Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Superbike-WM

  4. /

  5. Superbike WM

  6. /

  7. News

Werbung

Ducati-Dominanz in der SBK-WM 2026: Die Menschen machen den Unterschied

Bereits vier Meetings vor Saisonende der Superbike-WM 2026 fuhr Ducati den Gewinn der prestigeträchtigen Herstellerwertung ein. Es ist das Ergebnis eines perfekten Zusammenspiels.

Von

Ivo Schützbach und Kay Hettich

Superbike WM

Die Top-3 der Superbike-WM 2026: Lecuona, Bulega, Montella (v.l.)
Die Top-3 der Superbike-WM 2026: Lecuona, Bulega, Montella (v.l.)
Foto: Gold & Goose
Die Top-3 der Superbike-WM 2026: Lecuona, Bulega, Montella (v.l.)
© Gold & Goose

Werbung

Werbung

Ducati ist mit der aktuellen Panigale V4R ein überragendes Motorrad gelungen. Von 72 möglichen Podestplätzen gingen lediglich sieben nicht an Ducati. Die Folge: Bereits beim achten Saisonmeeting der Superbike-WM 2026 ist Ducati in der Herstellerwertung uneinholbar.

Werbung

Werbung

Dasselbe gilt faktisch bereits auch in der Fahrerwertung. Denn selbst im unwahrscheinlichen Fall, dass Überflieger Nicolò Bulega ein Unglück passiert, rückten mit Iker Lecuona und Yari Montella zwei weitere Ducati-Piloten in die Favoritenrolle. Der erste Nicht-Ducati-Pilot, Bimota-Ass Alex Lowes, hat als WM-Vierter mit 309 Punkten Rückstand nicht einmal mehr eine mathematische Chance auf den WM-Titel!

Die Konkurrenz fragt sich indes, was das Geheimnis der Roten ist. «Ich bin sehr stolz und bin allen Kollegen im Werk, bei Aruba und Ducati Corse und allen anderen dankbar, die mit ihrer Leidenschaft und Einsatzbereitschaft an diesem Projekt beteiligt sind», sagte Technikkoordinator Marco Zambenedetti in kleiner Journalistenrunde. «Das Geheimnis unseres Erfolges sind diese Menschen – von Claudio [Domenicali] über die Fahrer bis ins letzte Glied der Kette.»

Balancesystem des Superbike-Reglements bei Ducati ohne Wirkung

Erstaunlich: Ducati wurde im Rahmen des Balancesystems über die Reduzierung der Benzindurchflussmenge mehrfach eingebremst, doch die Dominanz wurde in der zweiten Saisonhälfte sogar noch größer! «Trotz der Änderungen im Reglement und unter allen Gegebenheiten war unser Team in der Lage, sich darauf zu fokussieren, perfekte Arbeit abzuliefern, die Daten zu analysieren, Entscheidungen zu treffen und Pläne zu schmieden, um das beste Paket zu schnüren», erklärte der Ducati-Manager.

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Teams

  3. Konstrukteure

2026202520242023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

491

2

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

358

3

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

211

4

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

182

5

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

177

6

Axel Bassani

Bimota by Kawasaki Racing Team

153

7

Lorenzo Baldassarri

Team GoEleven

145

8

Garrett Gerloff

Kawasaki WorldSBK Team

110

9

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

107

10

Miguel Oliveira

ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team

106

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Superbike WM Events
  • Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  • Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  • Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Misano/Italien

    Misano World Circuit Marco Simoncelli, Italien
    12.–14.06.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Donington Park/Großbritannien

    Donington Park, Great Britain
    10.–12.07.2026
    Zum Event

  3. Magny-Cours/Frankreich

    Circuit de Nevers Magny-Cours, Frankreich
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  4. Cremona/Italien

    Circuito San Martino del Lago, Italien
    25.–27.09.2026
    Zum Event

  5. Estoril/Portugal

    Autódromo do Estoril , Portugal
    09.–11.10.2026
    Zum Event

Superbike-WM News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM