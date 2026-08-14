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McLaren wundert sich über Ferrari-Entwicklungstempo: Wie machen die das?

Ferrari glänzt 2026 mit einem strammen Entwicklungsprogramm, und das erzeugt bei der Konkurrenz verwunderte Reaktionen. Auch McLaren-Technikchef Neil Houldey fragt sich: «Wie machen die das?»

Formel 1

Charles Leclerc (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren)
Charles Leclerc (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren)
Foto: XPB
Charles Leclerc (Ferrari) und Oscar Piastri (McLaren)
© XPB

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Im ersten Jahr der neuen Rennwagengeneration war klar: Die Lernkurve bei den GP-Teams mit den neuen Autos ist steil, und der WM-Verlauf wird erheblich davon beeinflusst, was die Rennställe an neuen Teilen auf die Bahn bringen.

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McLaren-Technikchef Neil Houldey hat in der Formel-1-Sommerpause über das Vorgehen des britischen Traditionsrennstalls gesprochen und lobt dabei auch das stramme Evo-Tempo von Ferrari.

Houldey sagt: «Ich finde, wir haben ziemlich gute Arbeit geleistet, indem wir viele Upgrades eingebracht haben, welche die Leistungsfähigkeit des Autos klar gesteigert haben. Aber wenn man sich unsere Konkurrenten ansieht, gibt es Teams wie etwa Ferrari, die dieses Jahr wirklich fantastische Arbeit geleistet haben, um die Entwicklung voranzutreiben.»

Houldey gibt zu, dass sich McLaren fragt: Wie macht Ferrari das? Immerhin arbeiten die Italiener unter der gleichen Budget-Obergrenze wie alle elf Rennställe.

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«Rein vom Umfang her sieht es tatsächlich so aus, als hätte Ferrari in Sachen Aerodynamik sehr viel Neues auf die Bahn gebracht, und das ist etwas, das wir uns ansehen und verstehen müssen – also wie sie das erreicht haben.»

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«Wie die das so schnell hingekriegt haben – das ist eine Inspiration für uns, um etwas genauer hinzuschauen und zu sagen: ‚Wir hatten 2024 und 2025 doch gut abgeschnitten in Sachen Entwicklung. Wie machen wir das 2026 und darüber hinaus besser?‘»

«Wenn man nicht vorankommt und ständig Mittel und Wege findet, Dinge schneller und effektiver zu erledigen, dann bewegt man sich im Grunde rückwärts. Die Saison 2026 ist eine gute Lektion für uns zu sehen, wozu andere Teams in der Lage sind – und wie wir das ebenfalls so umsetzen können.»

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