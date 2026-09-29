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Neues Superbike CF Moto V4 SR-RR: Testfahrten mit spanischen GP-Fahrern

Die CF Moto V4 SR-RR soll 2027 auf den Markt kommen. Kürzlich wurde das potente Superbike aus China von den nächstjährigen MotoGP-Piloten Daniel Holgado und David Alonso getestet.

Von

Stephan Moosbrugger und Kay Hettich

Superbike WM

Die CF Moto V4 SR-RR
Die CF Moto V4 SR-RR
Foto: CF Moto
Die CF Moto V4 SR-RR
© CF Moto

Im Artikel erwähnt

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Moto2-Ass Daniel Holgado wird nächstes Jahr in die MotoGP-WM aufsteigen. Im Team Gresini Racing wird er an der Seite von Joan Mir eine Ducati fahren. David Alonso, der Moto3-Weltmeister von 2024, wird 2027 eine MotoGP-Honda fahren. Auch für Moto3-Pilot Maximo Quiles wird es in der nächsten Saison eine Stufe nach oben gehen. Der Spanier, der momentan die Gesamtwertung in der kleinsten Kategorie überlegen anführt, steigt innerhalb des Aspar-Teams in die Moto2-WM auf.

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Kürzlich wurde ihnen eine besondere Ehre zuteil: Sie durften einen Prototyp des 1000er-Superbikes von CF Moto fahren, das kurz vor seiner Markteinführung steht. Der Test wurde vom chinesischen Hersteller und dem Aspar-Team durchgeführt. Die Truppe von Jorge Martinez veröffentlichte kürzlich auf Social Media ein kurzes Video von den Testfahrten von Holgado, Alonso und Quiles. Das Motorrad war dabei mit einer Tarnlackierung versehen, um Details zu verbergen.

Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
Foto: CF Moto/Aspar
Maximo Quiles auf der CF Moto V4 SR-RR
© CF Moto/Aspar

Im Artikel erwähnt

Seit mehreren Jahren laufen bei CF Moto die Vorbereitungen auf den Einstieg in die Superbike-WM. 2024 wurde auf der Motorradmesse EICMA ein V4-Motor mit 1000 ccm präsentiert, 2025 folgte die Vorstellung eines fahrfertigen Prototyps mit der Modellbezeichnung V4 SR-RR. 2027 soll das Motorrad auf den Markt kommen. Zudem sollen damit Gaststarts in der seriennahen Weltmeisterschaft absolviert werden.

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Das Herzstück des 180 kg leichten Motorrades bildet ein V4-Motor. Das Triebwerk mit 997 ccm und einem Zylinderwinkel von 90 Grad verfügt über eine gegenläufige Kurbelwelle. Die maximale Drehzahl wird mit 15.000/min und die Motorleistung mit 157 kW/210 PS angegeben. Auffällig sind aktive Winglets in der Serie, die somit auch homologiert und im Rennsport eingesetzt werden dürfen. Viel Aufmerksamkeit erregte im Sommer ein High-Speed-Versuch, bei dem die CF Moto mit 315,82 km/h gemessen wurde – das sind Werte einer Ducati Panigale V4R.

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