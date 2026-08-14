Ducati-Dominanz in der SBK-WM 2026: Die Menschen machen den Unterschied

Ducati ist mit der aktuellen Panigale V4R ein überragendes Motorrad gelungen. Von 72 möglichen Podestplätzen gingen lediglich sieben nicht an Ducati. Die Folge: Bereits beim achten Saisonmeeting der Superbike-WM 2026 ist Ducati in der Herstellerwertung uneinholbar.

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Dasselbe gilt faktisch bereits auch in der Fahrerwertung. Denn selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass Überflieger Nicolò Bulega ein Unglück passiert, rückten mit Iker Lecuona und Yari Montella zwei weitere Ducati-Piloten in die Favoritenrolle. Der erste Nicht-Ducati-Pilot, Bimota-Ass Alex Lowes, hat als WM-Vierter mit 309 Punkten Rückstand nicht einmal mehr eine mathematische Chance auf den WM-Titel!

Die Konkurrenz fragt sich indes, was das Geheimnis der Roten ist. «Ich bin sehr stolz und bin allen Kollegen im Werk, bei Aruba und Ducati Corse und allen anderen dankbar, die mit ihrer Leidenschaft und Einsatzbereitschaft an diesem Projekt beteiligt sind», sagte Technikkoordinator Marco Zambenedetti in kleiner Journalistenrunde. «Das Geheimnis unseres Erfolges sind diese Menschen – von Claudio [Domenicali] über die Fahrer bis ins letzte Glied der Kette.»

Balancesystem des Superbike-Reglements bei Ducati ohne Wirkung

Erstaunlich: Ducati wurde im Rahmen des Balancesystems über die Reduzierung der Benzindurchflussmenge mehrfach eingebremst, doch die Dominanz wurde in der zweiten Saisonhälfte sogar noch größer! «Trotz der Änderungen im Reglement und unter allen Gegebenheiten war unser Team in der Lage, sich darauf zu fokussieren, perfekte Arbeit abzuliefern, die Daten zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und Pläne zu schmieden, um das beste Paket zu schnüren», erklärte der Ducati-Manager.

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