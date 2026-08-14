Marcel Schrötter (BMW): «Ich will Rennen aus eigener Kraft gewinnen»

Beim turbulenten letzten Euro Moto-Wochenende in Oschersleben konnte Marcel Schrötter vom Team GERT56 26 Punkte mit nach Hause nehmen. Nach dem zweiten Rennen hatte sich die Teamleitung entschlossen, gegen Mitstreiter Florian Alt und das Team HRP einen Protest einzulegen. Alt wurde wegen des nicht regelkonformen Wiederaufbaus seiner Honda dann disqualifiziert, Schrötter erhielt die Punkte für Platz 3. Die Woge gingen vor allem in den sozialen Medien hoch.

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Der Vollprofi aus Oberbayern möchte sich am liebsten gar nicht damit beschäftigen, sondern konzentriert sich stattdessen darauf, seine Rivalen auf der Rennstrecke zu bekämpfen. Die nächste Runde der nationalen Superbike-Meisterschaft führte Teams und Fahrer nach in Assen im Norden der Niederlande, wo sich der BMW-Fahrer auf sehr vertrautem Terrain wiederfindet, und trotz seiner Knieverletzung entschlossen ist, im Kampf um den Sieg ein Wörtchen mitzureden.

Knie spielt so halbwegs mit

Schrötters verletztes Knie mit allerlei gerissenen Bändern hatte in Oschersleben ganz gut mitgespielt. «Meinem Knie geht es gut», versicherte er vor dem Training in Assen. «Allerdings sind die Fortschritte kleiner als vor Oschersleben, da die körperlichen Belastungen dort und einige Verpflichtungen danach es mir nicht erlaubt haben, meine Therapie so fortzusetzen, wie ich es in den Wochen vor Oschersleben getan hatte. Dennoch sehe ich keine Probleme für Assen und bin zuversichtlich, dass es besser laufen wird. Also glaube ich nicht, dass es eine Schwachstelle sein sollte. Ich werde einfach versuchen, mich so zu fühlen, als wäre ich zu 100 Prozent fit.»

«Die Situation ist, wie sie ist, und ich werde das Beste daraus machen», lautet Schrötters Motto. «Ansonsten freue ich mich riesig auf Assen, wo ich die Strecke von vielen Grand Prix und mehreren Supersport-Wochenenden mehr als gut kenne. Ich gehe also unter anderen Umständen in das Wochenende als in Oschersleben. In diesem Sinne sollte es etwas einfacher werden, was allerdings nicht bedeutet, dass es insgesamt für mich oder das Team einfacher wird. Damit meine ich die Ergebnisse, denn wie wir wissen, ist die Konkurrenz sehr stark. Die Top 6 sind wirklich auf einem sehr hohen Niveau, sodass man leicht hinter ihnen landet.»

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Kommentare unter der Gürtellinie

«Leider gab es nach dem Rennen in Oschersleben zahlreiche Diskussionen und einige wenig erfreuliche Kommentare in verschiedenen sozialen Medien», fügt Schrötter an. «Einige davon gingen wirklich unter die Gürtellinie. Ich möchte betonen, dass ich Sportler bin und faire Rennen will, dass wir Rennfahrer auf der Rennstrecke gegeneinander antreten und mit unseren Mitteln auf der Strecke kämpfen. Das ist mir sehr wichtig zu betonen. Aber Regeln sind Regeln. Dennoch kann jeder für sich selbst entscheiden, was fair und was unfair ist. Ich möchte mich zu diesem Thema nicht weiter äussern, ausser um anzumerken, dass es in diesem Fall nichts mit mir zu tun hat.»

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Aber Regeln sind Regeln. Marcel Schrötter

«Wie gesagt», betont er. «Ich möchte meine Ergebnisse auf der Rennstrecke erzielen. Andererseits sind die Berichte über Ducati ebenso unwillkommen, auch wenn mich diese Maßnahme nicht sonderlich überrascht hat.» Die Ducati-Piloten, allen voran der Gesamtführende Lukas Tulovic, müssen ihre Motoren um 500 Umdrehungen drosseln, was zu technischen Problemen bei der Machbarkeit führt. «Schließlich wussten alle», meint Schrötter, «dass nach dem vierten Rennen Einschränkungen verhängt würden, sollten sie weiterhin dominieren. Dennoch hoffe ich für Lukas und sein Team, dass sie in Assen an den Start gehen können. Denn so wollen wir sie ganz sicher nicht schlagen. Das möchte ich besonders betonen. Dennoch müssen wir an diesem Wochenende unseren Job machen. Dafür sind wir da und wir werden wie immer unser Beste geben, um Rennen aus eigener Kraft zu gewinnen.»

Punktestand Euro Moto Superbike nach acht von 14 Rennen

1. 166,5 Punkte Lukas Tulovic (D), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 2. 122,0 Punkte Marcel Schrötter (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 3. 105,0 Punkte Markus Reiterberger (D), BMW, Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 4. 87,0 Punkte Florian Alt (D), Honda, Holzhauer Racing Promotion 5. 81,0 Punkte Twan Smits (NL), Yamaha, Team Apreco 6. 67,0 Punkte Kevin Orgis (D), BMW, ORM Racing 7. 60,5 Punkte Lorenzo Zanetti (I), Ducati, Triple M Racing Ducati Frankfurt 8. 57,0 Punkte Toni Finsterbusch (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 9. 54,0 Punkte Jan-Ole Jähnig (D), BMW, GERT56 by RS Speedbike 10. 49,0 Punkte Hannes Soomer (EST), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 11. 44,5 Punkte Jan Mohr (A), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 12. 31,5 Punkte Leon Orgis (D), BMW, ORM Racing 13. 30,0 Punkte Milan Merckelbagh (NL), Masteroil-alpha-Van Zon-BMW 14. 24,0 Punkte Soma Görbe (HU), BMW, BCI MW Racing Team 15. 23,0 Punkte Marco Fetz (D), BMW, Fetz Racing 16. 20,5 Punkte Christoph Beinlich (D), BMW, BRT 17. 4,0 Punkte Patrick Hobelsberger (D), Honda, Hobelsberger Racing Team

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