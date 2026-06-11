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BMW macht im dritten Training bei 24 Hours of Le Mans die Pace

Dries Vanthoor war im dritten freien Training zu den 24 Hours of Le Mans im BMW M Hybrid V8 nicht zu schlagen. Dahinter positionierten sich Alpine, Cadillac und überraschend auch einer der Genesis.

Oliver Müller

Von

FIA WEC

Der BMW M Hybrid V8 in Le Mans
Der BMW M Hybrid V8 in Le Mans
Foto: Price / XPB Images
Der BMW M Hybrid V8 in Le Mans
© Price / XPB Images

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Bei den 24 Hours of Le Mans 2026 baut sich der Spannungsbogen nun immer weiter auf. Am Abend steht mit der Hyperpole das erste ganz große Highlight an. Zuvor gab es noch das dritte freie Training - und da machte BMW die Pace an der Spitze des Feldes. Dries Vanthoor, der sich einen M Hybrid V8 mit Kevin Magnussen und Raffaele Marciello teilt, umrundete den legendären 13,626 Kilometer langen Kurs in exakt 3:23,302 Minuten. Der Südafrikaner erzielte die Zeit kurz vor Ende der dreistündigen Session.

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Wie bereits während des ganzen 2026er Events in Le Mans gewohnt, war das Feld bunt gemischt. Platz zwei im dritten freien Training holte sich mit einer Zeit von 3:23,725 Minuten der Alpine A424 von Jules Gounon, Frédéric Makowiecki und Victor Martin. Direkt dahinter beendeten Louis Delétraz, Norman Nato und Will Stevens im Cadillac V-Series.R die Session mit 3:23,816 Minuten auf der dritten Position.

Vierte wurden Robin Frijns, René Rast und Sheldon van der Linde, die im zweiten BMW auf eine Zeit von 3:24,162 Minuten kamen. Die Top Fünf komplettierte der Genesis GMR-001-Hypercar von André Lotterer, Luis Felipe Derani und Mathys Jaubert mit 3:24,195 Minuten.

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Im Artikel erwähnt

In der LMP2-Klasse lag mit einer Zeit von 3:34,252 Minuten der Oreca 07 von Forestier Racing by Panis (Louis Rousset/Esteban Masson/Oliver Gray) vorne. Die Bestzeit in der LMGT3-Klasse ging im dritten freien Training mit 3:53,728 Minuten an den Aston Martin Vantage AMR LMGT3 von Gray Newell, Eduardo Barrichello und Jonny Adam.

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01

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen / Raffaele Marciello / Dries Vanthoor

BMW M Team WRT

Kevin Magnussen

Kevin Magnussen

/

Raffaele Marciello

/

Dries Vanthoor

15

45

3:23,302

02

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki / Jules Gounon / Victor Martins

Alpine

Frederic Makowiecki

Frédéric Makowiecki

/

Jules Gounon

/

Victor Martins

36

41

+0,423

03

Placeholder - Racer

Louis Delétraz / Will Stevens / Norman Nato

Jota Sport

Placeholder - Racer

Louis Delétraz

/

Will Stevens

/

Norman Nato

12

44

+0,514

04

Robin Frijns

Robin Frijns / René Rast / Sheldon van der Linde

BMW M Team WRT

Robin Frijns

Robin Frijns

/

René Rast

/

Sheldon van der Linde

20

43

+0,860

05

André Lotterer

André Lotterer / Pipo Derani / Mathys Jaubert

Genesis Magma Racing

André Lotterer

André Lotterer

/

Pipo Derani

/

Mathys Jaubert

17

38

+0,893

06

Sébastien Bourdais

Sébastien Bourdais / Earl Bamber / Jack Aitken

Jota Sport

Sébastien Bourdais

Sébastien Bourdais

/

Earl Bamber

/

Jack Aitken

38

42

+0,915

07

António Félix da Costa

António Félix da Costa / Charles Milesi / Ferdinand Habsburg

Alpine

António Félix da Costa

António Félix da Costa

/

Charles Milesi

/

Ferdinand Habsburg

35

40

+0,985

08

Ricky Taylor

Ricky Taylor / Jordan Taylor / Filipe Albuquerque

Cadillac WTR

Ricky Taylor

Ricky Taylor

/

Jordan Taylor

/

Filipe Albuquerque

101

41

+1,154

09

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi / James Calado / Antonio Giovinazzi

Ferrari

Alessandro Pier Guidi

Alessandro Pier Guidi

/

James Calado

/

Antonio Giovinazzi

51

41

+1,296

10

Placeholder - Racer

Mathieu Jaminet / Paul-Loup Chatin / Daniel Juncadella

Genesis Magma Racing

Placeholder - Racer

Mathieu Jaminet

/

Paul-Loup Chatin

/

Daniel Juncadella

19

23

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