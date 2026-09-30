Toto Wolff bestätigt: Mercedes mit Updates und Sonderlackierung in Sepang

Mercedes geht als WM-Leader in beiden Klassements und mit drei Siegen Serie in den Bahrain-GP in Malaysia. Das Team bringt neue Teile mit nach Malaysia – und hofft, Schwächen auf konventionellen Rennstrecken weiter auszumerzen.

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George Russell gewann in Aserbaidschan, Kimi Antonelli die beiden GPs davor. Entsprechend hat Antonelli als WM-Leader 302 Punkte, George Russell 236. Erster Verfolger ist Lewis Hamilton (Ferrari) mit 199 Punkten. In der Team-WM ist Mercedes mit 538 vs. 378 Punkten 160 Zähler vorn (ebenfalls vor Ferrari). Dennoch lehnt sich bei den Stuttgartern niemand zurück.

Darauf kommt's in Sepang an

Teamchef Toto Wolff: «Sepang ist eine anspruchsvolle Rennstrecke, die dem Auto alles abverlangt. Man braucht Performance in den Hochgeschwindigkeitskurven, gute Traktion, ein starkes Reifenmanagement und Konstanz unter heißen, herausfordernden Bedingungen. Es ist eine der umfassendsten Härteprüfungen im Kalender.» Für Mensch und Maschine.

Mercedes mit Neuerungen am Auto

Wolff bestätigte, was sich bereits abgezeichnet hatte: «Wir bringen an diesem Wochenende ein Update-Paket mit, das für uns ein wichtiger Schritt ist. Auf den repräsentativeren Rennstrecken der letzten Zeit waren wir nicht dort, wo wir sein wollten. Monza und Baku waren einzigartige Herausforderungen, aber auf den konventionelleren Strecken konnten wir nicht um die Pole Position kämpfen. Das wissen wir und arbeiten hart daran, es zu ändern.» Was genau alles neu ist, ist noch nicht bekannt, wird sich aber mit Beginn des Rennwochenendes zeigen.

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Vorige Woche in Baku siegte George Russell dominant von Pole. Er fuhr auch die schnellste Rennrunde, holte entsprechend einen «Grand Slam». Ein auch auf dem Papier perfektes Wochenende mit Führung in allen Sessions verhagelte ihm nur Max Verstappen (Red Bull Racing), der im dritten Training Schnellster war. Ansonsten war es Russells Paradewochenende. In Madrid und Monza zuvor war Kimi Antonelli siegreich. In Budapest und Zandvoort gingen die Siege aber jeweils an Lando Norris im McLaren.

Wolff: «Das Update ist hoffentlich ein weiterer Schritt nach vorne, aber in der Formel 1 gibt es keine Garantien. Letztlich entscheidet immer die Stoppuhr. Unser Fokus liegt darauf, das Paket schnell zu verstehen, das Wochenende gut umzusetzen und uns im Kampf an der Spitze zu behaupten.»

Bahrain-GP in Malaysia

Der Bahrain-GP findet wegen der Lage im Nahen Osten in diesem Jahr ausnahmsweise in Malaysia statt. Das bedeutet auch, dass die Formel 1 nach 2017 erstmals wieder auf dem Sepang International Circuit fährt. Toto Wolff freut sich besonders über das Comeback: «Für uns hat dieses Wochenende aufgrund unserer langjährigen Partnerschaft mit Petronas eine besondere Bedeutung.» Der Mineralölkonzern hat seinen Hauptsitz in Kuala Lumpur. Mercedes fährt zu diesem Anlass mit einer Sonderlackierung mit mehr Türkis auf dem Auto, das die Farbe des Titelsponsors ist.

Wolff: «Es ist fantastisch, dass die Formel 1 nach Sepang zurückkehrt und wir sollten auch den großen Einsatz würdigen, der nötig war, um diesen Grand Prix zu ermöglichen. Dies erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen Malaysia und Bahrain, die Anerkennung verdient.»

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