaltung geäußert haben.

Vor der beeindruckenden Kulisse der steirischen Alpen beginnt vom 23. bis 25. April 2027 eine neue Jagd nach dem Titel. Nach seiner erfolgreichen Premiere als Saisonauftakt in diesem Jahr empfängt der Red Bull Ring erneut die ersten beiden Meisterschaftsläufe und verspricht Motorsport vor atemberaubender Bergkulisse. Nur zwei Wochen später gastiert die DTM vom 7. bis 9. Mai in der Motorsport Arena Oschersleben. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs bei Magdeburg sind Präzision und Konstanz besonders gefragt.

Mit dem Dekra Lausitzring steht vom 18. bis 20. Juni die nächste Herausforderung an. Anschließend wartet eines der absoluten Saison-Highlights: Der Norisring verwandelt Nürnberg vom 2. bis 4. Juli erneut in die DTM-Hauptstadt. Deutschlands einziger Stadtkurs begeistert Jahr für Jahr mit seiner einzigartigen Atmosphäre, vollen Tribünen und spektakulären Rad-an-Rad-Duellen zwischen Leitplanken und Betonmauern.

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Mitten im Hochsommer zieht es die DTM vom 6. bis 8. August an die niederländische Nordseeküste. Der Circuit Zandvoort, eingebettet in die Dünenlandschaft direkt am Meer, bildet die Bühne für die Saisonrennen neun und zehn. Die entscheidende Phase im Titelkampf beginnt nur zwei Wochen später am Nürburgring. Vom 20. bis 22. August gastiert die Serie in der Eifel, bevor der Sachsenring vom 24. bis 26. September das letzte Kapitel vor dem Saisonhöhepunkt aufschlägt.

Wenn die DTM vom 8. bis 10. Oktober auf dem Hockenheimring Baden-Württemberg zum Finale antritt, steht alles auf dem Spiel. Auf dem traditionsreichen Grand-Prix-Kurs fällt die Entscheidung im Titelkampf, dort werden Helden geboren und DTM-Meister 2027 gekrönt.

«Die volle Begeisterung auf den Tribünen zeigt: Die DTM ist auf Erfolgskurs und hat eine hohe Anziehungskraft für die Besucher. In den ersten fünf Events in diesem Jahr hatten wir einen Besucherzuwachs von 13 Prozent. Diesen Schwung wollen wir mit in die Saison 2027 nehmen und setzen auf die bewährten und bei den Besuchern beliebten Austragungsorte, variieren aber die Reihenfolge. Mit acht hochkarätigen Rennwochenenden, traditionsreichen Rennstrecken und einer ausgewogenen Mischung aus nationalen Highlights und internationalen Gastspielen bieten wir Fans, Teams und Partnern erneut einen Kalender auf Top-Niveau», sagt ADAC Motorsportchef Thomas Voss.

Rennkalender DTM 2027

23.04.–25.04.2027 Red Bull Ring (A) presented by VKB-Bank 07.05.–09.05.2027 Motorsport Arena Oschersleben 18.06.–20.06.2027 Dekra Lausitzring 02.07.–04.07.2027 Norisring 06.08.–08.08.2027 Zandvoort (NL) 20.08.–22.08.2027 Nürburgring 24.09.–26.09.2027 Sachsenring 08.10.–10.10.2027 Hockenheimring Baden-Württemberg

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