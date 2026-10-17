Genesis auf Pole-Position bei 6h Barcelona der FIA WEC 2026

Meilenstein im Programm von Genesis: Die Marke aus dem Hyundai-Konzern sicherte sich beim siebten Rennwochenende 2026 der FIA WEC (den 6h Barcelona) die Pole-Position – und das, obwohl Genesis zum Anfang der Saison gerade erst in die FIA WEC eingestiegen ist. Mit einer Zeit von 1:30,166 Minuten war Mathys Jaubert, der sich ein GMR-001-Hypercar mit Luis Felipe Derani und André Lotterer teilt, nicht zu schlagen.

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Knapp dahinter mit 0,170 Sekunden Rückstand kam der Toyota TR010 Hybrid von Brendon Hartley, Ryo Hirakawa und Sébastien Buemi auf die zweite Position. «Das Auto war heute richtig schnell und das Team hat einen großartigen Job gemacht. Möglicherweise hätte ich sogar noch schneller sein können, aber auf meiner zweiten schnellen Runde in der Hyperpole gab es eine doppelte gelbe Flagge», meinte Hirakawa. «Das war schade, aber in der ersten Startreihe zu stehen ist gut. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Von dort aus können wir morgen hoffentlich ein schönes Rennen fahren.»

Dritter wurde mit einem Rückstand von 0,324 Sekunden der zweite Genesis, den sich Paul-Loup Chatin, Mathieu Jaminet und Daniel Juncadella teilen. Direkt dahinter folgte mit 0,556 Sekunden Rückstand der Alpine A424 von Ferdinand Habsburg und Charles Milesi. Die Top Fünf komplettierte der Cadillac V-Series.R von Norman Nato, Will Stevens und Alex Lynn.

«Insgesamt war es eine ziemlich solide Session. Es gab zwar ein paar Kleinigkeiten, die wir hätten besser machen können, aber ich habe das Gefühl, dass die halbe Sekunde oder die sechs Zehntelsekunden, die wir heute für die Pole-Position gebraucht hätten, wohl außer Reichweite lagen», bewertete Stevens. «Wir haben so ziemlich das Maximum aus unserem Paket herausgeholt – es war also ein solides Ergebnis und eine gute Ausgangslage für morgen. Es sieht nach ziemlich wechselhaften Bedingungen aus, besonders zu Rennbeginn, wenn es wahrscheinlich nass sein wird. Wenn man ganz vorne startet, ist der Rennstart meist etwas unkomplizierter. Wir haben bisher gute Fortschritte gemacht und wollen diesen Trend morgen fortsetzen.»

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LMGT3-Pole-Position bei 6h Barcelona der WEC an McLaren

In der LMGT3-Klasse ging die Pole-Position mit 1:40,933 Minuten an den McLaren 720S LMGT3 Evo von Antares Au, Tom Fleming und Marvin Kirchhöfer. Das 6h Rennen der FIA WEC in Barcelona startet am Sonntag (18. Oktober 2026) um 12:00 Uhr (MESZ). An dieser Stelle ist aufgelistet, wie die Action im Fernsehen und Stream angeschaut werden kann.